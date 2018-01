Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Wednesday, April 19, 2017 10:30PM IST (5:00PM GMT) तोशिबा ने लो-वोल्टेज 2.5वी ड्राइव के लिए एच ब्रिज ड्राइवर आईसी पेश किया TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन Toshiba Corporation's (टोक्यो:6502) की स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी ने आज “TC78H630FNG,” “TC78H621FNG,” और “TC78H611FNG,” पेश करने की घोषणा की। ये डीसी ब्रश्ड मोटर्स और स्टेपिंग मोटर्स के लिए एच ब्रिज (H bridge)[1] ड्राइवर आईसी की इसकी श्रृंखला में नए शामिल हुए हैं। इनका उपयोग मोबाइल बैट्री ड्राइव उपकरण, घरेलू उपकरणों और हाउसिंग तथा सुविधा उपकरणों में किया जाता है। नमूने भेजने का काम (shipments)* आज शुरू होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन जुलाई के अंत में शुरू होना निर्धारित है। यह स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति मल्टी मीडिया में है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170418005703/en/ तोशिबा : "TC78H630FNG," "TC78H621FNG," और "TC78H611FNG," डीसी ब्रश्ड मोटर्स और स्टेपिंग मोटर्स के लिए एच ब्रिज (H bridge) ड्राइवर आईसी की इसकी श्रृंखला में नए शामिल हुए हैं। (फोटो: बिजनेस वायर) TC78H630FNG के पास 2ए रेटिंग के साथ एक एच ब्रिज है और यह डीसी ब्रश्ड मोटर्स के बड़े करंट ड्राइव के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा, मोटर ड्राइवर आउटपुट ब्लॉक में ऑन रेसिसटेंस (on-resistance[2] ) 0.4Ω (अपर और लोअर का योग : टाइप) बनाने से आईसी मोटर्स के लिए लार्ज करंट ड्राइव रीयलाइज कर पाता है। TC78H621FNG और TC78H611FNG के पास आईए रेटिंग्स के साथ दो एच ब्रिजेज हैं और ये बायपोलर स्टेपिंग मोटर्स या दो डीसी ब्रश्ड मोटर्स ड्राइव करने के लिए उपयुक्त हैं। यह सीरिज मोटर चलाने के लिए 2.5वी से 15वी पावर सप्लाई और विविध एपलीकेशन को सपोर्ट करता है। इनमें मोबाइल उपकरण (कैमरा और छोटे प्रिंटर), 3.7 वी की लीथियम आयन बैट्री, 5 वोल्ट या 12 वोल्ट पावर सप्लाई के साथ घरेलू उपकरण (रेफ्रीजरेटर और एयर कंडीशनर), तथा हाउसिंग और फैसिलिटी उपकरण (स्मार्ट मीटर, गर्म पानी की पूर्ति करने वाली मशीन, जल सेवा के लिए जलापूर्ति वाल्व और इलेक्ट्रॉनिक लॉक) शामिल हैं। नए उत्पाद की प्रमुख खासियत असामान्यता पता लगाने का काम (ओवर करंट का पता लगाना, थर्मल शटडाउन सर्किट और अंडर वोल्टेज लॉकआउट सर्किट) मोटर चलाने में सुरक्षा बेहतर करते हैं।

करीब 0μA (टाइप) खपत करंट स्टैंडबाई मोड में (अगर मोटर रुक जाए) तो हासिल किया जाता है।

शूट-थ्रू करंट सुरक्षा शामिल है। स्विंचिंग आउटपुट ऑन और ऑफ में लगने वाले डेड टाइम के बारे में सोच बगैर मोटर को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य विनिर्देशन पार्ट नंबर TC78H630FNG TC78H621FNG TC78H611FNG खासियतें डीसी ब्रश्ड मोटर के लार्ज करंट ड्राइव के लिए उपयुक्त स्टेपिंग मोटर्स ड्राइव करने के लिए उपयुक्त दो डीसी ब्रश्ड मोटर्स चलाने के लिए उपयुक्त पावर

सप्लाई

वोल्टेज

(ऑपरेटिंग

रेंज) मोटर ड्राइव के लिए पावर सप्लाई : 2.5 से 15 वोल्ट

लॉजिक पावर सप्लाई : 2.7 से 5.5 वोल्ट आउटपुट करंट

(ऐबसोल्यूट

अधिकत्तम

रेटिंग्स) 2.1 ए 1.1 ए 1.1 ए एच ब्रिज चैनल्स की संख्या 1सीएच 2सीएच 2सीएच

ड्राइव मोटर – डीसी ब्रश्ड मोटर

ब्रेक मोड के अनुकूल – स्टेपिंग मोटर

फुल स्टेप:

कंट्रोलेबल 3-पोर्ट्स

हाफ स्टेप:

नियंत्रण योग्य 4-पोर्ट्स

– डीसी ब्रश्ड मोटर – स्टेपिंग मोटर

फुल स्टेप:

कंट्रोलेबल 4-पोर्ट्स

हाफ स्टेप:

नियंत्रण योग्य 4- पोर्ट्स

– डीसी ब्रश्ड मोटर

ब्रेक मोड के अनुकूल उटपुट ऑन रेसिसटेंस

(अपर और लोअर का योग) 0.4 Ω (typ.) 0.8 Ω (typ.) 0.8 Ω (typ.) सुरक्षा फंक्शन ओवर करंट डीटेक्शन

थर्मल शटडाउन

अंडर वोलटेज लॉकआउट

शूट थ्रू करंट प्रोटेक्शन पैकेज टीएसएसओपी 16 टिप्पणी 1: ट्रांसिस्टमर को एच आकार में रखने पर बनने वाला सर्किट। डीसी ब्रश्ड मोटर्स और स्टेपिंग मोटर्स को फार्वार्ड और रीवर्स कंट्रोल चलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

टिप्पणी 2: जब करंट प्रवाह होता है तो प्रतिरोध। निम्न मूल्य से मोटर चलाने और पैदा होने वाली गर्मी कम करने के लिए निम्न बिखराव संभव होता है। * यहां सैम्पल (नमूने) का मतलब है “कामकाजी मूल्यांकन के लिए नमूना,” जो विनिर्देशन के लिहाज से बड़े पैमाने पर बनने वाले उत्पाद से अलग हो सकता है। नए उत्पाद के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कृपया यहां आएं: TC78H630FNG

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC78H630FNG®ion=apc&lang=en TC78H621FNG

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC78H621FNG®ion=apc&lang=en TC78H611FNG

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC78H611FNG®ion=apc&lang=en ग्राहक से संबंधित पूछताछ

मिश्रित सिग्नल आईसी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट

फोन +81-44-548-2821

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html *इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है। तोशिबा के बारे में तोशिबा कॉरपोरेशन फॉरच्यून ग्लोबल 500 सूची की एक कंपनी है जो विश्व स्तर की क्षमताओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में चैनल करती है और तीन खास कारोबारी क्षेत्रों में सिस्टम में लाती है। ये हैं – ऊर्जा, जो दैनिक जीवन को कायम रखता है, साफ और सुरक्षित है। दूसरी संरचना है जो जीवन की गुणवत्ता को कायम रखती है और तीसरा भंडारण है जो उन्नत सूचना समाज को कायम रखता है। तोशिबा समूह की बुनियादी प्रतिबद्धता, “कमिटेड टू पीपल, कमिटेड टू दि फ्यूचर” से निर्देशित तोशिबा अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देता है और एक ऐसा विश्व बनाने में योगदान कर रहा है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकेंगी। तोशिबा की स्थापना 1875 में टोक्यो में हुई थी और आज यह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के केंद्र में है जिसकी 550 समेकित कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनमें 188,000 लोग काम करते हैं और वार्षिक बिक्री 5.6 खरब येन ($50 अरब अमेरिकी डॉलर)। (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) है।

तोशिबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.toshiba.co.jp/index.htm स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170418005703/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध है: www.businesswire.com/news/home/20170418005703/en/ संपर्क :

मीडिया के लिए पूछताछ :

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी

चिआकी नागासावा, +81-3-3457-4963

