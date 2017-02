Source : Taro Pharmaceutical Industries Ltd. Wednesday, February 15, 2017 2:10PM IST (8:40AM GMT) टैरो ने 31 दिसंबर 2016 के वित्तीय परिणाम मुहैया कराए Hawthrone, N.Y., United States टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनवाईएई:टैरो) (“टैरो या “कंपनी”) ने आज 31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणाम पेश किए हैं।



31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही की खास बातें, 31 दिसंबर 2016 को समाप्त तिमाही की तुलना में

शुद्ध बिक्री $220.4 मिलियन रही और इसमें $37.9 मिलियन या 14.7% की कमी आई। ऐसा लगातार प्रतिस्पर्धा बढ़ने और जारी रहने के कारण मूल्य निर्धारण की चुनौतीपूर्ण स्थितियों के कारण हुआ। कुल मिलाकर, परिमाण (वॉल्यूम) में 1% की वृद्धि हुई।

सकल लाभ $167.3 मिलियन रहा, इसमें $46.8 मिलियन की कमी हुई और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में यह 75.9% है जो पिछले साल इसी अवधि में 82.9% कम हुआ था।

अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) का खर्च $18.0 मिलियन रहा और यह तुलना योग्य तिमाही के लिहाज से लाइन में है।

बिक्री, विपणन, सामान्य और प्रशासनिक व्यय (एसजीएंडए) में $2.6 मिलियन की कमी हुई और यह $20.3 मिलियन रह गया। मुख्य रूप से यह केवेयिस विपणन व्यय में कमी का नतीजा है।

परिचालन आय $ 44.4 मिलियन कम होकर $129.0 मिलियन रह गई और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में यह 58.5% है जो पिछले साल की इसी तिमाही में 67.1% था।

विदेशी मुद्रा (एफएक्स) आय में $5.4 मिलियन की कमी हुई और यह $18.5 मिलियन रही। मुख्य रूप से यह कनेडियन डॉलर के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने का परिणाम था। और यह पहले की अवधि की तुलना में कम दर पर थी।

अन्य आय $9.0 मिलियन रही और इसमें पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इसमें $8.3 मिलियन की वृद्धि हुई। और यह दिसंबर 2016 में केवेयिस की बिक्री के कारण हुआ।

कर व्यय $8.7 मिलियन बढ़कर $20.5 मिलियन हो गया नतीजतन प्रभावी टैक्सदर 12.8% रहा जो पहले 5.9% था। यह वृद्धि मुख्य रूप से कतिपय कर लाभ के कारण है जो पिछले साल दिखा था पर इस साल की तिमाही में हासिल नहीं हुआ है। इसके अलावा, 2016 में निर्मित उत्पादों का भोगोलिक मेल भी इसका कारण है।

टैरो के मद में शुद्ध आय $ 139.8 मिलियन थी जो पिछले साल इसी अवधि में $189.0 मिलियन थी। नतीजतन प्रति शेयर डायल्यूटेड अर्निंग पिछले साल की इसी अवधि के $4.41 की तुलना में $3.42 रही।

31 दिसंबर 2016 को समाप्त नौ महीने की खास बातें – 31 दिसंबर 2015 की तुलना में

शुद्ध बिक्री $683.0 मिलियन रही, इसमें $2.7 मिलियन की या 0.4% की मामूली कमी हुई। कुल मिलाकर परिमाण में 2% की वृद्धि हुई।

सकल लाभ $27.3 मिलियन कम होकर $527.4 मिलियन हो गया और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में 77.2% रहा जो 80.9% था।

अनुसंधान और विकास व्यय $50.8 मिलियन रहा और यह पहले के वर्षों के खर्च की तुलना में है।

एसजीएंडए व्यय $6.4 मिलियन कम होकर $63.5 मिलियन रह गया। मुख्य रूप से यह केवेयिस व्यय में कमी के कारण है और हम सक्रियता से कार्यकुशलता हासिल करने और उसका प्रबंध करना जारी रखे हुए हैं और अपने संपूर्ण व्यय के लिहाज से अनुशासित है।

परिचालन आय $413.2 मिलियन रही जो $19.5 मिलियन कम है और शुद्ध बिक्री के प्रतिशत के रूप में 63.1% की तुलना में 60.5% है।

विदेशी मुद्रा की आय $28.5 मिलियन कम होकर $26.0 मिलियन रह गई। मुख्य रूप से इसका कारण कनैडियन डॉलर की तुलना में अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना है और यह पिछले साल की तुलना में कम रेट पर है। विदेशी मुद्रा मुख्य रूप से तुलन पत्र आधारित है।.

$10.5 मिलियन की अन्य आय $8.6 मिलियन बढ़ गई। मुख्य रूप से इसका कारण केवेयिस की बिक्री है।

कर व्यय $14.1 मिलियन बढ़ गया जो मुख्य रूप से कतिपय कर लाभ का नतीजा है जो पिछले साल में दिखा था और इस साल में हासिल नहीं हुआ है नतीजतन टैक्स रेट में प्रभावी वृद्धि 14.5 प्रतिशत से बढ़कर 18.8% हो गई है।

टैरो के मद में शुद्ध आय $373.4 मिलियन रही जो $426.0 मिलियन की तुलना में कम है। नतीजतन 31 दिसंबर 2015 को समाप्त नौ महीनों के लिए प्रतिशेयर डायल्यूटेड आय $9.95 के मुकाबले $8.99 हो गई।

टैरो के अंतरिम सीईओ श्री अभय गांधी ने कहा, “प्रतिस्पर्धी माहौल के चलते हम चुनौतीपूर्ण प्रवाह का सामना करते रहते हैं। इसका पता हमारे मूल कारोबार में नए आने वालों और खरीदीरों के सुदृढ़ीकरण के दबावों से चलता है।” श्री गांधी ने आगे कहा, “वैसे तो ये घटक कुल मिलाकर जेनरिक सेक्टर को प्रभावित कर रहे हैं और यह टैरो के लिए अनूठा नहीं है, हम समझते हैं कि हम बाजार में अच्छी स्थिति में हैं। हम अनुसंधान और विकास में निवेश जारी रखते हैं ताकि अपनी श्रृंखला दुरुस्त रखें क्योंकि हम निरंतर अपनी उत्पाद श्रृंखला से मूल्य हासिल करने की कोशिश करते हैं। पूरे साल के दौरान हम जेनरिक परिमाण में निरंतर वृद्धि से प्रोत्साहित हैं।”



नकद प्रवाह और तुलन पत्र की खास बातें

31 दिसंबर 2016 को समाप्त नौ महीने के लिए परिचालनों से मुहैया नकद प्रवाह $320.5 मिलियन था जबकि पिछले साल इसी अवधि के लिए यानी 31 दिसंबर 2015 को समाप्त नौ महीने के लिए यह $239.7 मिलियन था।

31 दिसंबर 2016 की स्थिति के अनुसार नकद और इसमें अल्प अवधि के लिए बैंक में जमा राशि तथा विपणनयोग्य प्रतिभूतियां शामिल हैं, 31 मार्च 2016 की तुलना में $120.4 मिलियन घटकर $1.1 बिलियन रह गई। मुख्य रूप से ऐसा कंपनी के शेयर पुनर्खरीद से $269.7 मिलियन के प्रभाव तथा दीर्घ अवधि के बैंक जमा में $143.5 मिलियन की वृद्धि के कारण है।

एफडीए मंजूरियां और दाखिले



कंपनी ने हाल में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिस्ट्रेशन (“एफडीए”) से एब्रिविएटेड न्यू ड्रग एपलीकेशन (“एएनडीए”) एसीक्लोविर ऑयंटमेंट, 5% के लिए मंजूरी प्राप्त की। इस समय कंपनी के कुल छत्तीस एएनडीए हैं एफडीए मंजूरी मिलने के इंतजार में हैं।



अधिकारी और निदेशक नियुक्ति



कंपनी ने 22 नवंबर 2016 को श्री उदय बलडोटा की नियुक्ति मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा टैरो के निदेशक मंडल में नोमिनी शामिल के रूप में शामिल किए जाने का एलान किया। नामांकन के बाद, 29 दिसंबर 2016 को कंपनी के शेयरधारकों ने अपनी सालाना आम सभा (एजीएम) में भी मंजूरी दे दी।



श्री बलडोटा के नामांकन के साथ श्री अभय गांधी भी बोर्ड में नामांकित किए गए। इनके नामांकन को भी एजीएम में शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी। उम्मीद की जाती है कि वे 2017 के शुरू में वाइस चेयरमैन के रूप में काम करना शुरू कर देंगे। 1 दिसंबर 2016 को श्री गांधी की नियुक्ति अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में हुई थी जो 1 जनवरी 2017 से प्रभावी है और श्री बलडोटा के आगमन तक वे इस भूमिका में रहेंगे।



वाह्य निदेशकों के मामले में टैरो के नियमित रोटेशन के सिद्धांत के कारण श्री डैन बिरन और सुश्री इलना एविडोव-मोर छह साल की समर्पित सेवा के बाद टैरो के निदेशकमंडल से रिटायर हो गए। इनकी जगह दो योग्य निदेशक नामांकित किए गए तथा एजीएम में इनके नामों की मंजूरी ले ली गई ताकि खाली हुई जगह भरी जा सके। ये हैं – श्रीमती लिन्डा बेनशोशन और श्री एली स्ट्रेट।



शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम



कंपनी ने 23 नवंबर 2016 को एलान किया कि इसके निदेशक मंडल ने अपने सामान्य शेयरों में से $250 मिलियन के शेयरों के पुनर्खरीद की मंजूरी दी है। यह मंजूरी 19 अगस्त 2016 को घोषित $250 मिलियन के शेयरों की पुनर्खरीद कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद की घोषणा है। पिछली मंजूरी के तहत कंपनी ने खुले बाजार के सौदों में अपने 1,801,099 सामान्य शेयर वापस खरीद लिए और इनमें से 1,733,760 शेयर 1 अप्रैल 2016 के बाद खरीदे गए हैं।



नवंबर 2016 में अधिकृत किए जाने के आधार पर कंपनी अपने विशेषाधिकार के तहत समय-समय पर पुनर्खरीद कर सकती है और यह पूंजी की आवश्यकता के लिए निरंतर चलने वाले आकलन, स्टॉक के बाजार मूल्य, बाजार की सामान्य स्थितियों पर आधारित हो सकता है। पुनर्खरीद प्रोग्राम के लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं की गई है और ऐसा कोई भी कार्यक्रम किसी भी समय मुअत्तल या बंद किया जा सकता है। पुनर्खरीद के लिए अधिकृत किए जाने से कंपनी खुले बाजार की खरीद, मोलभाव वाले लेन-देन या दूसरे तरीके से समय-समय पर अपने सामान्य शेयर खरीद सकती है। इनमें 10बी5-1 ट्रेडिंग प्लान शामिल है जो लागू प्रतिभूति कानून और अन्य प्रतिबंधों के अनुपालन में है। नीचे दी गई तालिका 31 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार सामान्य शेयर की खरीद का विवरण देती है जिन्हें 10बी5-1 के तहत हासिल किया गया है। अविधि चालू कार्यक्रम

के भाग

के तहत

खरीदे गए

शेयर की

कुल संख्या प्रति

शेयर चुकाया गया औसत मूल्य कार्यक्रम के

तहत

अभी भी

खरीदे

जा सकने

वाले

शेयर का डॉलर मूल्य 25 नवंबर 2016 – 30 नवंबर 2016 68,641 $105.21 1 दिसंबर 2016 – 31 दिसंबर 2016 242,821 $104.87 1 जनवरी 2017 – 31 जनवरी 2017 156,353 $103.33 कुल 467,815 $104.40 $201,157,915 केवेयिस की बिक्री



23 दिसंबर 2016 को टैरो ने केवेयिस (Keveyis® डाईक्लोरफनामाइड) के अमेरिकी अधिकारों की बिक्री स्ट्रांगब्रिज बायफार्मा पीएलसी (स्ट्रांगब्रिज) को करने की घोषणा की है। खरीद की शर्तों के तहत स्ट्रांगब्रिज टैरो को दो किस्तों में $8.5 मिलियन का अपफ्रंट और डेफर्ड भुगतान करेगा। बिक्री के कतिपय लक्ष्य हासिल होने पर टैरो को भविष्य में अतिरिक्त भुगतान भी मिलने हैं। टैरो ने स्ट्रांगब्रिज के लिए केवेयिस का निर्माण जारी रखने की सहमति दी है। ऐसा एक एक्सक्लूसिव आपूर्ति करार के तहत कम से कम एक निश्चित अवधि तक किया जाएगा जब तक केवेयिस की अकेली विशिष्टता बनी रहेगी। यह कतिपय व्यावसायिक नियमों और शर्तों के तहत है और इनमें खरीद की न्यूनतम आपूर्ति शामिल है।



टैरो के बारे में



टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय, विज्ञान आधारित फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित है। इसके लिए यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर उत्पादों की खोज, विकास, निर्माण और विपणन के काम करती है। टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया कंपनी के वेबसाइट www.taro.com पर आइए।



सेफ हार्बर बयान



कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयानों को उसी तरह तैयार किया गया है जैसे वार्षिक समेकित वित्तीय बयान तैयार किए गए हैं और प्रबंधन की राय में इसमें उन सभी समायोजनों को दिखाया गया है ताकि कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों को अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सके। अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान को कंपनी के अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय बयान के साथ तालमेल में पढ़ा जाना चाहिए जो फॉर्म 20-एफ में एसईसी के साथ दाखिल कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं।

इस विज्ञप्ति में कतिपय बयान 1995 के प्राइवेट सिक्यूरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म्स ऐक्ट के मायने में भविष्य उन्मुख बयान हैं। इस बयान में ऐसी बातें भी हैं जो ऐतिहासिक तथ्य का वर्णन नहीं करते हैं पर सभी बयान इस तरह सीमित नहीं हैं जो घटनाओं और परिस्थितियों से संबंधित नहीं हैं। तथा इसमें ऐसे बयान हैं जिसका संबंध या संदर्भ उन घटनाओं या परिस्थितियों से है जिनके मामले में कंपनी को अनुमान है, यकीन है या उम्मीद है या ऐसा ही कुछ हो जो 2017 के लिए कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, उपलब्धता, या वित्तीय सूचना से संबंधित हो। वैसे तो कंपनी का मानना है कि भविष्य उन्मुख इन बयानों में जो अपेक्षा की गई है वह वाजिब मान्यताओं पर आधारित है पर वह ऐसा कोई आश्वासन नहीं दे सकती है कि उसकी अपेक्षाएं पूरी होंगी ही। वास्तविक परिणाम जिन कारणों से अलग हो सकते हैं उनमें सामान्य, देसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां, उद्योग और बाजार की स्थितियां, कंपनी की आर्थिक स्थिति में बदलाव, किसी भी पक्ष द्वारा इजराइल, अमेरिका या किसी भी अन्य देश में जहां टैरो का परिचालन है, में किसी अदालत में मुकदमा दायर करना और अन्य जोखिम जिसका विवरण समय–समय पर कंपनी की एसईसी रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसमें फॉर्म 20-एफ में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। भविष्य उन्मुख बयान जारी किए जाने की तारीख को ही लागू हैं। कंपनी किसी भी भविष्य उन्मुख बयान को संशोधित करने, अपडेट अथवा बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। भले ही ऐसा नई सूचना, अतिरिक्त या बाद में हुई प्रगति या किसी अन्य कारण से आवश्यक हो। टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड परिचालन के समेकित बयान का सारांश (अनअंकेक्षित) (अमेरिकी डॉलर, हजार में, शेयर डाटा को छोड़कर) 31 दिसंबर को 31 दिसंबर को को समाप्त तिमाही को समाप्त नौ महीने 2016 2015 2016 2015 बिक्री, शुद्ध $ 220,395 $ 258,342 $ 682,973 $ 685,678 बिक्री की लागत 53,053 44,166 155,366 128,994 क्षति – – 184 1,947 सकल लाभ 167,342 214,176 527,423 554,737 परिचालन व्यय : अनुसंधान और विकास 18,001 17,944 50,766 51,212 बिक्री, विपणन सामान्य और प्रशासनिक 20,312 22,866 63,450 69,804 सेटेलमेंट और लॉस कांटिजेंसी – (27 ) – 973 परिचालन आय 129,029 173,393 413,207 432,748 वित्तीय (आय) व्यय, शुद्ध : ब्याज और अन्य वित्तीय आय (3,961 ) (3,038 ) (10,814 ) (9,708 ) विदेशी मुद्रा व्यय (18,533 ) (23,887 ) (25,998 ) (54,545 ) अन्य लाभ, शुद्ध 9,009 710 10,466 1,820 आयकर से पहले आय 160,532 201,028 460,485 498,821 कर व्यय 20,483 11,831 86,467 72,363 जारी परिचालनों से आय 140,049 189,197 374,018 426,458 टैरो के मद में बंद परिचालनों से शुद्ध हानि (137 ) (101 ) (314 ) (202 ) शुद्ध आय 139,912 189,096 373,704 426,256 गैर नियंत्रण वाले हित के मद में शुद्ध आय 94 98 334 274 टैरो के मद में शुद्ध आय $ 139,818 $ 188,998 $ 373,370 $ 425,982 जारी परिचालनों से टैरो के मद में प्रति शेयर शुद्ध आय : बेसिक $ 3.42 $ 4.41 $ 9.00 $ 9.95 डायल्यूटेड $ 3.42 $ 4.41 $ 9.00 $ 9.95 टैरो के मद में बंद परिचालनों से प्रति सामान्य शेयर शुद्ध हानि : बेसिक $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.00 ) * डायल्यूटेड $ (0.00 ) * $ (0.00 ) * $ (0.01 ) $ (0.00 ) * टैरो के मद में प्रति सामान्य शेयर शुद्ध आय: बेसिक $ 3.42 $ 4.41 $ 8.99 $ 9.95 डायल्यूटेड $ 3.42 $ 4.41 $ 8.99 $ 9.95 प्रति शेयर शुद्ध आय की गणना के लिए उपयोग में लाए गए सामान्य शेयरों की वेटेड औसत संख्या : बेसिक 40,961,015 42,833,533 41,541,010 42,833,533 डायल्यूटेड 40,961,015 42,833,533 41,541,010 42,833,533 * राशि $0.01 से कम है। राउंडिंग के कारण मुमकिन है जोड़ने पर पूरा न हो। टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड समेकित तुलनपत्र साराशं (अमेरिकी डॉलर, हजार में) 31 दिसंबर 31 मार्च 2016 2016 परिसंपत्तियां (अनअंकेक्षित) (अंकेक्षित) चालू परिसंपत्तियां : नकद और नकद समतुल्य $ 549,646 $ 576,757 दीर्घ अवधि के बैंक जमा की अल्प अवधि की और चालू परिपक्वताएं 555,127 648,297 विपणनयोग्य प्रतिभूतियां 3,422 3,572 प्राप्य लेखा और अन्य : व्यापार, शुद्ध 251,623 238,611 अन्य प्राप्य और प्रीपेड व्यय 275,103 270,724 इनवेंट्री 145,955 138,553 बिक्री के लिए दीर्घ अवधि की परिसंपत्ति, शुद्ध 999 1,081 कुल चालू परिसंपत्तियां 1,781,875 1,877,595 दीर्घ अवधि के बैंक जमा 258,685 115,173 संपत्ति, प्लांट और उपकरण, शुद्ध 173,446 159,459 अन्य परिसंपत्तियां 33,173 35,806 कुल परिसंपत्तियां $ 2,247,179 $ 2,188,033 देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी चालू देनदारियां : व्यापार के देय और अन्य चालू देनदारियां $ 239,463 $ 245,462 कुल चालू देनदारियां 239,463 245,462 आस्थगित कर और दीर्घ अवधि की अन्य देनदारियां 5,457 5,427 कुल देनदारियां 244,920 250,889 टैरो के शेयरधारकों की इक्विटी 1,995,923 1,931,142 गैर नियंत्रण वाले हित 6,336 6,002 कुल देनदारियां और शेयरधारकों की इक्विटी $ 2,247,179 $ 2,188,033 टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड नकद प्रवाह के समेकित बयान का सारांश (अनअंकेक्षित) (अमेरिकी डॉलर हजार में) 31 दिसंबर को समाप्त नौ महीने 2016 2015 परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह : शुद्ध आय $ 373,704 $ 426,256 परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध आय और शुद्ध नकद में तालमेल के लिए आवश्यक समायोजन : मूल्यह्रास और परिशोधन 11,067 11,304 पुरानी संपत्ति से नुकसान 184 1,947 विपणनयोग्य प्रतिभूतियों और पुरानी परिसंपत्तियों से हासिल (लाभ) हानि (8,517 ) 91 डिराइवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में परिवर्तन, शुद्ध 4,501 (6,242 ) अंतर कंपनी बैलेंस और बैंक जमा पर विदेशी मुद्रा विनिमय मूल्य में अंतर का प्रभाव (30,017 ) (52,860 ) आस्थगति आयकर, शुद्ध (13,138 ) (43,768 ) व्यापारिक प्राप्य में वृद्धि, शुद्ध (13,411 ) (58,129 ) इनवेंट्री में वृद्धि, शुद्ध (9,120 ) (9,878 ) अन्य प्राप्य, आयकर प्राप्य, प्रीपेड व्यय और अन्य में कमी (वृद्धि) 16,744 (16,888 ) व्यापार, आयकर और अन्य देय तथा एक्रूड व्यय में कमी (11,542 ) (12,122 ) परिचालन गतिविधियों से मुहैया शुद्ध नकद 320,455 239,711 निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह: प्लांट, संपत्ति और उपकरण की खरीद, शुद्ध (26,377 ) (13,111 ) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति (में निवेश) से प्राप्त 955 (134 ) अन्य परिसंपत्तियों से प्राप्त – 35,000 अल्प अवधि के लिए बैंक जमा (में निवेश) से प्राप्त 250,854 (8,808 ) दीर्घ अवधि के लिए जमा और अन्य परिसंपत्तियों में निवेश (301,616 ) (200,676 ) प्रतिबंधित बैंक जमा से प्राप्त – 199 विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री से प्राप्त (में निवेश) शुद्ध 95 (105 ) निवेश गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद (76,089 ) (187,635 ) वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह: ट्रेजरी स्टॉक की खरीद (269,712 ) – दीर्घ अवधि के कर्ज का पुनर्भुगतान – (5,888 ) वित्तीय गतिविधियों में उपयुक्त शुद्ध नकद (269,712 ) (5,888 ) नकद और नकद समतुल्य पर विनिमय दर परिवर्तन का प्रभाव (1,765 ) (4,615 ) नकद और नकद समतुल्य में वृद्धि (कमी) (27,111 ) 41,573 अवधि के शुरू में नकद और नकद समतुल्य 576,757 481,641 अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य $ 549,646 $ 523,214 गैर नकद परिचालन लेन–देन: अमूर्त परिसंपत्ति की बिक्री $ 7,500 $ – गैर नकद निवेश लेन–देन : लेखा में शामिल संपत्ति, प्लांट और उपकरण की खरीद देय $ 354 $ 949 गैर नकद वित्तीय लेन–देन: ट्रेजरी स्टॉक की खरीद $ 3,602 $ – स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170209006342/en/ संपर्क :

टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

मैरिआनो बलागुएर, 914-345-9001

वाइस प्रेसिडेंट, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर

[email protected]

या

विलियम जे कूटे, 914-345-9001

