तोशिबा ने आर्म (ARM®) कोरटेक्स (Cortex®) एम आधारित माइक्रोकंट्रोलर्स की श्रृंखला का विस्तार किया – पैकेज और मेमरी साइज की समृद्ध किस्मों से उच्च गति वाले माइक्रोकंट्रोलर्स की श्रृंखला मजबूत की – TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन (Toshiba Corporation) (टोक्यो: 6502) की स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी ने आज आर्म कोरटेक्स एम कोर पर आधारित निम्न शक्ति, उच्च गति वाले माइक्रोकंट्रोलर की टीएक्सजेड श्रृंखला के तीसरे उत्पाद समूह के रूप में "एम3एच ग्रुप (2)," की पेशकश करने की घोषणा की। समूह के 24 उत्पादों के नमूनों के शिपमेंट की शुरुआत मई में होगी और बड़े पैमाने पर उत्पादन की शुरुआत सितंबर में होना निर्धारित है।



तोशिबा ने “एम3एच ग्रुप (1)” की पेशकश मई 2016 में उपभोक्ता और औद्योगिक डिवाइस एपलीकेशन के लिए 30 उत्पादों के साथ की थी। यह टीएक्सजेड श्रृंखला का पहला उत्पाद समूह था। अक्तूबर में दूसरे उत्पाद समूह "एम4के समूह" के 13 उत्पादों के नमूने भेजने की शुरुआत हुई जो वेक्टर इंजन से युक्त था।



नया पेश किया गया “एम3एच ग्रुप (2)” पहले चरण “एम3एच ग्रुप (1)” की तुलना में उच्च रैंक का है। इसके उत्पादों की पैकेज श्रृंखला है जिसका विस्तार अधिकत्तम 144-पिन्स तक है, और अधिकत्तम 512 केबी फ्लैश रॉम का बिल्ट इन।



एमबेडेड सिस्टम, डीपैक्टो उद्योग मानक के लिए नए उत्पाद आर्म कोरटेक्स-एम कोर पर आधारित हैं और इनमें उच्च प्रदर्शन वाले एनालॉग सर्किट होते हैं और बुनियादी कामकाज की विस्तृत रेंज होती है जिसकी आवश्यकता उपभोक्ता और औद्योगिक उपकरणों में व्यापक मोटर कंट्रोल और एपलीकेशन को सपोर्ट करने के लिए होती है। इस श्रृंखला में 64 से 144 पिन पैकेज, 256 से 512 केबी फ्लैश मेमरी, और 32 बिट डाटा फ्लैश मेमरी शामिल है।



ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज (अधिकत्तम) है, “एम3एच ग्रुप (1)” की गति का दूना। एकीकृत खासियतों में उच्च सूक्ष्मता वाले एनालॉग सर्किट शामिल हैं जैसे 12-बिट एडी कनवर्टर (अधिकतम 21 चैनल) 1.5 μs कनवर्सन स्पीड के साथ और एक 8-बिट डीए कनवर्टर (2 चैनल) प्लस तोशिबा के “उन्नत – प्रोग्रामेबल मोटर ड्राइवर (ए-पीएमडी), एक मोटर कंट्रोल सर्किट जो इनवर्टर मोटर कंट्रोल ऑफ ब्रशलेस डीसी मोटर्स के लिए उपयुक्त है।” आईसी में विविधतापूर्ण आम उद्देश्य वाले पेरीफेरल सर्किट जैसे यूएआरटी, आई2सी, टीएसपीआई और टाइमर्स लगे हैं। उच्च सूक्ष्मता वाले ये एनालॉग और सामान्य उद्देश्य वाले पेरीफेरल सर्किट एम3एच ग्रुप (2) को उच्च स्तर के घरेलू उपकरणों तथा बड़े पैमाने के सिस्टम के मामले में एक ही समय निम्न पावर वाली खासियतें और उच्च प्रदर्शन हासिल करने देते हैं।



इसके अलावा, इसमें अपनी खराबी खुद मालूम करने का एक फंक्शन है जो एडी कनवर्टर में रेफ्रेंस वोल्टेज, रैम पैरिटी फंक्शन जांच करता है ताकि मेमरी पढ़ने के दौरान एरर मालूम कर सके और एक सीआरसी कैलकुलेशन सर्किट सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग में भार कम करने में योगदान करता है ताकि फंक्शनल सुरक्षा मानकों का पालन किया जा सके।[1].



नमूने भेजने के दौरान तोशिबा तकनीकी दस्तावेज मुहैया कराएगी जो माइक्रोकंट्रोलर्स, सॉफ्टवेयर के परिचय की समीक्षा के लिए आवश्यक होगा। इनके जरिए दिखाया जा सकेगा कि प्रत्येक कंट्रोल इंटरफेस के लिए कौन से एमबेडेड सिस्टम, मूल्यांकन बोर्ड और ड्राइवर सॉफ्टवेयर उपयोग में लाए जा सकेंगे। इसके अलावा, विविधतापूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले भिन्न विकास माहौल दुनिया भर में आर्म इकोसिस्टम के साथ गठजोड़ करके हासिल किए जा सकते हैं।



तोशिबा की योजना उच्च गति के डाटा प्रोसेसिंग और निम्न गति से मध्यम गति के मोटर कंट्रोल के लिए उच्च सूक्ष्मता वाले एनालॉग सर्किट से युक्त उपकरणों के संचार नियंत्रण के लिए माइक्रोकंट्रोलर का समूह जारी करने की है। तोशिबा टीएक्सजेड श्रृंखला का विस्तार जारी रखे हुए है ताकि मोटर कंट्रोल की आवश्यकता और ग्लोबल सेंसिंग मार्केट की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।



इस्तेमाल



एयर कंडीशनर, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, ऑफिस ऑटोमेशन उपकरण, आवास और सुविधा उपकरण, ऑडियो विजुअल उपकरण, मोटर कंट्रोल एपलीकेशन (उपभोक्ता और औद्योगिक एपलीकेशन)।



नए उत्पाद की प्रमुख खासियत

उच्च प्रदर्शन वाला आर्म कोरटेक्स–एम3 कोर, 80 मेगाहर्ट्ज पर तक काम करता है। उद्योग के डीफैक्टो मानक आर्म कोरटेक्स-एम कोर पर आधारित. मेमरी और पैकेज वैरिएशंस की एक विस्तृत श्रृंखला मेमरी और पैकेज वैरिएशंस की विस्तृत श्रृंखला उत्पादों की लागू रेंज का विस्तार करती है। एपलीकेशन की विस्तृत रेंज के लिए सामान्य उद्देश्य वाले माइक्रोकंट्रोलर नए ग्रुप द्वारा समर्थित एपलीकेशन की विस्तृत रेंज उपभोक्ता उपकरण के मुख्य नियंत्रण तथा उपभोक्ता और औद्योगिक उपकरण के मुख्य नियंत्रण को कवर करती है। एडी कनवर्टर, डीए कनवर्टर, ए-पीएमडी, यूएआरटी, आई2सी, टीएसपीआई और टाइमर बिल्ट इन हैं। नए उत्पादों के विनिर्देशन और आउटलाइन्स सीरिज का नाम / उत्पाद समूह “TXZ3” सीरिज / “M3H group (2)” सीपीयू कोर ARM Cortex-M3 अधिकत्तम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 80 मेगाहर्ट्ज इंटरनल ओसिलेटर 10 मेगाहर्ट्ज (±1%) इंटरनल मेमरी फ्लैश (कोड) 256 से 512 केबी फ्लैश (डाटा) 32 केबी रैम 66 केबी

पैरिटी बिट्स के साथ आई/ओ पोर्ट 56 से 134 सीआरसी कैलकुलेशन सर्किट 1 चैनल कम्युनिकेशन यूआर्ट 5 से 6 चैनल्स टीएसपीआई 1 से 5 चैनल्स I2सी 2 से 4 चैनल्स 12-बिट एडी कनवर्टर (एडीसी) चैनल इनपुट 19 से 21 चैनल्स कनवर्सन टाइम 1.5 μs 8-बिट डीए कनवर्टर (डीएसी) 2 चैनल्स एडवांस्ड प्रोग्रामेबल मोटर कंट्रोल (ए-पीएमडी) 1 चैनल

– 3-फेज कांपलीमेंट्शन पीडब्ल्यूएम आउटपुट: रिजोल्यूशन : 12.5 एनएस

– पीएफसी कंट्रोल : 3-फेज इंटरलीव पीएफसी सपोर्टेड

– स्क्रैम फंक्शन बाई एन एक्सटर्नल इनपुट। एडवांस्ड एनकोडर इनपुट (ए-ईएनसी) 1 चैनल रिमोट कंट्रोल प्रोसेसर (आरएमसी) 1 चैनल l टाइम 32-बिट टाइमर का उपयोग करें: 8 चैनल्स

16- बिट टाइमर × 2 चैनल्स: 16 चैनल्स रीयल टाइम क्लॉक (आरटीसी) 1 चैनल वाचडॉग टाइमर (डब्ल्यूडीटी) 1 चैनल डीएमए कंट्रोलर (डीएमएसी) 64 चैनल्स / 2 यूनिट्स ऑपरेटिंग तापमान रेंज -40 से +85°C पावर सप्लाई वोल्टेज 2.7 से 5.5V पिन्स की संख्या 64 से 144 पिन्स नमूने की कीमत (कर समेत) TMPM3HQFDFG (LQFP144,512KB) 700 येन TMPM3HPFDFG (LQFP128,512KB) 650 येन TMPM3HNFDFG (LQFP100,512KB) 600 येन TMPM3HNFDDFG (QFP100,512KB) 650 येन TMPM3HMFDFG (LQFP80,512KB) 500 येन नोट 1: आईईसी 60730 मानक के अनुकूल (आईईसी : इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमिशन)



* आर्म और कोरटेक्स, ईयू और / या दूसरी जगह आर्म लिमिटेड (या इसकी सहायिकाओं) के पंजीकृत ट्रेडमार्क हैं।

* टीएक्सजेड तोशिबा कॉरपोरेशन का ट्रेडमार्क है।



* इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है।



