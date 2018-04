Source : Essel Group ME Thursday, April 6, 2017 6:15PM IST (12:45PM GMT) एस्‍सेल यमूह एमई ने जेनसोर्स के साथ अपने वेनगार्ड पोटाश कॉरपोरेशन संयुक्‍त उपक्रम के लिए शेयरधारक समझौते के क्रियान्‍वयन की घोषणा की London, United Kingdom एस्‍सेल समूह एमई लिमिटेड को जेनसोर्स पोटाश कॉरपोरेशन (“जेनसोर्स”) (टीएसएक्‍स.वी: जीएसपी) के साथ एक संयुक्‍त उपक्रम कंपनी, वेनगार्ड पोटाश कॉरपोरेशन (“संयुक्‍त उपक्रम” या वेनगार्ड) बनाने के लिए शेयरधारक समझौते (“शेयरधारक समझौता”) को क्रियान्वित करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस बाबत दोनों पक्षों के बीच 29 नवंबर, 2016 को आपसी सहमति की घोषणा की गई थी।



इस संयुक्‍त उपक्रम का उद्देश्‍य सस्‍काचवान में नया वेनगार्ड पोटाश उत्‍पादन संयंत्र का निमार्ण करना और उसका परिचालन करना है, जो तकनीकी नवाचार, प्रबंधन विशेषज्ञता, अंतरराष्‍ट्रीय लॉजिस्टिक्‍स एवं पूंजी को एकसाथ लाएगा।



ईजीएमई के संयुक्‍त प्रबंध निदेशक एवं समूह मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी पंकज गुप्‍ता ने कहा, “मुझे शेयरधारक समझौते पर हस्‍ताक्षर करते हुए खुशी हो रही है। यह वेनगार्ड परियोजना, ईजीएमई और जेनसोर्स के लिए महत्‍वपूर्ण क्षण है। यह एक महत्‍वपूर्ण कदम है क्‍योंकि हम वैश्विक स्‍तर पर पोटाश की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिष्ठित परिसंपत्ति विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं।”



उन्‍होंने आगे कहा, “जेनसोर्स की बेहद अनुभवी और नवोन्‍मेषी टीम के साथ काम करने को लेकर हम बहुत खुश हैं। आज की घोषणा से हमारे रिश्‍तों में और मजबूती आएगी और परियोजना को लेकर ज्‍यादा निश्चितता प्रदान करेगी। वेनगार्ड ईजीएमई के पोर्टफोलियो का अहम हिस्‍सा है और यह संयुक्‍त उपक्रम प्राकृतिक संसाधनों के क्षेत्र में उच्‍च गुणवत्‍ता वाली परिसंपत्तियों के विकास की हमारी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।”



जेनसोर्स के अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी माइक फर्ग्यूसन ने कहा, “आज की तारीख में यह जेनसोर्स का अब तक का सबसे अहम कीर्तिमान है। हमारे निवेशकों को जेनसोर्स की ओर से रणनीतिक साझेदार के साथ संयुक्‍त उपक्रम गठित करने की कारोबारी योजना के बारे में जानकारी है, जो परियोजना में आवश्‍यक वित्‍तपोषण और वाणिज्यिक विशेषज्ञता ला सकते हैं। संयुक्‍त उपक्रम की शुरूआत 250,000 टन सालाना उत्‍पादन के लक्ष्‍य के साथ जेनसोर्स के एक छोटे उत्‍पादन संयंत्र के निर्माण के साथ होगी। इसके बाद हमारा लक्ष्‍य 250,000 टन सालाना के शुरूआती उत्‍पादन को बढ़ाकर 10 लाख टन सालाना करने की है। जेनसोर्स की बेहद कुशल विकासात्‍मक टीम, समृद्ध पोटाश संसाधनों और नवोन्‍मेषी उत्‍खनन प्रौद्योगिकियों के पूरक के तौर पर ईजीएमई इसमें आवश्‍यक वैश्विक कारोबारी अनुभवों और वित्‍तपोषण लाएगी। हमने जिस मूल्‍य के सृजन का लक्ष्‍य रखा है, वह वेनगार्ड में कुल निवेश से कहीं ज्‍यादा है।”



वेनगार्ड निजी कॉरपोरेशन है, जिसका गठन सस्‍काचवान के कानूनों के तहत् किया गया है और इसका मुख्‍यालय सस्‍काचवान, एसके. में है। वेनगार्ड का एकमात्र उद्देश्‍य है :



क) सस्‍काचवान के आईब्रो और तुगास्‍के के समीप वेनगार्ड की परिसंपत्ति का वित्‍तपोषण, विकास, अभियांत्रिकी और पोटाश उत्‍पादन के लिए प्रसंस्‍करण संयंत्र का निर्माण एवं खदान का परिचालन करना, और ख) पोटाश उत्‍पादों की बिक्री और विपणन।



शेयरधारक समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं : क) ईजीएमई दो किस्‍तों में वेनगार्ड में पूंजी का योगदान करेगी: (i) पहली किस्‍त के तौर पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर दिया जाएगा, जिसका इस्‍तेमाल वेनगार्ड वन परियोजना की व्‍यवहार्यता अध्‍ययन को पूरा करने में किया जाएगा, (ii) दूसरी किस्‍त 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की होगी, जो वेनगार्ड परियोजना में पहले संयंत्र के निर्माण और उसे शुरू करने के लिए अनुमानित कुल पूंजी है। ख) जेनसोर्स केएल 245 पट्टे (“पट्टा”) का 49 प्रतिशत वेनगार्ड को प्रदान करेगी, ग) जेनसोर्स वेनगार्ड के साथ खनन अधिकार समझौता करेगी, जिससे उसे खनन पट्टे का 100 प्रतिशत फायदा उठाने की अनुमति मिलेगी, घ) जेनसोर्स वेनगार्ड के साथ तकनीकी सेवाओं और प्रौद्योगिकी समझौता करेगी, जिससे संयुक्‍त उपक्रम में जेनसोर्स की विशेषज्ञता और पोटाश खनन एवं प्रसंस्‍करण में आदर्श दृष्टिकोण आएगा, ड.) वेनगार्ड में ईजीएमई की 49 प्रतिशत और जेनसोर्स की 51 प्रतिशत हिस्‍सेदारी होगी, जो वित्‍तपोषण की पहली किस्‍त (50 लाख अमेरिकी डॉलर) की प्राप्ति पर निर्भर करेगा। ईजीएमई द्वारा किए गए निर्माण वित्‍तपोषण की प्रतिबद्धता (20 करोड़ अमेरिकी डॉलर) पूरी होने के बाद वेनगार्ड में ईजीएमई का स्‍वामित्‍व बढ़कर 70 प्रतिशत हो जाएगा और इसमें जेनसोर्स की हिस्‍सेदारी 30 प्रतिशत रह जाएगी, च) वेनगार्ड 1 परियोजना (250,000 टन सालाना पोटाश का उत्‍पादन) के पहले चरण का काम पूरा होने के बाद, दोनों पक्ष व्‍यावसायिक रूप से समुचित प्रयास करेंगे और उत्‍पादन को बढ़ाकर अंतिम लक्ष्‍य न्‍यूनतम 10 लाख टन सालाना पोटाश उत्‍पादन के लिए विस्‍तार का जरूरी चरण पूरा करेंगे, और छ) वेनगार्ड के बोर्ड में शुरूआत में ईजीएमई के तीन और जेनसोर्स के दो नामित सदस्‍य होंगे। संयुक्‍त रूप से नियुक्‍त प्रबंधन टीम की अगुआई में नए पोटाश संयंत्र के विकास का काम होगा। यह अनुमान है कि निवेश बैंकिंग कंपनी मॉर्गन गैट्सबे वेनगार्ड के निर्माण के लिए वित्तपोषण का नेतृत्‍व करेगी। मॉर्गन गैट्सबे दुबई, यूएई स्थित ईजीएमई की पूर्ण स्‍वामित्‍व वाली सहायक इकाई है। व्‍यवहार्यता अध्‍ययन के 2017 की दूसरी तिमाही तक पूरा होने का लक्ष्‍य है। इस समाचार विज्ञप्ति में शामिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाआ की समीक्षा और मंजूरी जेनसोर्स के अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी माइक फर्ग्यूसन तथा एक पात्र व्‍यक्ति द्वारा एनआई 43-101 के तहत् गई है।



ईजीएमई के बारे में ईजीएमई विविधिकृत कारोबारी समूह है, जिसका परिचालन मुख्‍य रूप से यूरोप, मध्‍यपूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र में है।



ईजीएमई एस्‍सेल समूह की हिस्‍सा है, जो भारत का बहुराष्‍ट्रीय कारोबारी समूह है, जिसके तहत् मीडिया, पैकेजिंग, बुनियादी ढांचा एवं प्रौद्योगिकी सहित विविध उद्योगों का परिचालन किया जाता है। कारोबार के विकास और प्रोत्‍साहन के क्षेत्र में एस्‍सेल समूह के 90 वर्षों की विरासत पर विकसित ईजीएमई समूह के क्षेत्रीय विस्‍तार की अग्रणी इकाई है और वर्तमान में इसके तहत् प्राकृतिक संसाधनों, ऊर्जा, औद्योगिक आपूर्ति एवं लॉजिस्टिक्‍स, शिक्षा एवं वित्‍तीय सेवा क्षेत्र में समूह के सहायक कारोबारों का परिचालन किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया देखें: www.esselgroupme.com



जेनसोर्स के बारे में जेनसोर्स सस्‍काटून, सस्‍काचवान स्थित कंपनी है, जो इस प्रांत में अगला पोटाश उत्‍पादन संयंत्र के विकास पर ध्‍यान दे रही है। जेनसोर्स के अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी माइक फर्ग्यूसन,पी. इंजी., ने सस्‍काचवान में पोटाश विकास के लिए सीधे तौर पर और विशिष्‍ट अनुभवी एवं विशेषज्ञता वाली एक प्रबंधन तथा तकनीकी टीम को अपने साथ जोड़ा है।



जेनसोर्स एक कारोबारी योजना के अंतर्गत परिचालन करती है, जिसके दो अहम घटक हैं – बाजार के साथ ऊर्ध्वाधर एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उत्पादन क्षमता का विकास विविशष्‍ट बाजार के अनुकूल करना, बाजार पक्ष के जोखिम को खत्‍म करना, और तकनीकी नवोन्‍मेष, जो छोटे और किफायती पोटाश उत्‍पादन संयंत्र स्‍थापित करने की अनुमति देते हैं, तथा इसके उत्‍पादनको सीधे एक या निर्दिष्‍ट बाजार में भेजा जा सकता है। इस विज्ञप्ति की पर्याप्‍तता या सटीकता की जिम्‍मेदारी न तो टीएसएक्‍स वेंचर एक्‍सचेंज की और न ही नियमन सेवा प्रदाता (जैसा कि ये शर्त टीएसएक्‍स वेंचरएक्‍सचेंज की नीतियों में परिभाषित है) लेता है।



