Source : WEY Technology AG Tuesday, March 28, 2017 3:20PM IST (9:50AM GMT) वे टेक्नालॉजी: स्विसबैंक जुलियस बेअर में अपने किस्म का अनूठा ट्रेडिंग फ्लोर Zurich, Switzerland वे टेक्नालॉजी ने अभी हाल में तकनीकी तौर पर दुनिया के सबसे उन्नत ट्रेडिंग फ्लोर में से एक की डिलीवरी की है। यह ज्यूरिख, स्विटजरलैंड स्थित बैंक जुलियस में है। 1750 वर्ग मीटर से ज्यादा जगह के साथ इसमें 1326 स्क्रीन और 223 कार्यस्थल हैं। पूरे कमरे में एक भी कंप्यूटर नहीं है। वे ने आठ महीने की परियोजना अवधि के दौरान जारी परिचालनों को कोई बाधा पहुंचाए बगैर इस अति आधुनिक समाधान को डिजाइन और तैनात करने का काम पूरा किया है। इस स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति में मल्टीमीडिया भी है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170327005066/en/ जुलियस बेअर में दुनिया के कुछ अग्रणी वित्तीय विशेषज्ञ अब अपने किस्म के अनूठे इस कार्यस्थल पर काम कर रहे हैं। यह बिना थके सबसे अच्छा प्रदर्शन, कार्यकुशलता और लचीलापन दे सकने के लिए सर्वश्रेष्ठ ढंग से बनाया गया है। पूरी तरह नया बनाया गया ट्रेडिंग फ्लोर वे टेक्नालॉजी ने डिलीवर किया है जो ट्रेडिंग फ्लोर समाधान के क्षेत्र में दुनिया भर के बाजार में अग्रणी है। प्रत्येक जुलियस बेअर ट्रेडिंग डेस्क के केंद्र में एक वे स्मार्ट टच कीबोर्ड है। इसके बिल्ट इन टचस्क्रीन से कारोबारी अपने सभी सूचना स्रोतों और प्रणालियों का प्रबंध करते हैं और इनमें बटन छूने भर से काम करने वाले छह एलसीडी स्क्रीन शामिल हैं। ट्रेड (कारोबार) संपन्न करने के लिए रायटर्स और ब्लूमबर्ग के कीपैड काम करते हैं। जूलियस बेअर ने फ्री सीटिंग टेक्नालॉजी के विकल्प का चुनाव किया ताकि कारोबारी किसी भी समय नए सिरे से समूह बना लें। तत्काल जगह बदल सकें और किसी भी उपलब्ध डेस्क पर बैठ सकें। उन्हें सिर्फ अपना निजी स्मार्ट टच कीबोर्ड लेकर जाना था। और तत्काल ऐक्सेस करने के लिए लॉग ऑन करना था। इसके बाद वे अपने सिस्टम और पर्सनल सेटिंग को ऐक्सेस कर सकते थे। इसमें कंप्यूटर प्रदर्शन की कोई कमी नहीं हुई और जरूरी नहीं है कि जटिलता जटिल हो ही। ऑफिस की आबोहवा काफी बेहतर हुई। परेशान करने वाली गर्मी और शोर अबयहां नहीं है। इसके लिए सारे कंप्यूटर हटा दिए गए और इन्हें सर्वर रूम में रखा गया है। कंप्यूटर सुरक्षित ढंग से रखे गए हैं और इन्हें कार्यकुशल ढंग से ठंडा रखा जाता है। इससे मूल्यवान जगह और बिजली की बचत होती है। दूसरी ओर, व्यापारी पूरी तरह अपने ग्राहकों और बाजार पर ध्यान दे सकते हैं। जूलियस बेयर में बाजार प्रमुख और बोर्ड के सदस्य पीटर गरलैक के मुताबिक, "हमारे लिए ग्राहकों की सेवा करने के लिए अपने कर्मचारियों के अपने किस्म के अनूठे 200 से ज्यादा कार्यस्थल बहुत महत्वपूर्ण हैं। काम जारी रहने के दौरान सब कुछ तैयार कर देना हमारी सबसे बड़ी चिन्ता थी। हमलोगों ने यह परियोजना, जो तीसरी थी, वे के साथ नहीं करते अगर वे टीम में हमें उच्च स्तर का आत्मविश्वास नहीं होता और निश्चित रूप से हम निराश नहीं हुए।” स्विस मुख्यालय वाला वे समूह ट्रेडिंग फ्लोर और कंट्रोल रूम के लिए एकीकृत कार्यस्थल समाधानों में सुविज्ञ है। यूरोप, अमेरिका और एशिया में वे की 12 सहायिकाएं हैं तथा यह दुनिया भर के 40 से ज्यादा देशों में बिक्री व ग्राहक सेवा मुहैया कराता है। वे समाधानों का विकास और निर्माण स्विटजरलैंड में खुद किया जाता है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170327005066/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध है: www.businesswire.com/news/home/20170327005066/en/

संपर्क :

वे टेक्नालॉजी एजी

मारकस रिन्के

ग्लोबल मार्केटिंग प्रमुख

+41 44 751 8965

[email protected]

www.weytec.com To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+