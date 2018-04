Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Thursday, March 30, 2017 5:10PM IST (11:40AM GMT) तोशिबा का नया कार ऑडियो सिस्टम रेगुलेटर आईसी बिजली की सभी आवश्यकताएं संभालता है – कार ऑडियो के लिए सीरिज रेगुलेटर्स और डीटेक्शन फंक्शन एकीकृत करता है – TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन (Toshiba Corporation) (टोक्यो:6502) की स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी ने आज “TCB010FNG” पेश करने की घोषणा की। यह एक सिस्टम रेगुलेटर आईसी है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कार ऑडियो सिस्टम की बढ़ती परिष्कृतता को हैंडल कर सकता है। इसमें आवश्यक पावर सप्लाई और तमाम आवश्यक डीटेक्शन फंक्शन शामिल होती है। नमूने भेजने का काम आज शुरू होगा और बड़े पैमाने पर उत्पादन जून में शुरू होना निर्धारित है। यह स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति मल्टी मीडिया में है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170328006623/en/

तोशिबा : सिस्टम रेगुलेटर आईसी "TCB010FNG" जो कार ऑडियो के लिए सीरिज रेगुलेटर्स और डीटेक्शन फंक्शन को एकीकृत करता है। (फोटो : बिजनेस वायर) TCB010FNG में माइक्रोकंट्रोलर के लिए पावर सप्लाई शामिल है। यह बिजली को अपने पास रखता है और यह इतनी देर के लिए होता है कि बैट्री की बिजली में कोई कमी हो तो उसकी भरपाई हो सके। इस तरह इसमें कई तरह की बदलने वाली पावर सप्लाई है। साथ ही एक निश्चित पावर सप्लाई भी है। इसमें कई डीटेक्शन फंक्शन भी शामिल है जैसे एसीसी वोल्टेज डीटेक्शन, और ऐसेसरी पावर वोल्टेज डीटेक्शन। इस तरह यह एक सिंगल चिप सोल्यूशन है जो कार ऑडियो सिस्टम की बिजली की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

मुख्य विनिर्देशन पार्ट नंबर TCB010FNG वीडीडी 3ch (3.3V 300mA, 5V 200mA, 3.3V 1.3A) आईएलएम 2ch (4.5V-8.5V 400mA, 5V-8.5V 2A) ऑपरेटिंग सप्लाई वोल्टेज

रेंज 4.9V-18V (आउटपुट निर्भर) फंक्शंस 2ch हाई साइड स्विच समेत

एसीसी वोल्टेज डीटेक्शन (थ्रेसोल्ड वैरीएबल)

ऐसेसरी वोल्टेज डीटेक्शन फंक्शन (थ्रेसोल्ड वैरीएबल)

माइक्रोकंट्रोलर आउटपुट वोल्टेज डीटेक्शन फंक्शन (आउटपुट पल्स रेंज वैरिएबल)

पावर एएमपी आईसी म्यूट कंट्रोल कंट्रोल डीटेक्शन (आउटपुट पल्स रेंज वैरिएबल)

आउटपुट बैकअप फंक्शन माइक्रोकंट्रोलर पैकेज P-HSSOP36-1116-0.65 नमूने की कीमत (टैक्स समेत) 600 येन नए उत्पाद के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर आइए :

https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TCB010FNG®ion=apc&lang=en ग्राहक पूछताछ :

मिश्रित सिग्नल आईसी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट

फोन : +81-44-548-2826

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html * इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है। तोशिबा के बारे में तोशिबा कॉरपोरेशन फॉरच्यून ग्लोबल 500 सूची की एक कंपनी है जो विश्व स्तर की क्षमताओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में चैनल करती है और तीन खास कारोबारी क्षेत्रों में सिस्टम में लाती है। ये हैं – ऊर्जा, जो दैनिक जीवन को कायम रखता है, साफ और सुरक्षित है। दूसरी संरचना है जो जीवन की गुणवत्ता को कायम रखती है और तीसरा भंडारण है जो उन्नत सूचना समाज को कायम रखता है। तोशिबा समूह की बुनियादी प्रतिबद्धता, “कमिटेड टू पीपल, कमिटेड टू दि फ्यूचर” से निर्देशित तोशिबा अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देता है और एक ऐसा विश्व बनाने में योगदान कर रहा है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकेंगी। तोशिबा की स्थापना 1875 में टोक्यो में हुई थी और आज यह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के केंद्र में है जिसकी 550 समेकित कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनमें 188,000 लोग काम करते हैं और वार्षिक बिक्री 5.6 खरब येन ($50 अरब अमेरिकी डॉलर)। (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) है। तोशिबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.toshiba.co.jp/index.htm स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170328006623/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध : http://www.businesswire.com/news/home/20170328006623/en/

संपर्क :

मीडिया के लिए पूछताछ :

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी

चिआकी नागासावा, +81-3-3457-4963

