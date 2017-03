Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Wednesday, March 15, 2017 9:00PM IST (3:30PM GMT) तोशिबा ने नई पीढ़ी के ट्रांसिस्टर की श्रृंखला का विस्तार किया TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन (Toshiba Corporation) (टोक्यो :6502) की स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्यूशंस कंपनी ने आज एलान किया कि वह कई तरह के आउटपुट और इनपुट विधियों तथा फंक्शंस की ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है और इसके लिए नई पीढ़ी के ट्रांसिस्टर की श्रृंखला में 19 नए उत्पाद शामिल किए हैं जो डीएमओएस एफईटी [1] आउटपुट से युक्त हैं। नए उपकरण टीबीडी62xxxए (TBD62xxxA) श्रृंखला के 37 उत्पादों में शामिल हुए हैं जिनका मोटर, रीले, एलईडी और लेवल शिफ्टर समेत भिन्न क्षेत्रों में संचार लाइन्स के नियंत्रण के लिए विस्तृत इस्तेमाल पाया गया है। नमूनों का शिपमेंट आज शुरू हो गया और नए उत्पाद नियमित तौर पर पेश किए जाते रहेंगे। यह स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति मल्टी मीडिया में है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170313005469/en/ तोशिबा : नई पीढ़ी के ट्रांसिस्टर की श्रृंखला में नए उत्पाद शामिल किए हैं जो डीएमओएस एफईटी आउटपुट से युक्त है। (फोटो: बिजनेस वायर) इस समय जिन उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है वे मुख्य रूप से हाई ऐक्टिव (H-active) किस्म के उत्पाद हैं जिनमें इनपुट एच लेवल हो तो आउटपुट ऑन हो जाता है। तोशिबा अब लो ऐक्टिव उत्पाद (L-active) उत्पाद शामिल कर रही है जिसमें एल लेवल इनपुट होता है तो आउटपुट ऑन हो जाता है। एल ऐक्टिव उत्पाद लेवल शिफ्टर्स के लिए उपयुक्त हैं जो औद्योगिक उपकरणों, एम्युजमेंट उपकरणों और घरेलू उपकरणों में कम्युनिकेशंस लाइन नियंत्रित करने के लिए है।

इसके अलावा, तोशिबा भी TBD62381A श्रृंखला में नए उत्पाद जोड़ रहा है जो बिजली की खपत कम करता है और इसके लिए इन-लाइन उत्पादों TBD62083A श्रृंखला की खासियतें बदलता है। TBD62089APG के साथ-साथ एक सिंक आउटपुट किस्म की ट्रांसिस्टर श्रृंखला भी है जो इनपुट में डी-टाइप के फ्लिप फ्लॉप सर्किट (8 बिट टाइप) से युक्त है और जिसका जनवरी से बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। तोशिबा ने एक सोर्स आउटपुट किस्म की ट्रांसिस्टर श्रृंखला, TBD62789APG भी शामिल की है और यह एम्युजमेंट तथा औद्योगिक उपकरणों के क्षेत्र की मांग के जवाब में है। सिंक आउटपुट और सोर्स आउटपुट किस्म की ट्रांसिस्टर श्रृंखला को मिलाना बिजली के लाइटिंग एपलीकेशन में पावर सोर्स की आपूर्ति और ऑन व ऑफ कंट्रोल सिस्टम के निर्माण के लिए उपयुक्त है। नए उत्पाद की मुख्य खासियतें आवश्यकता के अनुसार दो इनपुट टाइप्स के उत्पादों की पेशकश करता है

एच-सक्रिय उत्पाद इनपुट कंट्रोल सीधे सीपीयू से सिगनल लेता है (मोटर ड्राइव, रिले ड्राइव, एलईडी ड्राइव आदि के लिए), जबकि एल-सक्रिय उत्पाद इनपुट कंट्रोल एक ओपन ड्रेन कंफीगुरेशन सर्किट से सिगनल पाते हैं (कंट्रोल कम्युनिकेशन लाइन में लेवल शिफ्ट आदि के लिए)। दो आउटपुट किस्म के उत्पादों की पेशकश करते हैं : स्रोत आउटपुट किस्म जिसका उपयोग पावर सप्लाई स्विच करने के लिए होता है और दूसरा सिंक आउटपुट किस्म का जिसका उपयोग ऑन / ऑफ कंट्रोल के लिए किया जाता है। एलईडी मैट्रिक्स के डायनैमिक कंट्रोल सोर्स आउटपुट और सिंक आउटपुट के मेल से संभव है। उच्च कार्यकुशलता अभियान

नई पीढ़ी की ट्रांसिस्टर श्रृंखला, “TBD62XXX” सीरिज पहले की श्रृंखला TD62XXX की तुलना में पावर लॉस (बिजली का नुकसान) करीब 40% [2] कम करती है। उच्च वोल्टेज, बड़ा करंट ड्राइव ऐबसोल्यूट मैक्सिम आउटपुट रेटिंग 50V/0.5A. भिन्न इस्तेमाल के लिए पैकेज

श्रृंखला में डीआईपी पैकेज शामिल हैं, जहां हॉबी वाले सामानों, एम्युजमेंट और औद्योगिक उपकरणों के क्षेत्र; एसओएल पैकेज की अच्छी मांग है जो सर्फेस माउंटिंग और छोटे एसएसओपी पैकेज को सपोर्ट करता है; एक छोटा एसएसओपी पैकेज (0.65 मिमी पिन पिच) सेट उत्पादों में स्थान की बचत के लिए उपयुक्त है। इस्तेमाल

औद्योगिक उपकरण (वेंडिंग मशीन, बैंकिंग टर्मिनल जैसे एटीएम, ऑफिस ऑटोमेशन उपकरण और फैक्ट्री ऑटोमेशन उपकरण), ऐम्युजमेंट उपकरण (पचिनको और स्लॉट मशीन), घरेलू उपकरण (एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर) आदि।

उत्पाद श्रृंखला पार्टन नंबर आउटपुट टाइप चैनल्स की संख्या आउटपुट आउटपुट

ऑन

रेसिटेंस कॉम ऑन

डायोड इनपुट टाइप पैकेज सैम्पलजापी करने का कार्यक्रम पूर्व उत्पाद TBD62304A PG Sink 7ch 50V

0.5A 2Ω

(किस्म) - L-ऐक्टिव

(बफर) डीआईपी16 मार्च 2017 TD62304APG FNG SSOP16 TD62304AFNG FWG SOL16 TD62304AFG TBD62387A PG 8ch 50V

0.5A 2Ω

(किस्म) बिल्ट इन L-ऐक्टिव

(बफर) DIP20 मार्च 2017 TD62387APG FNG SSOP20 TD62387AFNG TBD62384A PG 8ch 50V

0.5A 2Ω

(किस्म) - L-ऐक्टिव

(बफर) DIP18 अप्रैल 2017 TD62382APG

TD62384APG FNG SSOP18 TD62382AFNG FWG SOL18 TD62382AFG

TD62384AFG TBD62381A PG 8ch 50V

0.5A 1Ω

(टाइप) - H-सक्रिय

(इनवर्टर) DIP18 मार्च 2017 TD62381PG FNG SSOP18 TD62381FNG FWG SOL18 TD62381FG TBD62781A PG Source 8ch 50V

0.5A 1.6 Ω

(typ.) - H-ऐक्टिव

(बफर) DIP18 अप्रैल 2017 TD62781APG FWG SOL18 TD62781AFG TBD62785A PG 8ch 50V

0.5A 1.6 Ω

(टाइप) - L-ऐक्टिव

(इनवर्टर) DIP18 अप्रैल 2017 TD62785PG FWG SOL18 TD62785FG TBD62786A PG 8ch 50V

0.5A 1.6 Ω

(typ.) बिल्ट इन L-ऐक्टिव

(इनवर्टर) DIP18 जून 2017 TD62786APG FNG SSOP18 TD62786AFNG FWG SOL18 TD62786AFG TBD62789A PG 8ch 50V

0.5A 2Ω

(टाइप) बिल्ट इन H-ऐक्टिव

(डाटा

स्टोरेज फंक्शन) DIP20 मार्च 2017 – [1]: डीएमओएस एफईटी : डबल डिफ्यूज्ड मोसफेट

[2]: Ta=25℃ और आईओयूटी जब 200mA हो उस स्थिति में। इस नए उत्पाद के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस लिंक पर आइए।

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/linear/transistor-array/detail.TBD62387APG.html तोशिबा के ट्रांसिस्टर की श्रृंखला के बारे में ज्यादा जानने के लिए इस लिंक पर आइए।

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/linear/transistor-array.html ग्राहक पूछताछ :

मिश्रित सिग्नल आईसी सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट

फोन : +81-44-548-2826

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html



*इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है। तोशिबा के बारे में

तोशिबा कॉरपोरेशन फॉरच्यून ग्लोबल 500 सूची की एक कंपनी है जो विश्व स्तर की क्षमताओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में चैनल करती है और तीन खास कारोबारी क्षेत्रों में सिस्टम में लाती है। ये हैं – ऊर्जा, जो दैनिक जीवन को कायम रखता है, साफ और सुरक्षित है। दूसरी संरचना है जो जीवन की गुणवत्ता को कायम रखती है और तीसरा भंडारण है जो उन्नत सूचना समाज को कायम रखता है। तोशिबा समूह की बुनियादी प्रतिबद्धता, “कमिटेड टू पीपल, कमिटेड टू दि फ्यूचर” से निर्देशित तोशिबा अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देता है और एक ऐसा विश्व बनाने में योगदान कर रहा है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकेंगी। तोशिबा की स्थापना 1875 में टोक्यो में हुई थी और आज यह एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के केंद्र में है जिसकी 550 समेकित कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनमें 188,000 लोग काम करते हैं और वार्षिक बिक्री 5.6 खरब येन ($50 अरब अमेरिकी डॉलर)। (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) है।

तोशिबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.toshiba.co.jp/index.htm पर आइए। स्रोत रूपांतर businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170313005469/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध: www.businesswire.com/news/home/20170313005469/en/

संपर्क:

मीडिया के लिए पूछताछ :

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी

चिआकी नागासावा, +81-3-3457-4963

