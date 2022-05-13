Global Teaching Excellence Awards 2022 Award Winners – Kiteskraft Productions

Business Wire IndiaGlobal Teaching Excellence Awards was organized by Kiteskraft Productions recently. The endeavor was to recognize and reward quality excellence, innovative initiatives and exemplary work in the education sector. The Global Teaching Excellence Awards was held to celebrate and recognize excellence in education. The Conference was graced by Exceptional Speakers Dr.Mala DasGupta Sen Gupta, Mr. Sreenivasulu. M.R and Mr. Sudeep Cheriyan.
KitesKraft Productions has completed yet another event successfully and is fully dedicated for its commitment towards the education system and society. Kiteskraft Productions believes that a small appreciation can make a lot of difference in the society. It helps to develop and garnish the professionalism among the individuals.
“The influence of teachers extends beyond the classroom, well into the future.”
-F. Sionil Jose
Global Teaching Excellence Awards 2022 – Winners List
NEELKAMAL SAHAI
Dr. S. UMAMAHESWARI
DR.SANIPINA JAYALAKSHMI RAO
Ashutosh Chander Mishra
Sylvia Fernandes
Anusuya Ghosh Banerjee
Prof. Vasudev K Parvati
Dr.Abhijeet Ojha
Navin Chandra Pant
Dr. Banani Chakraborty
Rtn. PHF. PP. Jaweed Khan
Dr. Deepa Sundareswaran
Sarfaraz Ahmed
Atish Bandopant Patre
Humera Sultan Ali
Kavita Ajmera
Mohammad JEBRAN AHMED
Farhana Ashraf
Anita Tripathi
Dr Sangita Motiram Gavit
Mansi Jhaveri
Dr Yuvraj Madhavrao Narwade
Rajesh Madhukarrao Jibhakate
Sushma Rawath
Dr. R. Satheeshkumar
Dr. ANILA THOMAS
PRASHITHA G
Mr. Suresh Lal Srivastava
Dr. Shriram Ananthanarayanan
SHAMSHUDDIN NASIRUDDIN ATTAR
Dr.R.Rekha
Navy Children School ( NCS ) Mumbai
Commander (Dr.) VP Senthil
Dr. Khushhali M Pandey
Prof. G. KARTHIKEYAN MCA., M.Phil
Dr. Padma Charan Dhal
Suniti Mathur
Dr. Varun Mohan Gupta
Ravindra Kumar Sohane
PARMAR VIPULKUMAR BABUBHAI
Mr. Pramod M A
Sankalp Mirani
Dr.K.Lailas
Mr. TARUN PAL
Mahesh Memorial Public Higher Secondary School, Bagh
Karunesh Raghuwanshi
Ranjeet Kumar
Alka Singh
Dr. Suresh Kumar Agarwal
Dr.SWOSTI DEBAPRIYA BEHERA
Dr. Prashant Bapusaheb Nimbalkar
Bonsai Educational Initiatives Institute
Jaya Krishna Das
Gulshan Ahmad Magray
Dr. Satish Sharma
Dr. Vihar Rajendra Bidwai
RAMA SUBBA REDDY CHALLA
Mani Goel ( Spiritual Healer, Life Coach )
Drx. Kuldeep Singh
Dr. Manish Raghunathrao Deshpande
Dr Jyoti Mohan Munde
BLACK DIAMOND MUSIC ACADEMY
Anil Ganpat Pawse
Dr. S A Mohan Krishna
Dr.K. R. Shashikala Rao
ALKA KAPUR
KAUSHAL SHARMA
Dr. Mohammed Zoheb Hossain
WISDOM TUTORIALS ( Prof. Zaid Ameen Shaikh )
Avani Patel
Jagdish Thakur
Unique Public School ( P R Alamelu )
Study At Home Private Limited
Prof. ( Dr. ) Manobjyoti Bordoloi
Sanchita Banerjee
Veena Dhingra
Suman Bala
Dr. Sanjay Kumar
Sandbox Academy of Alternative Learning
Prof. Mahesh Rameshwar Bangad
VISHAL JOSHI
S. Aisha Sheriff
Tanushree Jain ( Learner’s Classroom )
Dr. Riteshkumar Arya
Ms. Unnati Bhaskar Joshi
Dr. G Lakshmipathy
Dr. Sandip Gun
Dr. Preeti Padmanabhan
Dr. Chandrashekhar Kumbhare
Shobha Ranganathan
Sanchita Banerjee
Professor Maya Sanjay Khandat
Dr. Soma Lahiri Mallik
D Y Patil International University, Akurdi, Pune
Dr. Padmasini Srinivasan
Dr. Ipseeta Nanda
Arunima Kulgod
Dr. Vilaskumar Janardan Deshmukh
Prof.Dr. Sudha G Bansode
Anshu Buch ( Indian Beauty Institute )
Sofy Sebastian
Harini Sreenivasan
Dr. Shikha Pandey ( Shikhar Institute )
Dr. Venugopal Rao Veeramaneni
A D PAWAN KUMAR
RAVINDRAN KISHORE
Indu Gupta
Dr. AMAR M DESAI
Owendrila Mitra
Dr. Akkara Sherine
DR. VARSHA WAMANRAO SURYAWANSHI
Vishwanath Panwar ( DEDICATED TO Dr. RAJASHEKAR PATIL- MY GURU & MENTOR )
Saurabh Banerjee
Dr. Vijay Prakash Singh
Dr. Sumit Goel
Dr. CHANDRAKANT TUKARAM SAWANT
Dr. VIJAY KUMAR SAINI
Tejashree Pushyan Potdar
M PRAHALLADA
Director Venu Pandya
Dr. John Samuel Kennedy
Dr. Ebenezer Joseph
Ms.Tahseen Mahmood
Prachi Batra Nicholson
Ved Prakash Sharma
Braintech Learning Centre
Janmitram SPS memorial school (Raigarh)
Miss.Nipa Tanna
D C CONVENT SECONDARY SCHOOL, SANGARIA
Smt. Gayathri R (M.A B.Ed)
Aditya Kanwal
Rakesh Varma
Sangita Varma
Dr.Shabana Rafique
Ms. Richa Arora
Dr. Tanya Gera
Shivam Shrivastava
Niravkumar Makadiya
Dr. Gaurav Srivastava
Dr. Deepak Kumar
Dr. Ansarul Hoque Khan
Dr. Babu Rajendran, MBBS, MD (General Medicine)
Swetha Kannepally
Er. Rajveer Singh
Edmoocs (Flavin Labs Pvt. Ltd.)
Sankalp Mirani
Chhaya Jha
Dr. Deepak Kumar Srivastava, Principal
Second Innings Consultancy
Dr. Shekhar Kondibhau Rahane
Smt. Namita Ghosh
Chirag Dilip Thakkar
Dr. R. Shivasakthimani (M.B.B.S.,M.D.)
Souresh Kulshreshtha
Dr. Sidheshwar Kashyap
Dr. Partha Pratim Chakravorty
Prof. B. Suresh Lal
Monika
Livingstone Foundation International
Dr. Preeti Raut Tatte (Proprietor, MPSC Lakshya)
Dr. Manjeet Kaur Kaushal
Prof. Krishna Kumar Sen
Nisha Pareek
Dr. Soraisham Manaoton Singh
Dr. Sanjeev Kumar
Dr. Manoj AS
Dr. Jayashri Devidas Ughade
Jince Joseph
Sandeep Monga
Dr. Nishank Sudhakar Pimple
Dr. Anjalatchi Muthukumaran, Vice Principal
Dr. Satnam Singh
Mohammad Vaseem Fateh
Dr. Priyanka Chawla
Dr. Shamna KT
Crime Reformer Association (Dr. Sandeep Kataria)
Dr. Chetan Diliprao Bijwal
AS Perminas
Dr. Pradeep Prakash Thorat
Prof.(Dr.) J.S.Rawat
Dr. Nikhil Digambar Solanke
PSR David Ram
Dr. Pramod Waghmare
Meenakshi Academy for Higher Education and Research
KCES’s Institute of Management and Research, Jalgaon
Dr. Florence Helen Nalini
Vedswa Education And Welfare Society
Lakshmi Jagadeswari Chintapalli
Dr. Megha D Gokhe
Prachi Tantia (Yoga & Wellness Coach)
Seema Shukla
Sulochana Padghan
Sheetalnath Academy
Dr. Sanjay Saha
Dr DY Patil Vidyapeeth Centre for Online Learning
Professor Dr. Ahirrao Sunil Deoram
Mahalakshmi Ravi
Ishan Ahmad
Tan Kwan Hong
Dr. Saibal Jana
Vaibhavi Hasmukhbhai Brahmbhatt
Dr. Dhirajkumar B Shukla
Dr. Arepalli Nagaraju Nadaswaram (Telangana)
Dr. Irugu Muniraja,. B.E.M.S, MD(EH)
Dr. S Saravana
Ambika Shivanand Patil Takkalaki
Dr. Rahul Tiwari
Mr. Vignesh M
Prof. Pavan Kulkarni
Kavyaa Mansukhani
Dr. Caroline Satur
Dr. Girish Padhan
Dr. P. Geetha
Meru International School
Divya Swaminathan, Director (Glittershine Makeup Studio and Academy OPC Private Limited)
Sunny
Dr. Ashish Kumar Rai
Dr. Bhimrao Pandurang Ugale
Priyanka Srivastava
Dr. Ratan Bhattacharjee
Raviteja Ravirala
Mohammed Assim S
Prerna Kumar
Ashok Kumar Choudhury
Anil Ganpat Pawse
Rajli Rahul Gayakwad
Aradhana Bose
Sunitha KV
Devika Rani Shanmugam
Dr. Anil Shrikisan Shendge
Sabitha V Nair
Divine Providence School
Vishal Bhatt
Harpal Singh
Dr. Mrunmayee Tulshidas Mande (PT)
Ms. Anita Mahajan
Mrs. Arpita Khamrai Khan
Shashidar
Shri Ram Gupta
Mahboob Alam
Monika Bhatia
Prof. Aditi Jha
Dr. Premananda Roy
Dr. Debansu Chatterjee
Dr. Amit Kumar
Dr. Manabendra Nayak
Dr. Peer Mahammad Shaik
Mrs. Shilpi Upadhyay
Dr. Apoorva Mishra
Dr. Archana Jha
Banavath Venkateswarlu Naik
Banavath Venkateswarlu Naik
Madhushree Bhaumik
Farida Jalees
Anil Kumar Singh
Dr. Soma Sharma
Anand Prakash Rathye
Vidya N
Dr. Manya Thakur Roy
Adarsh Institute of Paramedical Science, Navapur, Dist. Nandurbar
Dr. Rakesh Kumar Sharma
Dr. Arunkumar Chandan
Vardhaman Universe Academy CBSE English School, Jalgaon
Pramod V.S
Dr. Narasangbhai Laljibhai Patel
Dr. S Selvapriya
Pradip Saraswati
Pratima Vitthal Jadhav
Engame Publishing House
Suraj Dattatray Jadhav
Santosh Sitaram Bairagi
Dr. Sayyad Ismail Nasir
ETC English Training Centre
Dr. Robert Bellarmin V
Dr. T. Kausalya Kumari
Smt. Amutha Ranganathan
Abbigari Venu Gopal Swamy
Itishree Sahoo
Raju Tukaram Khandale
Dr. Chinmaya Kumar Nayak
Kamakshi Mehta
Prannay G Sharma
Prof. Komal Ghumnani
Mohammad Masroor Akhtar Khan
Manikanchan Roy
Dr. A V L N Sujith
Dr. Dhananjay Pandav
Dr. Araddhana Manisha Arvind Deshmukh
Archna Verma
Nitesh Hareetwal
Ishfaq Manzoor
Dr. Penchalaiah Koduru
Mr. Nitin Harishchandra Mhapsekar
Munna Lal Devdas (National Awardee)
Congratulations to all the Winners, Kiteskraft Productions wishes all the Winners good luck for their Future Endeavors!