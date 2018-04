Source : Chemtura Corporation Monday, March 27, 2017 9:05AM IST (3:35AM GMT) केमटुरा ने पेट्रोलियम एडिटिव्ज उत्पादों की कीमत बढ़ाई Philadelphia, United States केमटुरा कॉरपोरेशन (एनवाईएसई:सीएचएमटी) (यूरोनेक्स्ट: सीएचएमटी) ने एलान किया कि है कि 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी या जैसा करार में संभव होगा, लागत में लगातार वृद्धि के कारण वह निम्नलिखित पेट्रोलियम एडिटिव उत्पादों की कीमत की कीमत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वृद्धि करेगा। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, सेवा स्तर और अभिनव पेशकशें मुहैया कराने की अपनी योग्यता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि केमटुरा यह वृद्धि करे। केमटुरा के प्रतिनिधि ग्राहकों के संपर्क में रहेंगे ताकि और विशिष्ट सूचना मुहैया करा सकेंगे।



डिटर्जेन्ट : कैलसिनेट®, हाईबेस®, लोबेस®, कैल्शियम सलफोनेट ग्रीजेज, ईस्टर्स फॉसफेट ईस्टर्स: डुरड®, रियोल्यूब®



केमटुरा कॉरपोरेशन जिसकी 2016 की बिक्री $1.7 अरब थी, खास किस्म के रसायनों की एक अंतरराष्ट्रीय निर्माता और विपणनकर्ता है। केमटुरा के संबंध में अतिरिक्त सूचना www.chemtura.com. पर उपलब्ध है।

स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170324005511/en/ संपर्क :

केमटुरा कॉरपोरेशन

सेरजियो कोलेओमी, ग्लोबल ऐसेट मैनेजर

[email protected]

