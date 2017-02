Source : Business Wire Monday, February 13, 2017 4:30PM IST (11:00AM GMT) बिज़नेस वायर ने अपनी दूसरी एसओसी 2 अटेसटेशन एंगेजमेंट रिपोर्ट पूरी की New York, United States बिज़नेस वायर ने आज टाइप1 एसओसी 2 अटेसटेशन एगेंजमेंट रिपोर्ट प्राप्त होने की घोषणा की। इससे पहले इसकी जांच एक स्वतंत्र सीपीए फर्म ने की जिसने इस बात की पुष्टि की कि इसमें सुरक्षा से संबंधित अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफायड पबलिक अकाउंटैंट्स (एआईसीपीए) ट्रस्ट सर्विसेज का अनुपालन किया गया है। एआईसीपीए ने अपना सेवा संगठन कंट्रोल (सर्विस ऑर्गनाइजेशन कंट्रोल – एसओसी) रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तैयार किया है जो सेवा प्रदाता के नियंत्रण के स्वतंत्र मूल्यांकन का साधन मुहैया कराते हैं और इसका संबंध निश्चित परिचालन और अनुपालन फंक्शन से है। एसओसी गाइडलाइन्स सेवा संगठनों के लिए एक मानक मुहैया कराता है ताकि बेसलाइन कंट्रोल प्रक्रियाओं और व्यवहारों को लागू किए जाने का प्रदर्शन कर सके। बिज़नेस वायर की परीक्षा इसके आंतरिक सुरक्षा नियंत्रणों पर केंद्रित है ताकि ग्राहक सूचना के अनधिकृत ऐक्सेस, उपयोग या संशोधन से सुरक्षा मिले। स्वतंत्र स्केलमैन एंड कंपनी एलएलसी। स्वतंत्र सीपीए फर्म, स्केलमैन एंड कंपनी, एलएलसी ने समीक्षा की तारीख 15 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार रिपोर्ट बनाई। बिज़नेस वायर भविष्य में निर्धारित अंतराल पर टाइप 2 एसओसी 2 परीक्षाओं में भाग लेगा। कंपनी को अपनी शुरुआती एसओसी 2 रिपोर्ट सितंबर 2014 में प्राप्त हुई। कंपनी के सीईओ कैथी बैरॉन तमराज (Cathy Baron Tamraz) ने कहा, “बिज़नेस वायर की सेवाओं में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में है। सबसे हाल की एसओसी2 रिपोर्ट से उद्योग की सबसे सख्त सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं के प्रति बिज़नेस वायर की जारी प्रतिबद्धता की पुष्टि होती है।” To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

