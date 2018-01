Source : Senvion Friday, April 21, 2017 3:20PM IST (9:50AM GMT) सेनवियन ने भारत के लिए अपनी सबसे बड़ी 2 मेगावॉट टर्बाइन श्रृंखला पेश की सेनवियन ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते हुए भारत में प्रतिस्‍पर्धी एलसीओई पर अत्‍याधुनिक प्रौद्योगिकी की आपूर्ति के लिए अपनी सबसे बड़ी 2 मेगावॉट टर्बाइन श्रृंखला पेश की Hamburg, Germany दुनिया की अग्रणी पवन चक्‍की (विंड टर्बाइन) बनाने वाली कंपनी सेनवियन भारत के पवन ऊर्जा बाजार में अपने चार नए उत्‍पाद पेश कर रही है। यह टर्बाइन दो-मेगावॉट श्रेणी का है, जिसकी श्रृंखला का नाम सेनवियन 2.एक्‍सएम है और इसे 2016 की गर्मियों में किए गए उपयुक्‍त अधिग्रहण के बाद पेश किया जा रहा है। भारत में यह तत्‍काल प्रभाव से बिक्री के लिए उपलब्‍ध है जबकि इसे 2017 के अंत में स्‍थापित किया जाएगा। सेवनियन 2.एक्‍सएम मॉड्यूलर प्‍लेटफॉर्म भारतीय बाजार और जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है और यह +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के उच्‍च तापमान पर निरंतर प्रतिफल प्राप्‍त करने में सक्षम है। सेवनियन टर्बाइन के मॉड्यूलर की अवधारणा, चार रोटर आकारों और 90 मीटर से 120 मीटर तक की केंद्र की ऊंचाई के साथ विशिष्‍ट टॉवरों के साथ प्रतिस्‍पर्धी लागत, मजबूत और विश्‍वसनीय उत्‍पाद संस्‍करण देने में सक्षम बनाता है।



सेनवियन के चार उत्‍पाद संस्‍करणों में 2.4एम110, 2.4एम114 और 2.3एम120 के साथ ही साथ 2.3एम124 शामिल हैं और इसके रोटर का व्‍यास 110 से 124 मीटर का है तथा बिजली रेटिंग्‍स 23 से 24 मेगावॉट के साथ विशिष्‍ट स्‍थलों के लिए अतिरिक्‍त बिजली समाधानों की आपूर्ति करने में सक्षम है। इस उच्‍च प्रतिरूपकता के साथ, सेनवियन ग्राहकों को सबसे अनुकूल पवन ऊर्जा संयंत्र समाधान का प्रस्‍ताव कर सकती है, जो बहुत कम हवा से लेकर मध्‍यम हवा की गति की स्थिति में सबसे कम एलसीओई (ऊर्जा का स्तरित लागत) प्रदान करते हैं। पूर्ण कनवर्टर प्रणाली और उन्‍नत नियंत्रित प्रौद्योगिकियां मौजूदा स्थानीय नियामक और ग्रिड आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।



सेनवियन के मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी जुर्गन गेसिंजर ने कहा, “बाजार में प्रवेश की इसकी घोषणा के कुछ महीनों के अंदर ही सेनवियन भारत आ गई है। सेनवियन प्रौद्योगिकी के साथ अनुकूलित चार उत्‍पादों को पेश करने के साथ ही हम जल्‍द ही अपने ग्राहकों को भारत में उनकी पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपयुक्‍त समाधानों की पेशकश कर सकते हैं। आगे के सफल समाधान और नवाचार भविष्य में बाजार की मांगों के अनुरूप होंगे।”



सेनवियन इंडिया के प्रबंध निदेशक अमित कंसल ने कहा, “भारत का पवन ऊर्जा बाजार दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाले बाजारों में से एक है। सरकार द्वारा स्थापित पारदर्शी नीलामी प्रणाली गैर-हवादार वाले राज्यों से पवन ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। सेनवियन उच्‍च गुणवत्‍ता वाली प्रौद्योगिकी और वैश्विक नीलामी बाजार में भागीदारी के अपने वैश्विक अनुभव के साथ भारत में ग्राहकों के साथ काम करने के लिए तैयार है। नए 2.एक्‍सएम उत्‍पादों के साथ सेनवियन प्रमाणन और सांविधक नियमों को पूरा करता है और उच्च गुणवत्ता वाला पवन ऊर्जा समाधान और सही एलसीओई देने के लिए मेक-इन-इंडिया उत्‍पाद होगा। बिक्री, उत्पादन और सेवा विशेषज्ञों की अपनी अत्यधिक योग्य टीम के साथ, हम अपने ग्राहकों को भविष्य में इष्टतम ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए तत्‍पर हैं।"



सेनवियन उपरोक्‍त उत्‍पादों को नई दिल्‍ली में आयोजित होने वाले विंडग्री में 25 से 28 अप्रैल तक पहली बार प्रस्‍तुत करेगी। इनका उत्‍पादन 2017 में ही करनेकी योजना है। विंडग्री इंडिया में सेनवियन : हमारे साथ आएं हॉल 2 और बूथ नंबर 102ए में।



सेनवियन के बारे में सेनवियन विदेशी और घरेलू पवन चक्कियों (विंड टर्बाइन) की अग्रणी वैश्विक विनिर्माता है। कंपनी लगभग सभी जगहों पर पवन चक्कियों का विकास, उत्‍पादन और विपणन करती है – इन पवन चक्कियों का रेटेड आउटपुट 2 मेगावॉट से 6.25 मेगावॉट है और इसके रोटर का व्‍यास 82 मीटर से 152 मीटर तक का है। इसके अलावा, कंपनी अपने ग्राहकों को टर्नकी, सेवा और रखरखाव, परिवहन तथा स्थापना के क्षेत्रों के साथ ही नींव योजना और निर्माण के क्षेत्र में परियोजना के आधार पर विशिष्ट समाधान प्रदान करती है। इस प्रणाली को ऑस्ट्रॉनफ़ेल्ड के सेनवियन टेक सेंटर में तैयार किया गया है और इसका विनिर्माण जर्मनी के हुसुम (उत्तरी फ्रिज़लैंड), ट्रैम्पे (ब्रेंडेनबर्ग) और ब्रेमेरहेवन के साथ ही साथ पुर्तगाल स्थित संयंत्रों में किया गया है। कंपनी की दुनिया भर में करीब 4,500 कर्मचारीहैं। इसके साथ ही कंपनी दुनिया भर करीब 6,600 से ज्‍यादा विनिर्माण और स्‍थापना से प्राप्‍त अनुभवों का इस्‍तेमाल करती है। कंपनीकी परिचालित सहायक इकाई सेनवियन जीएमबीएच हैम्‍बर्ग में स्थित है और इसका प्रतिनिधित्‍व वितरण साझेदारों, सहायक इकाइयों द्वारा किया जाता है और यूरोपीय बाजारों जैसे – फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्रस, यूके, इटली, रोमानिया, पुर्तगाल, स्‍वीडन और पोलैंड के साथ ही साथ अमेरिका, चीन, ऑस्‍ट्रेलिया, जापान, भारत और कनाडा में वैश्विक स्‍तर पर परिचालन करती है। सेनवियन एस.ए. फ्रैंकफर्ट स्‍टॉक एक्‍सचेंज के प्राइम स्‍टैंडर्ड पर सूचीबद्ध है।

