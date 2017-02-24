24MRC Network Felicitated the Winners of 2016 Leaders Awards (Enterprise Edition)

“SOCIAL ENTERPRISE OF THE YEAR” – UTTAR PRADESH POLICE MAHILA SAMMAN PRAKOSHTH
, “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (IT & BPM)” – ULTIMATE DIGITAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
, “SOCIAL ENTERPRISE OF THE YEAR (RENEWABLE ENERGY)” – SURAT MUNICIPAL CORPORATION
, “SOCIAL ENTERPRISE OF THE YEAR (URBAN HEALTH AND WELLNESS)” – SURAT MUNICIPAL CORPORATION
, “EDUCATION, TRAINING & JOBS ENTERPRISE OF THE YEAR (TAMIL NADU)” – SRI RANGANATHAR INSTITUTE OF POLYTECHNIC COLLEGE
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR IN SECURITY SOLUTIONS” – ROYACE EYE INDUSTRIES INDIA LIMITED
, “TECHNOLOGY STARTUP ENTERPRISE OF THE YEAR (ENERGY & UTILITIES)” – RECONNECT ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
, “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (INFORMATION TECHNOLOGY)” – NEXUS TECHNOWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (FINANCIAL CONSULTANCY)” – MYCORPORATION CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
, “ENTERPRISE LAWYER OF THE YEAR (INFORMATION TECHNOLOGY)” – MS. ASHIMA JINDAL, COUNSEL SENIOR ADVISOR, DELL
, “ENTERPRISE WOMEN OF THE YEAR (REAL ESTATE)”– MRS. SHUBHA SINGH , VICE PRESIDENT AND COMPANY SECRETARY, OMAXE LIMITED
, “INSPIRING YOUTH ENTERPRISE AWARD (SKILL DEVELOPMENT)” – MR. WISHWAS JULKA, VICE PRESIDENT GLOBAL TATA GROUP SALES, TATA TECHNOLOGIES
, “INSPIRING YOUTH ENTERPRISE AWARD OF THE YEAR (REAL ESTATE)”- MR. VIJAY JHA, CEO, V S REALTORS INDIA PRIVATE LIMITED
, “CHAIRMAN OF THE YEAR (MANUFACTURING)” – MR. V. NARAYANASAMY, MANAGING DIRECTOR, SRI RANGANATHAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
, “CHAIRMAN OF THE YEAR (CONSTRUCTION)” – MR. SANKEY PRASAD, CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR, SYNERGY PROPERTY DEVELOPMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
, “CHIEF INFORMATION OFFICER OF THE YEAR (MANUFACTURING)” – MR. RAJIV GARG, EXECUTIVE DIRECTOR, BHEL
, “CHIEF INFORMATION OFFICER OF THE YEAR (HEALTHCARE)” – MR. NIRANJAN K. RAMAKRISHNAN, CIO, SIR GANGA RAM HOSPITAL
, “ENTREPRENEUR OF THE YEAR (EDUCATION)” – MR. MADHUSUDHAN REDDY YADAMAKANTI, SECRETARY, KLR INSTITUTIONS
, “CHIEF INFORMATION OFFICER OF THE YEAR (INFORMATION TECHNOLOGY)” – MR. DHEESHJITH V. G., CIO, INFOSYS LIMITED
, “ENTREPRENEUR OF THE YEAR (BUSINESS CONSULTING)” – MR. ASEEM HANSPAL, MANAGING DIRECTOR, SKOPE BUSINESS CONSULTING
, “ENTREPRENEUR OF THE YEAR (FINANCE)” – MR. ANIL SACHIDANAND, MANAGING DIRECTOR, ASPIRE HOME FINANCE CORPORATION LIMITED
, “CHIEF FINANCIAL OFFICER OF THE YEAR (ENERGY & UTILITIES)” – MR. AJAY KAPOOR, CFO AND CHIEF LEGAL AND REGULATORY, TATA POWER DELHI DISTRIBUTION LIMITED
, “SOCIAL ENTERPRISE OF THE YEAR (MEDIA & ENTERTAINMENT)” – MOON TV
, “EDUCATION, TRAINING & JOBS ENTERPRISE OF THE YEAR (TECHNICAL)” – KIPM COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY
, “PRESCHOOL ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR” – KIDZEE PRE SCHOOL
, “ENTERPRISE OF THE YEAR IN GUJARAT (IT SOLUTIONS)” – ITCG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (ONLINE IT MAGAZINE)” – IT VOICE
, “EDUCATION, TRAINING & JOBS ENTERPRISE OF THE YEAR (ADVANCE NETWORK TECHNOLOGY)” – IANT,
“HEALTHCARE INNOVATOR ENTERPRISE OF THE YEAR” – HEALTHIANS.COM
, “EMERGING ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (PRIVATE SCHOOL)” – EDUCON INTERNATIONAL SCHOOL
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (SEO)” – EBRANDZ SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (TOURISM AND HOSPITALITY)” – EASEMYTRIP.COM
, “ENTREPRENEUR OF THE YEAR (CAREER COUNSELING)” – DR. TUSHAR VINOD DEORAS, INTERNATIONAL CAREER COUNSELOR, ASTUTE CAREER COUNSELING ACADEMY
, “CHAIRMAN OF THE YEAR (HEALTHCARE)” – DR. KISHORE KUMAR R, FOUNDER CHAIRMAN AND NEONATOLOGIST, CLOUDNINE HOSPITALS INDIA
, “ENTREPRENEUR OF THE YEAR (HEALTHCARE)” – DR. ANUP KUMAR, HEAD OF DEPARTMENT, EPARTMENT OF UROLOGY AND RENAL TRANSPLANT VARDHMAN MAHAVEER MEDICAL COLLEGE AND SAFDARJANG HOSPITAL NEW DELHI UNDER MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE GOVT OF INDIA
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (TRAINING & CONSULTING)” – AURELIUS CORPORATE SOLUTIONS
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (FINANCE)” – AUM CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED
, “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (TOUR MANAGEMENT)” – ARMAAN TOURS AND TRAVELS
, “ENTERPRISE EXCELLENCE IN PHARMA MANUFACTURING” – AKUMS DRUGS PHARMACEUTICALS LIMITED
, “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (MANUFACTURING)” – CONQUERENT CONTROL SYSTEMS PRIVATE LIMITED
. Some Other Winners: DR. KESHAVAMURTHY K. P.
– “LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD (HUMAN RESOURCES)”, MR. GURUVAYURAPPAN PV
– “CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER OF THE YEAR (HEALTHCARE)”, MR. PRANAY VYAS
– “INSPIRING YOUTH ENTERPRISE AWARD OF THE YEAR (CONSTRUCTION)”, MR. RANJEET K. SINGH
– “INSPIRING YOUTH ENTERPRISE AWARD (REAL ESTATE)”, MR. ANIL PORTER
– “CHIEF INFORMATION OFFICER OF THE YEAR (TRANSPORTATION)”, YELLOW UMBRELLA SERVICES PRIVATE LIMITED
“ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (MARKETING)”, PMN PRANIKHA SPORTS MEDICINE & PAIN RELIEF CENTRE
– “HEALTH AND SOCIAL CARE ENTERPRISE OF THE YEAR (TAMIL NADU)”, ORANGE TECHNICAL SOLUTIONS
– “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (TECHNICAL SOLUTIONS)”, SHREE COLOUR INKS
– “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (COLOUR INK MANUFACTURING)”, MITASO COMTEL LIMITED
– “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (METAL SHEET MANUFACTURING)”, MR. VIVEK DOSHI
– “INSPIRING YOUTH ENTERPRISE EXCELLENCE AWARD (SUPPLY)”, AES TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED INDIA
– “SOCIAL ENTERPRISE OF THE YEAR (IT & BPM)”, ETRANS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
– “TECHNOLOGY ENTERPRISE OF THE YEAR (VEHICLE TRACKING SOLUTIONS)”, MR. NIKHIL PANDIT
– “CHIEF OPERATIONS OFFICER OF THE YEAR (DOORS SOLUTIONS)”, BHANSALI ENTERPRISES
– “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (AUTOMOBILES)”, BIG CITY YELLOW PAGES
– “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (ADVERTISING)”, MR. HEMANT DABHI
– “CHIEF HUMAN RESOURCES OFFICER OF THE YEAR (MANUFACTURING)”, RN EVENTSOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
– “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (EVENT)”, RECIPROCITY
– “NEW ENTERPRISE OF THE YEAR (BUSINESS CONSULTANT)”, ALIEN FABRICON INDIA
– “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (CONVEYORS MANUFACTURING)”, SHREE SULAJ ENVIROTECH PRIVATE LIMITED
– “EMERGING HEALTH AND SOCIAL CARE ENTERPRISE OF THE YEAR”, REVERSE ECOMMERCE PRIVATE LIMITED
– “EMERGING ENVIRONMENTAL ENTERPRISE OF THE YEAR”, MR. MAHESH KANDWAL
– “CHIEF TECHNOLOGY OFFICER OF THE YEAR (EDUCATION)”, MR. RAHUL KAPOOR
– “ENTREPRENEUR OF THE YEAR (LEATHER)”, MR. SIDHESH M. RAIKAR
– “CHIEF OPERATIONS OFFICER OF THE YEAR (AUTOMOBILE COMPONENTS)”, VIJAYA KRISHNA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE
– “SOCIAL ENTERPRISE OF THE YEAR IN TELANGANA (EDUCATION)”, SAKETH EXIM PRIVATE LIMITED
– “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (MANUFACTURING)”, STEELWOOD FOOTWEAR PRIVATE LIMITED
– “SMALL & MEDIUM SIZED ENTERPRISE OF THE YEAR (FOOTWEAR MANUFACTURING)”, KRISHNA EXPORTS A UNIT OF KRISHNA TRADERS NEW
– “ENTERPRISE EXCELLENCE OF THE YEAR (EXPORT HOUSE)”, SSAP TECH SOLUTIONS LLP
– “TECHNOLOGY STARTUP ENTERPRISE OF THE YEAR”, CENTURY PHARMACEUTICALS LIMITED
– “HEALTH AND SOCIAL CARE ENTERPRISE OF THE YEAR (PHARMACEUTICALS)”, TECHVED CONSULTING INDIA PRIVATE LIMITED
– “DIGITAL INNOVATION ENTERPRISE OF THE YEAR” & MR. ASHOK K. SHAH
– “CHAIRMAN OF THE YEAR (TRANSPORTATION)”.
According to Mr. Avinash Singh (Vice President)
, “Good Afternoon friends, First and foremost I wish to thank the Hon. Minister for accepting to be here today as our chief guest. Secondly, I would like to take this opportunity to welcome all of you to this year’s Leaders Awards (Enterprise Edition) and I wish to thank all of you for your participation. With continuous support & services of all our participants & nominees in specialization of their field this time again we have successfully felicitated our 2016 Leaders Awards (Enterprise Edition). Heartily thank to each one of them.”