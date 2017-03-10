Worldwide Achievers Felicitated the Winners of 7th Asia Education Summit and Awards 2017

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|GHOUSIA COLLEGE OF ENGINEERING
|“BEST ENGINEERING COLLEGE FOR QUALITY TECHNICAL EDUCATION IN KARNATAKA”
|JEPPIAAR ENGINEERING COLLEGE
|“BEST ENGINEERING INSTITUTE WITH QUALITY EDUCATION IN TAMIL NADU”
|SIDDHARTHA PUBLIC SCHOOL
|“MOST PROMISING SCHOOL WITH INNOVATIVE CURRICULUM IN TELANGANA
|LOTUS VALLEY INTERNATIONAL SCHOOL
|“MOST PROMISING SCHOOL WITH EXCELLENT CAMPUS OF THE YEAR”
|HARVEST INTERNATIONAL SCHOOL
|“BEST INNOVATIVE SCHOOL FOR QUALITY EDUCATION IN KARNATAKA”
|JBCN EDUCATION PVT. LTD.
|"MOST ADMIRED SCHOOL FOR QUALITY EDUCATION IN MAHARASHTRA”
|CMR UNIVERSITY
|“INDIA’S FASTEST GROWING UNIVERSITY IN KARNATAKA”
|MAHINDRA ECOLE CENTRALE, HYDERABAD
|“BEST EMERGING ENGINEERING COLLEGE WITH EXCELLENT FACULTY IN TELANGANA”
|VIDHYA MATRIC HR SEC SCHOOL
|“MOST PROMISING SCHOOL WITH EXCELLENT FACULTY IN TAMIL NADU”
|PRIA WARRICK FINISHING ACADEMY
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|TAGORE GROUP OF INSTITUTIONS
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|SOBHASARIA GROUP OF INSTITUTIONS
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|ZEAL COLLEGE OF ENGINEERING AND RESEARCH, PUNE
|“BEST ENGINEERING COLLEGE WITH ACADEMIC EXCELLENCE IN MAHARASHTRA ”
|RAJENDRA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
|"MOST PROMISING MEDICAL COLLEGE IN EASTERN INDIA”
|SPRINGDALE HIGH SCHOOL
|“BEST PUBLIC SCHOOL WITH EXCELLENT CAMPUS IN ASSAM”
|GLOBAL INDIAN INTERNATIONAL SCHOOL, CHINCHWAD, PUNE
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|MANIPAL UNIVERSITY JAIPUR
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|MODERN PUBLIC SCHOOL
|“BEST CO-EDUCATIONAL SCHOOL IN JHARKHAND”
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|SANJIVANI ACADEMY
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|VIDYABHAWAN
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|INDIAN INSTITUTE OF HOTEL MANAGEMENT
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|RAJDHANI PUBLIC SCHOOL
|“BEST PUBLIC SCHOOL WITH ACADEMIC EXCELLENCE IN GUWAHATI (ASSAM)”
|ASTITVA I.C.S.
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|“MOST PROMISING INSTITUTE FOR ART & SCIENCE IN INDIA”
|PROF. DILIP SINGH GOUR
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|RENAISSANCE COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT & CATERING TECHNOLOGY
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