Source : The Valence Group Friday, April 7, 2017 6:10PM IST (12:40PM GMT) दि वैलेंस ग्रुप ने क्वेकर को हॉघटन के साथ मिलाकर फेयरनेस ओपिनियन जारी किया New York, United States दि वैलेंस ग्रुप ने क्वेकर केमिकल कॉरपोरेशन (एनवाईएसई: केडब्ल्यूआर) के निदेशक मंडल को फेयरनेस ओपिनियन मुहैया कराया है। यह हॉघटन इंटरनेशनल इंक के साथ हाल में घोषित मेल के संबंध में है।



करार की शर्तों के मुताबिक हॉघटन इंटरनेशनल शेयरहोल्डर्स को नकद और क्वेकर केमिकल स्टॉक का मेल मिलेगा और क्वेकर केमिकल हॉघटन इंटरनेशनल के शुद्ध कर्ज के अपना लेगा। इस घोषणा के समय कुल सौदे का मूल्य $1.42 बिलियन आंका गया था।​ क्वेकर केमिकल के बारे में क्वेकर केमिकल, उद्योगों की विस्तृत रेंज जिसमें स्टील, एल्युमीनियम, ऑटोमोटिव, खनन, एयरोस्पेस, ट्यूब और पाइप, कैन्स और अन्य शामिल है, को प्रोसेस फ्लुइड, खास किस्म के रसायनों और तकनीकी सुविज्ञता मुहैया कराने वाली एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रदाता है। क्वेकर केमिकल ने करीब 100 साल से दुनिया भर में ग्राहकों को उत्पादन कार्यकुशलता हासिल करने, उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर करने और लागत कम करने में सहायता दी है। यह सब अभिनव टेक्नालॉजी, प्रक्रिया ज्ञान और खासतौर से तैयार की गई सेवाओं से हासिल होता है। क्वेकर केमिकल का मुख्यालय कॉनसोहोकेन, पेनसिलवेनिया में है और यह दुनिया भर में कारोबारों की सेवा करते हैं। इसके लिए इसके पास समर्पित और अनुभवी पेशेवरों की टीम है जिसका मिशन अंतर लाना है। हॉघटन इंटरनेशनल के बारे में हॉगटन इंटरनेशनल ऑटोमोटिव, एयरोस्पेस, मेटल्स, माइनिंग मशीनरी, ऑफशोर और पेय उद्योग को उन्नत मेटलवर्किंग फ्लुइड्स और सेवाएं मुहैया कराने में दुनिया भर में अग्रणी है। वैली फोर्ज, पेनसिलवेनिया मुख्यालय वाला हॉगटन इंटरनेशनल दुनिया भर के 33 देशों में अनुसंधान, निर्माण और ऑफिस लोकेशन का परिचालन करता है। हॉगटन इंटरनेशनल हिन्दुजा समूह की एक कंपनी है और 2012 से इसके पास हॉगटन इंटरनेशनलका 95 प्रतिशत से ज्यादा है। दि वैलेंस ग्रुप के बारे में वैलेंस ग्रुप एक सुविज्ञ निवेश बैंक है जो केमिकल्स, मटेरियल्स और संबद्ध क्षेत्रों की कंपनियों और निवेशकों को एमएंडए एडवाइजरी सेवाओं की खास पेशकश करता है। वैलेंस ग्रुप की टीम में पेशेवरों का अनूठा मेल है जिनकी पृष्ठभूमि केमिकल्स और मटेरियल्स उद्योग में निवेश बैंकिंग और रणनीतिक कंसलटिंग में है और यह सब केमिकल्स और मटेरियल्स क्षेत्र में एमएंडए एडवाइजरी सेवाएं मुहैया कराने पर खासतौर से केंद्रित है। फर्म के कार्यालय न्यूयॉर्क और लंदन में हैं। स्रोत संस्‍करण बिज़नेसवायर डॉट कॉम पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170406005640/en/ संपर्क:

दि वैलेंस ग्रुप

पॉल लैकिन्ड, 212-847-7339

पॉल लैकिन्ड, 212-847-7339

[email protected]

