Source : Hotelbeds Group Monday, April 24, 2017 10:40AM IST (5:10AM GMT) होटलबेड्स ग्रुप में शामिल होगी जीटीए¹ होटलबेड्स समूह और जीटीए² बी2बी ट्रैवेल थोक विक्रेता और खुदरा क्षेत्र में वितरण उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिला लिया है। इस सौदे के तहत् पूरक परिचालन और भौगोलिक पहुंच वाली कंपनियों को भी एक साथ लाता है।³ तेजी से वृद्धि करते हुए एशिया—प्रशांत और मध्य पूर्व बाजारों में जीटीए की महत्वपूर्ण पहुंच होटलबेड्स समूह की वृद्धि रणनीति के करीबी से जुड़ती है। Palma, Spain एक वैश्विक बेडबैंक और यात्रा उद्योग को बिज़नेस—टू—बिज़नेस सेवाएं मुहैया कराने वाले होटलबेड्स समूह ने आज जीटीए के अपने बेडबैंक कारोबारी इकाई का हिस्सा बनने की योजनाओं की घोषणा की। इस स्मार्ट न्यूज़ रिलीज़ में मल्टीमीडिया शामिल है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170421005192/en/

होटलबेड्स समूह का हिस्सा बनेगा जीटीए (फोटो: बिज़नेस वायर) जोन विला, कार्यकारी चेयरमैन, होटलबेड्स समूह ने टिप्पणी की: ''मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि जीटीए होटलबेड्स समूह का हिस्सा बनेगा।''

''फरवरी में टूरिको हॉलिडेज़ के हमारे साथ जुड़ने की घोषणा के बाद इस सौदे से होटलबेड्स समूह परिवार के बाद एक अन्य बड़ा बेडबैंक शामिल हो जाएगा। इन दोनों महत्वपूर्ण सौदों से हमारे कारोबार को सामान्य तौर पर और विलय एवं अधिग्रहण गतिविधि के माध्यम से वृद्धि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।4'' ''जीटीए एक अत्यंत सफल बी2बी ट्रैवेल वितरक है जिसका दुनिया के यात्रा कारोबार में होटल मुहैया कराने, स्थानांतरण और गतिविधियों के मामले में अच्छा रिकॉर्ड है जिसमें मध्यवर्ती संस्थाएं, आॅनलाइन यात्रा एजेंसियां और यात्रा एजेंसी खुदरा विक्रेता शामिल हैं। होटलबेड्स समूह की तरह यह होटल और यात्रा सहायक उत्पादों के बेहतरीन वैश्विक पोर्टफोलियो से सीधे करार करता है जिनसे यह एपीआई इंटिग्रेशन या आॅनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ता और वितरण करता है।'' ''जीटीए की वैश्विक पहुंच और खास तौर पर तेजी से बढ़ते हुए ए​शिया—प्रशांत और मध्य पूर्व बाजारों इसकी बेहतरीन पहुंच होटलबेड्स समूह की वृद्धि की रणनीति के मुताबिक है। हम उनका अपने समूह में स्वागत करते हैं।'' इवान वाल्टर, सीईओ, जीटीए ने कहा, ''होटलबेड्स समूह के साथ जुड़ने से मिलने वाले अवसरों को लेकर हम उत्साहित हैं। हमारा इतिहास और पिछली उपलब्धियां खुद ही बोलती हैं और होटलबेड्स समूह के साथ मिलकर काम करने से हम बेहतरीन अनुभव हासिल कर सकते हैं, प्रतिबद्धता जता सकते हैं और बी2बी क्षेत्र पर स्पष्ट रूप से रणनीतिक तौर पर ध्यान दे सकता है। हमारा मानना है कि आज की खबर उद्योग के लिए मील का पत्थर है और हमारे आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों के लिए एक शानदार खबर है।'' होटलबेड्स समूह के बारे में: होटलबेड्स समूह दुनिया का नंबर एक का बेडबैंक और वैश्विक यात्रा उद्योग को बिज़नेस—टू—बिज़नेस सेवाप्रदाता है। मुख्य रूप से होटलबेड्स और बेडसनलाइन ब्रांड्स के अंतर्गत काम करते हुए कंपनी दुनिया भर में 120 से अधिक स्त्रोत बाजारों में 35,000 ट्रैवेल इंटरमीडयरीज़ के साथ 180 से अधिक देशों के यात्राप्रदाताओं को जोड़ती है जो 1,20,000 होटलों, 20,000 स्थानांतरण मार्गों और 12,000 गतिविधियों का प्र​तिनिधित्व करती है। सितंबर 2016 में कंपनी सिनवेन एंड कनाडा पेंशन इंवेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआईबी) के मालिकाना हक के अंतर्गत स्वतंत्र हो गई। कंपनी का मुख्यालय पालमा, स्पेन में हैं और दुनिया भर में 150 कार्यालयों में 6,150 कर्मचारी काम करते हैं। 2014/15 के वित्तीय कैलेंडर में होटलबेड्स समूह ने 2.6 करोड़ के रूम अधिकार बेचे थे और 3.8 अरब यूरो का कुल सौदा मूल्य (टीटीवी) हासिल किया था। www.hotelbedsgroup.com जीटीए के बारे में: दुनिया भर में यात्राओं को शक्ति देते हुए जीटीए कुछ सबसे बड़े और सर्वश्रेष्ठ आॅनलाइन ट्रैवेल एजेंट्स, ट्रैवेल आॅपरेटर्स और पारंपरिक ट्रैवेल एजेंट्स के साथ काम करते हुए विभिन्न प्रकार के टिकने के विकल्प, ट्रांसफर और यात्रा एवं गतिविधियों तक आसान पहुंच मुहैया कराती है। जीटीए ने पिछले करीब चार दशक से बिज़नेस—टू—बिज़नेस ट्रैवेल उद्योग में सफलता हासिल की है। अपने व्यापक अनुभव, लाभदायक संबंधों और जमीनी विशेषज्ञता के चलते डिलिवरी के मामले में विश्वसनीय जीटीए का तकनीकी आधारित रवैया दुनिया भर में यात्रा आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को आसानी से जोड़ने के समाधान मुहैया कराती है। रिटेल बुकिंग साइटें जैसे—उत्तरी अमेरिका में ट्रैवेलबाउंड और यूरोप, लातिन अमेरिका में ट्रैवेलक्यूब और आॅस्ट्रलेएशिया, इसके साथ ही जीटीए वेब और थोक विक्रेताओं के लिए एपीआई मिलकर पूरी दुनिया में हर दिन करीब 40,000 बुकिंग करते हैं। जीटीए का उद्देश्य कारोबार के लिहाज से दुनिया का सबसे आसान ट्रैवेल वितरक बनने का है जो इसके ग्राहकों के लिए अधिक बिक्री करने को और कारोबारी सफलता हासिल करने को आसान बनाता है। www.gta-travel.com 1 यह सौदा ग्राहकों की नियामकीय और स्पर्धारोधी मंजूरियों के अधीन है। 2 जीटीए ट्रैवेल कुओनी समूह के सभी वैश्विक यात्रा वितरण कारोबारी गतिविधियों का कारोबारी नाम है। इस सौदे में जीटीए ट्रैवेल होल्डिंग लिमिटेड, कुओनी होल्डिंग्स पीएलसी और अप्रत्यक्ष तौर पर ट्रैवेलक्यूब और ट्रैवलबाउंड समेत सभी ब्रांड शामिल होंगे—​सिर्फ एमटीएस ग्लोब को छोड़कर जिसे उसके पूर्व मालिक द्वारा खरीदा जाएगा। 3 यह सौदा कानूनी रूप से होटलबेड्स समूह द्वारा अपने यूके होल्डिंग इकाई जीटीए समूह की टॉप होल्डिंग कंपनी के 100 फीसदी अधिग्रहण के माध्यम से पूरा होगा। इस सौदे के पूरा होने के बाद जीटीए के मालिक कुओनी शेयरहोल्डर्स की संयुक्त कारोबार में ईक्यूटी वीआईआई (ईक्यूटी पार्टनर्स द्वारा सुझाया गया एक फंड) के नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण अल्पांश हिस्सेदारी होगी। होटलबेड्स समूह के निदेशक मंडल में कोई बदलाव नहीं होगा। 4 जीटीए और टूरिको हॉलिडेज़ दोनों ही सौदे अलग हैं और उन दोनों की अपनी समयसीमा के मुताबिक स्वतंत्र नियामकीय प्रक्रियाएं हैं। सौदा पूरा होने तक टूरिको हॉलिडेज़ और जीटीए पूरी तरह अलग रहेंगे। businesswire.com पर देखें स्त्रोत संस्करण: http://www.businesswire.com/news/home/20170421005192/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध: www.businesswire.com/news/home/20170421005192/en/ संपर्क:

होटलबेड्स समूह

रोमन टाउनसेंड, +34-619-988-580

होटलबेड्स समूह में मीडिया रिलेशंस और कॉरपोरेट अफेयर्स के प्रमुख

