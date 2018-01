Source : Milacron Wednesday, April 19, 2017 4:00PM IST (10:30AM GMT) मिलाक्रॉन ने भारत में एक और उपलब्धि हासिल की – मिलाक्रॉन ने भारत में बनी 12,501वीं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन डिलीवर की Cincinnati, United States प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की सेवा करने वाली एक अग्रणी औद्योगिक टेक्नालॉजी कंपनी, मिलाक्रॉन होल्डिंग्स क्रॉप (एनवाईएसई: एमसीआरएन) को यह एलान करते हुए गर्व हो रहा है कि कंपनी ने भारत आधारित अपने परिचालन में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह है – अहमदाबाद, भारत की निर्माण इकाई से 12501वीं इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का निर्माण, बिक्री और उसकी डिलीवरी। मिलाक्रॉन की भारत स्थित निर्माण टीम ने 22 मार्च को भारत में बनी अपनी 12,501वीं मशीन प्रस्तुत की। एक भव्य समारोह में मिलाक्रॉन मैगना टॉगल 450 टन 2के मशीन अल्फा इंडिया कंपनी के प्रबंध निदेशक श्री वागिश दीक्षित को सौंपी गई। मिलाक्रॉन सीईओ टॉम गोयके ने कहा, “मिलाक्रॉन के लिए भारत एक अहम बाजार है और यह अब भी प्रभावित करता है। मिलाक्रॉन भारतीय बाजार को बहुत महत्व देता है और हम इसकी सेवा के लिहाज से अनूठी स्थिति में हैं और यह सब ऐसे ढंग से संभव है जो हमारे प्रतिस्पर्धी नहीं कर सकते हैं।” अहमदाबाद इकाई में आयोजन के दौरान वागिश दीक्षित ने कहा, “मिलाक्रॉन एक प्रगतिशील संगठन है और इंजीनियरिंग डिजाइन तथा निर्माण में नवीनता के साथ है। भारत में मिलाक्रॉन की साझेदारी से हम बेहद खुश हैं।” उन्होंने आगे कहा, “मिलाक्रॉन ने पिछले 17 वर्षों से हमारे संबंधों को विकसित किया है जब हमलोगों ने अपनी पहली इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन खरीदी थी। काम के प्रति उनका उत्साह और ग्राहकों के प्रति कटिबद्धता मिलाक्रॉन की निरंतर सफलता की मुख्य कुंजी है। मिलाक्रॉन जो टेक्नालॉजी मुहैया कराती है उससे हमारी उत्पादकता तथा हमारे उत्पादों की प्रतिस्पर्धिता बढ़ती है।” आयोजन के दौरान मिलाक्रॉन इंडिया के प्रबंध निदेशक श्रीश दिवगी ने कारोबार और तकरीबन दो दशक की निष्ठा के लिए अल्फा इंडिया का आभार जताया कहा, “भारत में प्लास्टिक उद्योग बढ़ना जारी है इसलिए मिलाक्रॉन के भारतीय परिचालन अच्छा करना जारी रखेंगे और उद्योग को सबसे पूर्ण प्लास्टिक की पेशकश करेंगे।” उन्होंने आगे कहा, “संपूर्ण मिलाक्रॉन संगठन ग्राहक सबसे पहले की मानसिकता पर केंद्रित है। हम नए मूल्यवर्धित उत्पाद और सेवाएं जोड़ना जारी रखे हुए हैं ताकि भारत में और दुनिया भर में अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा मुहैया करा सकें। हमारे ग्राहक पूरी तरह समर्थित और अपनी टीम से जुड़े हुए महसूस करते हैं।” मिलाक्रॉन इंडिया की अहमदाबाद इकाई ने अपना सबसे हाल का विस्तार 2016 में पूरा किया। इस विस्तार से मिलाक्रॉन अपना वार्षिक आउटपुट 1,500 इंजेक्शन और ब्लो मोल्डिंग मशीन से बढ़ाकर 2,100 मशीन प्रति वर्ष कर लिया। यह 40% की वृद्धि है। मिलाक्रॉन इंडिया की और खबरें मिलाक्रॉन के उत्पाद ब्रांड मोल्ड मास्टर्स (Mold-Masters) ने हाल में अपनी 10वीं सालगिरह मनाई। मोल्ड मास्टर्स ने अपने भारतीय परिचालन की शुरुआत 2007 में एक इंजीनियरिंग सेंटर के रूप में की थी। इसके साथ एक समर्पित सेल्स और सेवा टीम भी थी जो देसी बाजार को बेहतर सपोर्ट मुहैया करा सके। दि इंडिया हॉट रनर ऑपरेशन का विस्तार 2010 में हुआ और एक निर्माण प्लांट शामिल किया गया ताकि भारत में ऐसा करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय हॉट रनर ब्रांड बना जा सके। हाल के वर्षों में कोयंबतूर, भारत की इकाई का काफी विस्तार हुआ है और यहां कर्मचारियों की संख्या 350 हो गई है ताकि भारत में तेजी से बढ़ते बाजार की मांग को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सके। जनवरी में हुए प्लास्टविजन 2017 में मिलाक्रॉन एक्सट्रूजन ने भारतीय बाजार में टीसी कोनिकल ट्विन स्क्रू एक्सट्रूजन सिस्टम की पेशकश की। टीसी के खासौतर से डिजाइन किए गए स्क्रू का मेल कस्टमर प्रोसेस रीक्वायरमेंट से किया जाता है ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हो। निर्माण के लिए टीसी उन्नत सामग्री का उपयोग करता है। इनमें टंगस्टन की परत वाले स्क्रू और टंगस्टन क्लैड बैरल्स शामिल हैं ताकि क्षरण से अधिकतम लाभ मिले और जीवन चक्र की लागत न्यूनतम संभव हो।



एक्सट्रूजन पेशकशों का मिलाक्रॉन का विस्तार सबकुछ शामिल करने वाला है। इनमें एक्सट्रूडर्स से लेकर नए और रीबिल्ट एक्सट्रूशन बैरल और स्क्रू, पाइप हेड, डाई और डाउनस्ट्रीम उपकरण शामिल हैं जो ग्राहक की अनूठी आवश्यकता की पूर्ति करने वाले शक्तिशाली, भरोसेमंद समाधान मुहैया कराते हैं। मिलाक्रॉन के एक्सट्रूजन समाधान अनुकूल बनाने योग्य और उत्पादकता, आउटपुट और शुद्धता बढ़ाने वाले होते हैं जबकि लागत कम करते हैं। मिलाक्रॉन प्लास्टिक्स में संभावनाओं की सीमा को बढ़ाना जारी रखे हुए है और इसके लिए अग्रणी ब्रांड के खास उत्पाद पेश करता है। इनमें मिलाक्रॉन, मोल्ड मास्टर, डीएमई, फेरोमैटिक, यूनिलॉय और सिमकूल शामिल हैं। उच्च रिजोल्यूशन वाले फोटो का लिंक: https://www.dropbox.com/s/fo6m3zpaxejwo3u/IMG_0088.jpg?dl=0 मिलाक्रॉन के बारे में मिलाक्रॉन प्लास्टिक टेक्नालॉजी और प्रोसेसिंग उद्योग में बेहद इंजीनियर्ड और खासतौर से तैयार की गई सिस्टम के निर्माण, वितरण और सेवा के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी है। मिलाक्रॉन अकेली अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी उत्पाद श्रृंखला की पूरी लाइन है और इसमें हॉट रनर सिस्टम, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और एक्सट्रूजन उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी उन्नत फ्लुइड टेक्नालॉजिज की विस्तृत बाजार रेंज का भी निर्माण करती है। www.milacron.com पर मिलाक्रॉन के पास आइए। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170418005273/en/ संपर्क :

मिलाक्रॉन

मीडिया संपर्क :

माइकल एलिस, 905-877-0185 विस्तार 354

निदेशक विपणन व संचार

[email protected]

या

निवेशक संबंध:

मैक जोन्स, 513-487-5057

वाइस प्रेसिडेंट वित्त व निवेशक संबंध

[email protected] To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+