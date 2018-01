Source : Essel Group ME Thursday, April 27, 2017 11:10AM IST (5:40AM GMT) एस्सेल ग्रुप एमई ने वैनगार्ड पोटाश कॉर्प. के लिए निदेशक नियुक्त किए London, United Kingdom एस्सेल ग्रुप एमई लिमिटेड (“ईजीएमई” या “कंपनी”) को यह एलान करते हुए खुशी हो रही है कि दोनों कंपनियां और इसके संयुक्त उपक्रम साझेदार, जेनसोर्स पोटाश कॉरपोरेशन (“जेनसोर्स”) ने अपने संयुक्त उपक्रम वैनगार्ड पोटाश कॉर्प (“वैनगार्ड”) के लिए निदेशकों की नियुक्ति कर दी है। वैनगार्ड के निदेशक इस प्रकार हैं : ईजीएमई से : श्री गगन गोयल, अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक, ईजीएमई श्री पंकज गुप्ता, संयुक्त प्रबंध निदेशक और ग्रुप सीईओ, ईजीएमई श्री मनोज कुमार पा ईयारिया, महाप्रबंधक, वित्त, ईजीएमई

जेनसोर्स से : श्री द्वाने दहल, निदेशक, जेनसोर्स पोटाश कॉरपोरेशन श्री माइक फर्गुसन, प्रेसिडेंट और सीईओ तथा डायरेक्टर, जेनसोर्स पोटाश कॉरपोरेशन

वैनगार्ड के लिए शेयरधारक करार (“एग्रीमेंट”) के अनुपालन में जेनसोर्स और ईजीएमई वैनगार्ड में कुल पांच निदेशक नियुक्त करने के हकदार हैं। इनमें दो का नामांकन जेनसोर्स करेगा और तीन का नामांकन ईजीएमई द्वारा किया जाएगा। वैनगार्ड के निदेशक अब मैनेजमेंट की नियुक्ति करेंगे और विस्तृत रूप से योजना बनाने का काम शुरू करेंगे ताकि विकास, वित्त प्रबंध और वैनगार्ड वन प्रोजेक्ट के निर्माण को पूरा किया जा सके। ईजीएमई और जेनसोर्स ने एक करार की घोषणा की है ताकि 29 नवंबर 2016 को एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाई जा सके और यह एलान किया कि इस करार को 4 अप्रैल 2017 को लागू किया जाएगा। वैनगार्ड वन प्रोजेक्ट का स्वामी, निर्माता और परिचालनकर्ता वैनगार्ड होगा जो जेनसोर्स के केएल 245 सबसर्फेस मिनरल लीज पर स्थित है। करार के अनुपालन में सभी पक्षों की योजना है कि वैनगार्ड वन प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाए और इसे शुरुआती 250,000 टन /वर्ष उत्पादन से बढ़ाकर 1.0 एम टन/वर्ष की उत्पादन दर को लक्ष्य किया जाए। जेनसोर्स वैनगार्ड को पट्टा, इंजीनियरिंग और जियोलॉजी मुहैया कराएगा जो 2016 के अंत तक पूर्ण होंगे। इसके साथ-साथ परियोजना विकास की सुविज्ञता तथा खनन और प्रोसेसिंग (प्रसंस्करण) की अनूठी टेक्नालॉजी भी मुहैया कराई जाएगी। ईजीएमई वैनगार्ड को पोटाश अंतिम उत्पाद के विपणन, अंतरराष्ट्रीय संभारतंत्र सुविज्ञता तथा पूंजी फाइनेंसिंग के लिए सपोर्ट करेगी। वैनगार्ड के पास अब वैनगार्ड वन का विकास करने के लिए प्रमुख आर्थिक लाभ हैं। यह एक ऐसी परियोजना है जिसे परंपरागत पोटाश प्रोजेक्ट की तुलना में अहम आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ-साथ पर्यावरण और समाज पर इसकी पहुंच काफी कम होगी। जैसा कि पूर्व में घोषित किया गया है, वैनगार्ड वन का व्यवहार्यता अध्ययन इस साल की दूसरी तिमाही में पूरा होगा। परियोजना के आर्थिक और तकनीकी प्रगति के संबंध में आगे के विवरण बाद में मुहैया कराए जाएंगे। –खत्म–

ईजीएमई के बारे में ईजीएमई एक विविधीकृत संघटन है जो मुख्य रूप से यूरोप, मध्यपूर्व, अफ्रीका और एशिया प्रशांत क्षेत्र में काम कर रहा है। ईजीएमई मीडिया, पैकिंग संरचना और टेक्नालॉजी समेत भिन्न उद्योग क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय बहुराष्ट्रीय संघटन एस्सेल समूह का भाग है। कारोबारों का विकास और उन्हें बढ़ावा देने के एस्सेल समूह के 90 साल के इतिहास पर काम करते हुए ईजीएमई इस समूह के विस्तार का नेतृत्व कर रहा है और इस समय सहायिका कारोबार चला रहा है जो प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, औद्योगिक आपूर्ति और संभार तंत्र, शिक्षा और वित्तीय सेवा क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया www.esselgroupme.com पर आइए। जेनसोर्स के बारे में जेनसोर्स सस्‍काटून, सस्‍काचवान स्थित कंपनी है, जो इस प्रांत में अगला पोटाश उत्‍पादन संयंत्र के विकास पर ध्‍यान दे रही है। जेनसोर्स के अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी माइक फर्ग्यूसन,पी. इंजी., ने सस्‍काचवान में पोटाश विकास के लिए सीधे तौर पर और विशिष्‍ट अनुभवी एवं विशेषज्ञता वाली एक प्रबंधन तथा तकनीकी टीम तैयार की है।



जेनसोर्स एक कारोबारी योजना के अंतर्गत परिचालन करती है, जिसके दो अहम घटक हैं – बाजार के साथ ऊर्ध्वाधर एकीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी उत्पादन क्षमता का विकास एक विशष्‍ट बाजार के अनुकूल हो, बाजार पक्ष के जोखिम को खत्‍म करना, और तकनीकी नवोन्‍मेष, जो छोटे और किफायती पोटाश उत्‍पादन संयंत्र स्‍थापित करने की अनुमति देते हैं, तथा इसके उत्‍पादन को फिर सीधे एक या निर्दिष्‍ट बाजार में भेजा जा सकता है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170426005634/en/ संपर्क :

ईजीएमई

कृति लदसारिया

+971 42793955

या

फिन्सबरी

डोरोथी बरवेल / चार्ल्स ओ ब्रायन

+44 (0)20 7251 3801

या

जेनसोर्स

माइक फर्गुसन

(306) 974-6414

