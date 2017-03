Source : TA Associates Wednesday, March 15, 2017 9:30PM IST (4:00PM GMT) टीए एसोसिएट्स ने आईडियल क्योर्स में निवेश की घोषणा की Boston, United States & Mumbai, Maharashtra, India अग्रणी अंतरराष्ट्रीय ग्रोथ प्राइवेट इक्विटी फर्म, टीए एसोसिएट्स ने आज एलान किया उसने आईडियल क्योर्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश पूरा कर लिया है। यह उपयोग के लिए तैयार कोटिंग उत्पाद और टैबलेट व कैपसूल के लिए एक्सीपियंट्स की आपूर्तिकर्ता है और फार्मास्यूटिकल तथा संबद्ध उद्योग को इनकी आपूर्ति करती है। इस सौदे की वित्तीय शर्तों का खुलासा नहीं किया गया। आईडियल क्योर्स की स्थापना भारत में 1999 में हुई थी और इसके उत्पादों का उपयोग टैबलेट और कोटिंग पर ऐसथेटिक और फंक्शनल कोटिंग मुहैया कराने के लिए किए जाते हैं। ऐसथेटिक शुगर या फिल्म कोटिंग्स से दवाइयों को निगलना संभव होता है और उनका स्वाद इस लायक हो जाता है। इससे ब्रांड की पहचान, ऑथेन्टीकेशन और उन्हें अलग बनाने में सहायता मिलती है। फंक्शनल कोटिंग से कई उद्देश्य पूरे होते हैं। इनमें नमी से लेकर ऑक्सीजन और दवाइयों को प्रकाश से बचाना शामिल है। यही नहीं, इससे दवाइयों को शरीर में खास जगह पहुंचाना संभव होता है। आईडियल क्योर्स खास किस्म के एक्सपियंट्स तैयार करता है जैसे न्यूट्रल पेलेट्स, कूलिंग कंपाउंड्स, टेस्ट (स्वाद) मास्किंग एजेंट्स, कंट्रोल्ड रिलीज पॉलिमर ब्लेंड्स और फार्मा एक्रिलिक पॉलिमर्स। आईडियल क्योर्स की तीन निर्माण इकाइयां हैं और इसके प्लांट वसई, जम्मू तथा खम्बट में हैं। अपने किस्म की अनूठी दो अनुसंधान और विकास इकाइयां हैं जो मुंबई और वसई में हैं। एक और प्लांट सिक्किम में निर्माणाधीन है। टीए एसोसिएट्स एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के कंट्री हेड इंडिया धीरज पोद्दार ने कहा, “हमारा मानना है कि आईडियल क्योर्स की मजबूत कारोबारी रणनीति है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान यह टैबलेट कोटिंग के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रदाता के रूप में उभरी है तथा दुनिया भर में इसका विशाल और विविधिकृत ग्राहक आधार है।” श्री पोद्दार आईडियल क्योर्स के निदेशक मंडल में शामिल होंगे। उन्होंने आगे कहा, “आईडियल क्योर्स ने लगन के साथ काम किया है और ऐसे समाधान पेश किए हैं जो फार्मास्यूटिकल और संबद्ध उद्योग की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। कंपनी बेजोड़ निर्माण, अनुसंधान और विकास के काम करती है और इसकी तकनीकी सेवा की क्षमता है जिससे यह अपने परिचालनों का तेजी से विस्तार करती है। हमें खुशी है कि आईडियल क्योर्स से साझेदारी का मौका मिला और हम उनकी अनुभवी टीम को विकास को गति देने में सहायता करने का इंतजार कर रहे हैं।” टीए एसोसिएट्स का मानना है कि प्रवृत्ति उपयोग के लिए तैयार, पूरी तरह फॉर्मुलेटेड कोटिंग को आउटसोर्स करने की है। यह सब ऐसी कंपनियां कर रही हैं जो ऐसे अभिनव समाधान तलाशती हैं जिससे प्रोसेसिंग का समय और कंपनी का कार्बन फुटप्रिंट कम होता है जो आईडियल क्योर्स मुहैया कराता है। आईडियल क्योर्स के संस्थापक और प्रबंध निदेशक सुरेश पारीक ने कहा, “कोटिंग्स और एक्सीपियंट्स का एक प्राथमिकता वाला अंतरराष्ट्रीय आपूर्तिकर्ता होने के लिए हमलोगों ने 15 साल के अपने इतिहास के दौरान अपने ग्राहकों को अग्रणी अनुसंधान और विकास, उत्कृष्ट तकनीकी सहायता और अच्छे निर्माण व्यवहार मुहैया कराने को अपने मिशन बना लिया है।” उन्होंने आगे कहा, “हमें यकीन है कि हेल्थकेयर क्षेत्र में निवेश का टीए एसोसिएट्स का अनुभव वित्तीय व परिचालन सुविज्ञता मुहैया कराएगा जिससे हम अपने समाधान का विस्तार कर सकेंगे। हमें यकीन है कि टीए के निवेश का स्वागत करें और इस साझेदारी से लाभ आने का इंतजार करें।”

आईडियल क्योर्स में ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट के प्रेसिडेंट कमलेश ओझा ने कहा, “आईडियल क्योर्स का कारोबार जो नवीनता, अपनी श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ उत्पाद, अपने किस्म की अनूठी सुविधाओं और प्रशिक्षित व प्रतिबद्ध कार्यबल पर केंद्रित है, निरंतर बेहतर होता रहता है।” उन्होंने आगे कहा, “टीए एसोसिएट्स के बोर्ड में आने से आईडियल क्योर्स का लक्ष्य टीए की नेटवर्किंग और अन्य कॉरपोरेट डेवलपमेंट क्षमताओं को आगे बढ़ाना है ताकि ना सिर्फ दक्षिण एशिया जैसे कुछ सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में विकास को गति दी जा सके बल्कि दुनिया भर के सुस्थापित बाजार में भी।” टीए एसोसिएट्स में प्रबंध निदेशक, नवीन ए वधेरा ने कहा“हमारा मानना है कि फिल्म कोटिंग उद्योग अनूठा है फिर भी एक उभरता क्षेत्र है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उभरने की अच्छी संभावना है।” उन्होंने आगे कहा, “हम उम्मीद करते हैं कि विस्तार की अच्छी-खासी संभावना है और हम आईडियल क्योर्स की सहायता करने के लिए उत्सुक हैं कि वह अपने ब्रांड तथा उसकी आंतरिक क्षमता का और विकास करे तथा उसे निखारे। हमें खुशी है कि आईडियल क्योर्स ने टीए के साथ साझेदारी करने का निर्णय किया है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके रणनीतिक इरादे को पूरा करने में हम उनकी सहायता कर सकेंगे।” के लॉ ने आईडियल क्योर्स के लिए विधि सलाहकार का काम किया जबकि डीएसके लीगल ने टीए एसोसिएट्स के लिए विधि सलाहकार का काम किया है। टीए एसोसिएट्स एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड ने निवेश पर सलाहकार सेवाएं मुहैया कराईं। आईडियल क्योर्स के बारे में

आईडियल क्योर्स फार्मास्यूटिकल एक्सीपियंट्स और खाने वाली दवाइयों के खुराक रूपों के लिए तैयार कोटिंग सिस्टम की एक अग्रणी निर्माता और निर्यातक है। ग्राहकों और साझेदारों के अपने नेटवर्क जिसका विस्तार 40 से ज्यादा देशों में है, के जरिए कंपनी खासतौर से तैयार समाधान और उत्पाद मुहैया कराती है जो फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल, हर्बल और आयुर्वेदिक उद्योग के लिए होते हैं। आईडियल क्योर्स के एक्सीपैक्ट (EXCiPACT™) प्रमाणित सीजीएमपी (cGMP) निर्माण प्लांट हैं जो वसई जम्मू और खंबत में हैं तथा कंपनी की अनुसंधान और विकास इकाई मुंबई और वसई में है। कंपनी के उत्पादों की श्रृंखला में इस्तेमाल के लिए तैयार फिल्म कोटिंग सिस्टम इंस्टाकोट (INSTACOAT®), न्यूट्रास्यूटिकल्स और डायट्री सप्लीमेंट के लिए इंस्टान्यूट (INSTANUTE®) कोटिंग टेक्नालॉजी, फार्मा एक्रिलिक पॉलिमर की रेंज में इकोपोल ECOPOL®, कूलिंग कंपाउंड (यौगिक) के इकोकूल (ECOCOOL®) ब्रांड, शुगर, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्युलोज, सिलिकन डायऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड स्फेयर्स की स्फेयर्स (ESPHERES®) रेंज शामिल हैं। आईडियल क्योर्स के बारे में ज्यादा जानकारी www.idealcures.com. पर प्राप्त की जा सकती है। टीए एसोसिएट्स के बारे में

टीए एसोसिएट्स सबसे बड़े और सबसे अनुभवी अंतरराष्ट्रीय विकास वाली निजी इक्विटी फर्मों में से एक है। इस फर्म ने दुनिया भर में 460 से ज्यादा कंपनियों में निवेश किया है और 24 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है। इसके दफ्तर बॉस्टन, मेनलो पार्क, लंदन, मुंबई और हांग कांग में हैं। टीए एसोसिएट्स टेक्नालॉजी, वित्तीय सेवा, कारोबारी सेवाएं, हेल्थकेयर और उपभोक्ता उद्योगों में से लाभ कमाने वाली बढ़ती कंपनियों के बायआउट और मायनॉरिटी रीकैपिटलाइजेशन का नेतृत्व करता है। टीए एसोसिएट्स के बारे में ज्यादा जानकारी www.ta.com पर उपलब्ध है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170313005738/en/ संपर्क :

आईडियल क्योर्स के लिए :

आईडियल क्योर्स

सुरेश पारीक, +91 22 42688 711

[email protected]

या

कृते टीए एसोसिएट्स के लिए:

टीए एसोसिएट्स

मर्सिया ओ कैरोल, 617-574-6796

[email protected]

या

बैकबे कम्युनिकेशंस

स्टीफन फिशलीग, +44 203-475-7552

[email protected]

या

जकारी त्रमोन्टी, 617-391-0797

