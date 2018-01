Source : Mitsui Chemicals, Inc. Monday, April 10, 2017 8:18PM IST (2:48PM GMT) मित्सुई केमिकल्स; नगोया वर्क्स में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रोडक्शन सुविधा का स्टार्ट अप – तेजी से बढ़ता जापान का मोबिलिटी कारोबार जापान के पर्यावरण अनुकूल कार बाजार में कब्जा करेगा – TOKYO, Japan मित्सुई केमिकल्स इंक (टोक्यो: 4183; प्रेसिडेंट और सीईओ : त्सुतोमु तनोवा; “मित्सुई केमिकल्स”) ने अपनी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन इकाई के स्टार्ट अप का एलान किया है। इसका निर्माण नगोया वर्क्स में किया गया है ताकि लिथियम आयन बैट्री यूज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बढ़ती देसी मांग की पूर्ति की जा सके।



इस स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति में मल्टीमीडिया है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170409005031/en/ नगोया वर्क्स में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन प्रोडक्शन इकाई (फोटो : बिजनेसवायर) [इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन उत्पादन इकाई की खास बातें] 1. लोकेशन नगोया वर्क्स, मित्सुई केमिकल्स

(1, तंगाडोरी 2- कोम, मिनामी-कु, नगोया, ऐची) 2. उत्पादन क्षमता 5,000 टन/वर्ष 3. स्टार्ट अप अप्रैल 2017 लिथियम आयन बैट्री की मांग काफी बढ़ गई है और ऐसा लैपटॉप, स्मार्टफोन तथा टैबलेट उपकरण का बाजार बढ़ने से हुआ है। उम्मीद की जाती है कि भविष्य में पर्यावरण अनुकूल हाईब्रिड और इलेक्ट्रीक वाहनों का विस्तार होगा और पूर्वी एशिया में इसका भारी विस्तार होगा। इनमें चीन और जापान शामिल है। यहां इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बाजार में विकास की उम्मीद है और यह खासतौर से वाहनों के लिए है।



मित्सुई केमिकल्स की इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की उत्पादन इकाई है जो फोरमोसा मित्सुई एडवांस्ड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड (“एफएमएसी”) चीन में है और मित्सुई केमिकल्स तथा फोरमोसा प्लास्टिक्स कॉरपोरेशन (ताईवान : 1301; चेयरमैन और प्रेसिडेंट: जैसन लिन; फोरमोसा प्लास्टिक के बीच एक संयुक्त उपक्रम है ताकि लिथियम आयन बैट्री का उपयोग करने वाले इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की बढ़ती देसी मांग की पूर्ति की जा सके। देसी आधार पर इसने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कारोबार का विकास किया है जो कांट्रैक्ट उत्पादन के रूप में है। नगोया वर्क्स में नई इकाई की शुरुआत के साथ मित्सुई केमिकल्स का इरादा देसी कारोबार के विस्तार को सक्रियता से प्रोमोट करना है और धीरे-धीर मौजूदा कांट्रैक्ट प्रोडक्शन से अलग होकर नई इकाइयों में उत्पादन की दिशा में बढ़ना है।



मित्सुई केमिकल्स नवंबर 2017 में स्टार्ट अप के लिए एफएमएसी में अपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन उत्पादन के विस्तार को आगे बढ़ा रहा है ताकि उत्पादन और आपूर्ति प्रणाली को बाजार के आगे के विस्तार की तैयारी के लिए बेहतर किया जा सके।



मित्सुई केमिकल्स ने मोबिलिटी डोमेन को अपने प्रमुख विकास चालकों में से एक के रूप में पोजिशन किया है। अन्य उत्पादों में लिथियम आयम बैट्री यूज इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन अपने डोमेन में गति पकड़ रहा है। मित्सुई केमिकल्स एक सिस्टम बनाएगी ताकि उच्च गुणवत्ता वेल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का उत्पादन और वितरण किया जा सके और कई साल की इसकी तकनीकी सुविज्ञता का लाभ उठाया जा सके। ऐसा करते हुए यह अपने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कारोबार को मजबूत और उसका विस्तार करना जारी रखेगा तथा इसमें मोबिलिटी डोमेन पर फोकस रहेगा। संदर्भ [एफएमएसी का प्रोफाइल] 1. नाम फॉरमोसा मित्सुई एडवांस्ड केमिकल्स कंपनी लिमिटेड 2. स्थापना अगस्त 2013 3. पूंजी $ 8.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर 4. इक्विटी अनुपात मित्सुई केमिकल्स 50%, फॉरमोसा प्लास्टिक्स 50% 5. स्थान निनगबो, चीन में एफपीसी औद्योगिक कांपलेक्स 6. कारोबार चीन में इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का निर्माण, बिक्री और अनुसंधान इलेक्ट्रोलाइट समाधान के लिए 7. क्षमता मौजूदा : 1,500 टन/वर्ष

विस्तार के बाद : 5,000 टन /वर्ष (स्टार्टअप नवंबर 2017 के लिए निर्धारित)

स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170409005031/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध है : www.businesswire.com/news/home/20170409005031/en/

संपर्क :

मित्सुई केमिकल्स इंक

तकाशी कवामोटो, +81-3-6253-2100

