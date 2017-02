Source : Hotelbeds Group Friday, February 10, 2017 10:53PM IST (5:23PM GMT) टूरिको हाॅलिडेज नेे होटलबेड्स ग्रुप के साथ मिलाया हाथ1 Palma, Spain होटलबेड्स गुप एवं टूरिको हाॅलिडेज ने बी2बी बेडबैंक के क्षेत्र में खोजपरकता को गति प्रदान करने के लिए गठजोड़ किया

इससे कंपनियों को एक साथ मिल कर अपना भौगोलिक विस्तार करने में मदद मिलेगी

होटलबेड्स ग्रुप, एक वैश्विक बेडबैंक व यात्रा उद्योग के लिए सेवाओं का बिजनेस-टु-बिजनेस प्रदाता, ने आज टूरिको हाॅलिडेज के अपनी बेडबैंक बिजनेस यूनिट के साथ विलय करने की योजना की घोषणा की। श्री जोआन विला, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, होटेलबेड्स ग्रुप (दाएं) और श्री उरी अरगोव, टोयूरिको हॉलिडेस के सीईओ (बाएं) इस समाचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जोआन विला, एक्जीक्यूटिव चेयरमैन, होटलबेड्स ग्रुप ने कहा कि, ‘‘सितंबर माह में एक स्वतंत्र कंपनी बनने के बाद सिनवेन और सीपीपीआइबी के समर्थन के साथ हम अपने विकास के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं।

“इसलिए यह घोषित करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि टूरिको हाॅलिडेज होटलबेड ग्रुप के साथ जुड़ेगा। टूरिको हाॅलिडेज की उत्कृष्टता एवं खोजपरकता की शानदार छवि रही है, जिसका मैं अनेक वर्षों से सम्मान करता आ रहा हूं। मैं इसकी अनुभवी लीडरशिप टीम के साथ काम करने की उम्मीद कर रहा हूं।



“यह प्रस्तावित सौदा जहां एक तरफ हमें अपनी उपस्थिति का विस्तार, विशेषकर टूरिको हाॅलिडेज के उत्तरी अमेरिका के गृह बाजार में, करने में सक्षम बनाएगा, वहीं दूसरी तरफ वे होटलबेड्स ग्रुप के ग्लोबल नेटवर्क का लाभ उठा सकेंगे। हम एक साथ मिल कर अपने होटल पार्टनर्स एवं ग्राहकों दोनो के लाभ के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीकियों और वितरण विशेषज्ञता का संयोजन करेंगे।



“कुछ समय के लिए दोनों व्यवसाय सामान्य रुप से जारी रहेंगे और अपनी शीर्ष प्राथमिकता पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, अर्थात अपने होटल पार्टनर्स तथा ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ संभव सेवा को उपलब्ध कराने पर विशेष बल देंगे।”



टूरिको हाॅलिडे के सीईओ उरी अर्गोव ने कहा कि, “बी2बी यात्रा उद्योग के लिए इस सौदे की महत्ता को लेकर हम बहुत उत्साहित हैं। टूरिको हाॅलिडे की प्रबंधकीय टीम अपने संयुक्त आपूर्तिकर्ताओं तथा ग्राहक आधार को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन दो महान व्यवसायों को एक साथ लाने की उत्सुक है। एक सांस्कृतिक स्तर पर यह सौदा काफी सशक्त है क्योंकि हमारे दोनों संगठन उद्यमशील, गतिशील एवं उच्च स्तरीय ऊर्जा से परिपूर्ण हैं – और होटलबेड्स ग्रुप के समान हम अपने काम को लेकर जुनूनी है और अपनी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देते हैं।”



टूरिको हाॅलिडे एक स्वतंत्र व्यवसाय के तौर पर परिचालन को जारी रखेगा, जबकि व्यवसायों को संयोजित करने के सर्वाधिक उचित तरीके का पता लगाने के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति विकसित की गयी है।



यह ट्रांजैक्शन प्रचलित नियामकों एवं एंटी-ट्रस्ट अप्रूवल्स का विषय है।



[1] इसमें टूरिको ग्रुप की शीर्ष होल्डिंग कंपनी और अप्रत्यक्ष रुप से इसकी सभी कंपनियां शामिल हैं, जिसमें इसकी होल्डिंग अनुषंगियां, टूरिको हाॅलिडेज, इंक. व टूरिको हाॅलिडेज स्पेन, एस.एल. एवं टेक्नोलाॅजी डेवलपमेंट इजरायली अनुषंगी, टी.जी.एस. इजरायल डेवलपमेंट लि. शामिल हैं। यह सौदा टूरिको ग्रुप (‘ट्रेवल होल्डिंग्स पेरेंट काॅर्पोरेशन’) की शीर्ष होल्डिंग कंपनी और होटलबेड्स यूएस होल्डको, इंक. एवं यूएस में होटलबेड्स ग्रुप होल्डिंग की कानूनी कंपनी के विलय के जरिए एक कानूनी आकार ग्रहण करेगा। इस मिश्रित कंपनी का 100 प्रतिशत स्वामित्व होटलबेड्स ग्रुप के पास रहेगा।



होटलबेड्स ग्रुप के विषय में होटलबेड्स ग्रुप विश्व का नंबर एक बेडबैंक है एवं वैश्विक यात्रा उद्योग के लिए सेवाओं का एक बिजनेस-टु-बिजनेस प्रदाता है। मुख्य रुप से होटलबेड्स एवं बेडसनलाइन ब्रांड्स के अंतर्गत परिचालित करने वाली यह कंपनी 120,000 होटल्स, 20,000 ट्रांसफर रुट्स व 12,000 ऐक्टिविटीज से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 180 देशों में यात्रा प्रदाताओं के साथ 120 से अधिक सोर्स मार्केट्स में 35,000 ट्रेवल इंटरमीडिएटरीज को जोड़ती है।



सितंबर 2016 में यह कंपनी सिनवेन एवं कनाडा पेंशन प्लान इनवेस्टमेंट बोर्ड (सीपीपीआइबी) के स्वामित्व में स्वतंत्र हो गयी थी। कंपनी का मुख्यालय पाल्मा, स्पेन में है और इसके दुनिया भर के 150 कार्यालयों में 6,150 कर्मचारी कार्यरत हैं। 2014/15 के वित्तीय कैलेंडर वर्ष में होटलबेड्स ग्रुप ने लगभग 26 मिलियन रुम नाइट्स की बिक्री की एवं 3.8 बिलियन यूरो के एक टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू (टीटीवी) को हासिल किया।



टूरिको हाॅलिडेज के विषय में टूरिको हाॅलिडेज एक अग्रणी वैश्विक यात्रा वितरण कंपनी है, जो होटल्स, फ्लाइट्स, क्रूज लाइन्स, अट्रैक्शन, कार रेंटल्स, वेकेशन होम्स व अन्य जैसे यात्रा प्रदाताओं के साथ प्रत्यक्ष रुप से अनुबंध करती है। कंपनी एक हाइ वाॅल्यूम, होलसेल माॅडल से लेकर ब्रोकर तक के दायरे में कार्य करती है, 100 देशों में 4,900 ग्राहकों की यह इन्वेंटी प्रोप्राइटरी तकनीक का इस्तेमाल करती है।



