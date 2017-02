Source : C.H. Robinson Tuesday, February 21, 2017 7:30AM IST (2:00AM GMT) सीएच रोबिनसन ने ग्लोबल फॉर्वार्डिंग उपस्थिति मजबूत की और उसका विस्तार किया अंतरराष्ट्रीय विस्तार से खास बाजारों में माल भेजने वालों की सेवा होगी MINNEAPOLIS, United States आपूर्ति श्रृंखला लगातार अंतरराष्ट्रीय हो रही है तो सीएच रोबिनसन यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि माल भेजने वालों (शिपर्स) की आवश्यकताएं पूरी हों और इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच का विस्तार करके इसे प्रमुख बाजारों में बढ़ाया जाए। सीएच रोबिनसन ने अभी हाल में एशिया और कनाडा में अपने नए कार्यालय की शुरुआत की और एपीसी लॉजिस्टिक्स का अधिग्रहण किया। यह ओसियाना क्षेत्र की एक अग्रणी फ्रेट फॉर्वार्डिंग और कस्टम ब्रोक्रेज सेवा है। इन विस्तारों का नतीजा यह रहा है कि सीएच रॉबिनसन ग्लोबल फॉर्वार्डिंग के 15 नए कार्यालय खुले हैं।



सीएच रॉबिनसन ग्लोबल फॉर्वार्डिंग डिविजन का हाल का विकास इस बात का सबूत है कि कैसे कंपनी दुनिया भर में फैले ग्राहकों में निवेश जारी रखे हुए है। यह जानते हुए कि अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला की जटिलताएं बढ़ी हुई रहती है, सीएच रॉबिन्सन रणनीतिक क्षेत्रों में विस्तार कर रहा है ताकि शिपर्स की सहायता के लिहाज से सबसे अच्छी स्थिति में हो ताकि वे अपनी अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को नैविगेट कर सकें। सीएच रॉबिनसन में ग्लोबल फॉर्वार्डिंग के प्रेसिडेंट माइक शॉर्ट ने कहा, “हमारे ग्राहक जब अपनी आपूर्ति श्रृंखला के साथ अंतरराष्ट्रीय हो रहे हैं तो हम महसूस करते हैं कि उन जगहों पर भी पहुंच होनी चाहिए।।” उन्होंने आगे कहा, “अपनी सेवाओं और टैलेन्ट पूल को इस तरह, रणनीतिक क्षेत्रों में बढ़ते हुए देखना आकर्षक लगता है।” अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से ये अंतरराष्ट्रीय निवेश महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे दुनिया भर में बेहतर कनेक्टिविटी संभव होती है। सफल ग्लोबल आपूर्ति उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद लाने के लिहाज से निर्बाध अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर करती है। सीएच रॉबिनसन के सप्लाई चेन एक्सपर्ट ग्राहकों के लिए अभिनव आपूर्ति श्रृंखला समाधान तैयार करते हैं। इसमें इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि व्यापार से संबंधित क्या नियम और नीतियां लागू हैं। ऑफिस की नई जगहों में हनोई, वियतनाम; छेन्गदु, चीन; नैनिंग, चीन; लुधियाना, भारत; इंदौर, भारत; विशाखापत्तनम, भारत और वैंकूवर कनाडा शामिल हैं। एपीसी लॉजिस्टिक्स के अधिग्रहण से सीएच रॉबिनसन ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नौ नए ऑफिस लोकेशन जोड़े हैं। अधिग्रहण से हासिल ऑफिस के साथ-साथ सभी नए ऑफिस में शिपमेंट का एकीकरण कंपनी के स्वामित्व वाली टेक्नालॉजी प्लैटफॉर्म नेवीस्फेयर (Navisphere®) में किया जाएगा। प्रत्येक शिपमेंट का एक ही बार में उपलब्ध होना, शुरू से आखिर तक ग्लोबल प्लैटफॉर्म शिपर्स को अपने शिपमेंट के बारे में बेहतर विजिबिलिटी और सूचना मुहैया कराता है। शॉर्ट ने कहा, “अपने ग्लोबल फॉर्वार्डिंग डिविजन के विकास से मेरी ऊर्जा बढ़ गई है। मैं अंतरराष्ट्रीय विस्तार पर अपने निरंतर फोकस से उम्मीद करता हूं की यह हमें दुनिया भर में एक बेजोड़ ग्राहक सेवा अनुभव तैयार करने देगा।” सीएच रॉबिनसन सीएच रॉबिनसन में हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार को गति देने में यकीन करते हैं ताकि विश्व अर्थव्यवस्था को चलाने वाले उत्पाद और सामान निर्बाध ढंग से डिलीवर किए जा सकें। अपने ज्ञानी लोगों, जानी-मानी प्रक्रियाओं और अंतरराष्ट्रीय टेक्नालॉजी की शक्ति का उपयोग करते हुए हम अपने ग्राहकों को स्मार्ट ढंग से काम करने में सहायता करते हैं मेहनत से नहीं। दुनिया के सबसे बड़े थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं (3पीएल) में से एक के रूप में हम लॉजिस्टिक सेवाओं, ताजे उत्पादों, सोर्सिंग और मैनेज्ड सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला मुहैया कराते हैं। हम यह सब अपने 113,000 ग्राहकों और 71,000 कांट्रैक्ट कैरियर्स को अपने एकीकृत नेटवर्क के जरिए मुहैया कराते हैं जिसमें 280 कार्यालय और 14,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। इसके अलावा, हमारी कंपनी, हमारा फाउंडेशन और हमारे कर्मचारी हर साल लाखों डॉलर का योगदान भिन्न संगठनों को करते हैं। ईडेन प्रायरी, मिनेसोटा मुख्यालय वाले सीएच रॉबिनसन (सीएचआरडब्ल्यू) की 1997 से नैसडैक पर सार्वजनिक ट्रेडिंग होती रही है। ज्यादा जानकारी के लिए http://www.chrobinson.com पर आइए या हमारी कंपनी का वीडियो company video देखिए। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51510178&lang=en संपर्क:

सीएच रॉबिनसन

मीडिया के लिए संपर्क :

दानी तबेर, 952-683-3206

