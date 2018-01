Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Friday, April 21, 2017 1:03PM IST (7:33AM GMT) तोशिबा के नए स्टेपिंग मोटर ड्राइवर आईसी में एक एंटी-स्टाल फीडबैक ढांचा है TOKYO, Japan स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ सॉल्यूशंस कंपनी तोशिबा कॉरपोरेशंस (Toshiba Corporation) (TOKYO:6502) ने आज तोशिबा द्वारा विकसित ढांचे के साथ एक स्टेपिंग मोटर ड्राइवर “TB67S289FTG,” की पेशकश करने की घोषणा की जो खुद ही परिचालन के दौरान रुकावट की पहचान करता है और उसे रोकता है। जुलाई 2017 के आखिर में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करने की योजना है।



इस स्मार्ट न्यूज़ रिलीज़ में मल्टीमीडिया मौजूद है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170418006703/en/ तोशिबा: ''TB67S289FTG,'' तोशिबा द्वारा विकसित ढांचे के साथ एक स्टेपिंग मोटर ड्राइवर जो परिचालन के दौरान आने वाली रुकावटों की पहचान करता है और उनसे बचाता है। (फोटो: बिज़नेस वायर)



प्रिंटर्स, कार्यालय में प्रयोग होने वाले उपकरणों और एटीएम, कैश डिस्पेंसर, एम्यूज़मेंट मशीन और घरेलू उपकरणों जैसे बैंकिंग टर्मिनल्स में प्रयोग होने वाले मोटर्स के लिए स्थायी और अत्यधिक सूक्ष्म नियंत्रण एक आधारभूत परिचालन आवश्यकता है। हाल में आई मांग ने अधिक कुशल मोटर ड्राइवर्स की जरूरत पर जोर दिया है जिनमें कम बिजली का इस्तेमाल होता है और कम गर्मी पैदा करता है।



मोटर निंयत्रण में स्थायित्व और सूक्ष्मता सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता स्टेपिंग मोटर परिचालन में रुकावट रोकना है और इसे मोटर के परिचालन का अंतराल सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त करंट के प्रावधान द्वारा हासिल किया जा सकता है। कुशलता और गर्मी पैदा करने की गति में सुधार के लिए अतिरिक्त सेंसर्स और अत्यधिक आधुनिक एमसीयू नियंत्रण का इस्तेमाल कर टार्क और तत्काल प्रतिक्रिया पर हर वक्त नज़र रखना आवश्यक है।



कुशलता में सुधार करने और पैदा होने वाली गर्मी में कटौती का एक अन्य तरीका पहले से लगे MOSFET के आॅन—रेसिस्टेंस को व्यवस्थित करना और परिचालन के दौरान बिजली के नुकसान में कटौती करना है। तोशिबा के वास्तविक एंटी—स्टाल और कुशलता सुधार प्रणाली एक्टिव गेन कंट्रोल (AGC) [1] को लागू करने के लिए TB67S289FTG पहला स्टेपिंग मोटर ड्राइवर है जो ड्राइवर को मोटर और टार्क पर नजर रखने योग्य बनाता है और अतिरिक्त एमसीयू नियंत्रण के बगैर मोटर नियंत्रण को बढ़ाता है। परिचालन में TB67S289FTG मोटर की रुकावट को खत्म करता है और टार्क की जरूरत के मुताबिक स्वचालित ढंग से मोटर करंट को बढ़ाता है। मौजूदा समाधानों की तुलना में TB67S289FTG मोटर पावर को 80 फीसदी तक के सर्वश्रेष्ठ स्तर तक कम करता है, आॅन—रेसिस्टेंस पर निर्भर रहे बिना कुशलता और गर्मी में महत्वपूर्ण सुधार करता है।



जब नया स्टेपिंग मोटर ड्राइवर तोशिबा के सेंस—रेसिस्टर—फ्री करंट मॉनिटर और नियंत्रण प्रणाली ACDS[2] द्वारा स​मर्थित हो तब अन्य कुशलताएं भी हासिल की जा सकती हैं जिससे अतिरिक्त खाली जगह मिलती है और पीसीबी पर कुछ बाहरी उपकरणों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तोशिबा ने TB67S289FTG को अपने प्रमुख स्टेपिंग मोटर ड्राइवर, बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मोटर नियंत्रण और उपकरण घटाने वाले समाधान के तौर पर पेश किया है और कंपनी अपने उत्पादों का विस्तार करने का क्रम जारी रखेगी।



मुख्य खूबियां

1. रुकावट खत्म करना और अत्यधिक क्षमता

तोशिबा का नया मोटर नियंत्रण ढांचा एजीसी रुकावटों को रोकने और अत्यधिक कुशल मोटर नियंत्रण के लिए है। इसके अलावा अतिरिक्त पीसीबी स्पेस के लिए सेंस—रेसिस्टर—लेस करंट नियंत्रण एसीडीएस है। अधिक रेजोल्यूशन 1/32 स्टेप (अधिकतम) मोटर नियंत्रण आवाज और कंपन को कम करता है।



2. कम गरमाहट पैदा होना

कम आॅन—रेसिस्टेंस द्वारा गरमाहट पैदा होने में कमी आई (0.46 Ω (ऊपर+ नीचे: टाइप)



3. छोटे पैकेज

एक छोटे क्यूएफएन पैकेज में पैकेजिंग से ग्राहकों को गरमाहट की समस्या को कम करने और गरमाहट के अपव्यय के लिए पीसीबी डिजाइन पैटर्न को आसान करने का मौका मिलता है। इससे जगह और लागत के लिहाज से सस्ता समाधान तैयार करेगा



4. पहले से लगे ग​लतियां पकड़ने वाले सर्किट

गर्मी की वजह से बंद होने, अधिक करंट की वजह से बंद होने, वोल्टेज कम ​होने की वजह से बंद होने और मोटर लोड ओपेन सर्किट उपकरण की सुरक्षा और विश्वसनीयता में योगदान देते हैं। इसके अलावा अन्य गलतियों को ग​लतियां दर्शाने वाले काम का इस्तेमाल कर एमसीयू पर दर्शाया जा सकता है।



नए उत्पाद की मुख्य खूबियां उत्पाद का नाम TB67S289FTG

कंट्रोल आई/एफ CLK-IN

उपयुक्त अधिकतम रेटिंग 50V, 3A

पैकेज QFN48

चरणबद्ध रेजोल्यूशन फुल, हाफ, क्वार्टर, 1/8, 1/16 और 1/32 —एजीसी; बाधारहित और अत्यधिक कुशल मोटर परिचालन के लिए एक मौजूदा नियंत्रण प्रणाली —एसीडीएस; एक मौजूदा नियंत्रण तरीका जिसके लिए सेंस रेसिस्टर की जरूरत नहीं है —पहले से लगा हुआ गलती पहचाने की क्षमता (गर्मी की वजह से बंद होने, अधिक करंट की वजह से बंद होने, वोल्टेज कम होने की वजह से बंद होने और मोटर लोड ओपेन सर्किट की पहचान) अन्य खूबियां —पहले से लगा गलती की पहचान कर​ सिग्नल भेजने की क्षमता —सिंगल पावर ड्राइव द्वारा पावर—आॅन—सिक्वेंस को समर्थन करता है बड़े पैमाने पर उत्पादन जुलाई, 2017 के आखिर में (निर्धारित)



[1] एजीसी: एक्टिव गेन कंट्रोल। मोटर कंट्रोल ढांचा मोटर की रुकावट को दूर रखते हुए टार्क के लिए मोटर करंट को बढ़ाता है।

[2] एसीडीएस: आधुनिक करंट पहचान प्रणाली। एक मोटर नियंत्रण ढांचा जिसमें मोटर करंट पर नजर रखने के लिए एक बाहरी सेंसिंग रेसिस्टर की जरूरत नहीं होती है।



नोट: मोटर की रुकावट: जब मोटर का घूमना नियंत्रण सिग्नल के मुताबिक काम करना बंद कर देता है, तब रुकावट पैदा होती है और मोटर घूमना बंद कर देता है।



नए उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया लॉग इन करें:

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67S289FTG®ion=apc&lang=en ग्राहकों की पूछताछ के लिए

मिक्स्ड सिग्नल आईसी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट

फोन: +81-44-548-2821

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html *उत्पादों की कीमतों और खूबियों, सेवाओं और संपर्क से संबंधित जानकारियां सहित इस दस्तावेज में दी गई जानकारी घोषणा की तारीख के मुताबिक है लेकिन इसे किसी पूर्व सूचना के बदला जा सकता है।



तोशिबा के बारे में फार्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी तोशिबा कॉरपोरेशन आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल उत्पाद और प्रणालियों में विश्वस्तरीय क्षमताओं को तीन मुख्य कारोबारी क्षेत्रों के लिए जोड़ती है: ऊर्जा जो रोजाना के जीवन को बनाए रखती है, जो स्वच्छ और सुरक्षित है; बुनियादी ढांचा जो जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखती है; और स्टोरेज जो आधुनिक सूचना समाज को बनाए रखता है। तोशिबा समूह की आधारभूत प्रतिबद्धता के सिद्धांतों ''लोगों के प्रतिबद्ध, भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध'' द्वारा निर्देशित तोशिबा वैश्विक परिचालन को बढ़ावा देता है और ऐसी दुनिया के स्वरूप को साकार करने में योगदान देती है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकें।



कंपनी की स्थापना टोक्यो में 1875 में की गई, आज की तोशिबा 550 एकीकृत कंपनियों के वैश्विक नेटवर्क है जिसके अंतर्गत दुनिया भर में 1,88,000 लोगों को रोजगार मिलता है और कंपनी की कुल बिक्री 5.6 लाख करोड़ येन (50 अरब डॉलर) से अधिक है। (31 मार्च, 2016 तक)

तोशिबा के बारे में और जानने के लिए लॉग इन करें www.toshiba.co.jp/index.htm



businesswire.com स्त्रोत संस्करण पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170418006703/en/



मल्टीमीडिया उपलब्ध है: www.businesswire.com/news/home/20170418006703/en/ संपर्क:

मीडिया पूछताछ:

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ सॉल्यूशंस कंपनी

शियाकी नागासावा, +81-3-3457-4963

[email protected] To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+