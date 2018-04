Source : WEX Inc. Tuesday, April 4, 2017 4:00PM IST (10:30AM GMT) वेक्स ने सिंगापुर के लिए एशियाई वर्चुअल भुगतान समाधान का विस्तार किया Singapore कॉरपोरेट भुगतान समाधान के अग्रणी प्रदाता (वेक्स इंक) WEX Inc. (एनवाईएसई : डब्ल्यूईएक्स), ने आज एलान किया कि वह सिंगापुर में वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू करेगा। एशियाई क्षेत्र में अपने कार्यक्रम का विस्तार करेगा जिसमें इस समय हांग कांग और थाईलैंड शामिल है। वेक्स की एक बार उपयोग की जाने वाली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड (वीसीसी) टेक्नालॉजी प्रत्येक ट्रांसैक्शन (लेन-देन) को एक अनूठा नंबर देती है और कंपनियों को सुरक्षा के लिए अतिरिक्त नियंत्रण मुहैया कराती है। इसके अलावा, वीसीसी टेक्नालॉजी कार्यकुशलता मुहैया करा सकती है और इसके लिए रीकंसिलिएशन, क्वेरीज तथा इनवॉयस प्रोसेसिंग कम करती है। वेक्स इंक में वर्चुअल पेमेंट्स के एसवीपी और जीएम जिम प्रैट ने कहा, “एशिया प्रशांत क्षेत्र में वेक्स वर्चुअल उत्पाद के विकास का हम समर्थन करते हैं और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करके गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारे लिए सिंगापुर एक महत्वपूर्ण बाजार है और इस तथ्य के साथ कि यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र है। इस समर्थन से इस क्षेत्र के प्रति हमारी कटिबद्धता का पता चलता है।” सिंगापुर स्थित वेक्स के क्षेत्रीय मुख्यालय एशिया प्रशांत के लिए वेक्स के प्रबंध निदेशक जेफ्फ एमेस ने कहा, “सिंगापुर में जारी करने वाला लाइसेंस प्राप्त करना एशिया में जारी करने की अपनी क्षमता बढ़ाने की हमारी प्रतिबद्धता का ठोस प्रदर्शन है।” उन्होंने आगे कहा, “वेक्स एशिया के नए बाजार में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार ध्यान दे रहा है और इससे हमारी स्थिति मजबूत होती है तथा हम वेक्स के लिए अपने ग्राहकों की बेहतर सहायता करने लायक होते हैं।” वेक्स की सहायिका, वेक्स फाइनेंस इंक को सिंगापुर के मोनेटरी अथॉरिटी ने 14 फरवरी 2017 को जारी करने का लाइसेंस दिया जो इसे सिंगापुर में बैंकिंग कानून के तहत क्रेडिट और चार्ज कार्ड जारी करने योग्य बनाता है। वेक्स इंक के बारे में वेक्स इंक (एनवाईएसई : डब्ल्यूईएक्स) कॉरपोरेट भुगतान समाधान का अग्रणी प्रदाता है। इसकी जड़ें फ्लीट कार्ड भुगतान में हैं और इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी।। वेक्स ने अपने कारोबार के लिए संभावनाओं का विस्तार किया है और अब यह कॉरपोरेट भुगतान समाधान का मल्टी चैनल प्रदाता है और 10 मिलियन से ज्यादा व्हेकिल्स का प्रतिनिधित्व करता है तथा बेजोड़ भुगतान सुरक्षा तथा भिन्न कारोबारी क्षेत्रों में नियंत्रण मुहैया कराता है। वेक्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्राहकों की सेवा करता है और दुनिया भर में अपने परिचालनों के जरिए साझेदारी करता है। इसके कार्यालय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, नॉर्वे और सिंगापुर में हैं। वेक्स और इसकी सहायिकाओं में 2,500 से ज्यादा सहयोगी हैं। 2005 से कंपनी पूंजी बाजार में है और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में टिकर सिम्बल "वेक्स" के तहत सूचीबद्ध है। अतिरिक्त जानकारी के लिए www.wexinc.com पर आइए और वेक्स को ट्वीटर पर @WEXIncNews. फॉलो कीजिए। एक्सईए एशिया के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया www.wexasia.com. पर आइए। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखे : http://www.businesswire.com/news/home/20170402005007/en/ संपर्क:

