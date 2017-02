Source : Gasification and Syngas Technologies Council Thursday, February 9, 2017 10:04AM IST (4:34AM GMT) गैसीफिकेशन एंड सिनगैस टेक्नालॉजिज कौंसिल ने प्रभावशाली कांफ्रेंस में प्रेजेनटेशन की अपील की 2017 सिनगैस टेक्नालॉजिज कांफ्रेंस का आयोजन 15-18 अक्तूबर को कोलोरैडो में होगा Washington, United States सिनगैस उद्योग के दुनिया के प्रमुख ट्रेड एसोसिएशन, दि गैसीफिकेशन एंड सिनगैस टेक्नालॉजिज कौंसिल ने आज अपने प्रतिष्ठा वाले वार्षिक कांफ्रेंस के लिए प्रेजेनटेशन (प्रस्तुति) की अपील की।



दुनिया भर के गैसीफिकेशन और अन्य सिनगैस उत्पादक उद्योग के लिए 2017 सिनगैस टेक्नालॉजिज कांफ्रेंस सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली आयोजन है। हर साल यह आयोजन सैकड़ों बिजनेस लीडर्स, एक्सपर्ट्स, एक्जीबिटर्स, और मीडिया को अमेरिका, एशिया और यूरोप से आकर्षित करता है।



इस कांफ्रेंस का आयोजन 15-18 अक्तूबर को कोलोरैडो स्प्रिंग्स, कोलोरैडो में होगा।



दि गैसीफिकेशन एंड सिनगैस टेक्नालॉजिज कौंसिल (जीएसटीसी) ने अपने वार्षिक कांफ्रेंस का नाम इस साल “2017 सिनगैस टेक्नालॉजिज कांफ्रेंस” रखा है ताकि इस बात पर जोर दिया जा सके कि यह आयोजन सभी सिनगैस उत्पादक टेक्नालॉजिज को समाहित करता है।



जीएसटीसी के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलिसन केरेस्टर ने कहा, “यह एक प्रमुख ग्लोबल कांफ्रेंस है जो हर तरह की सिनगैस प्रोड्यूसिंग टेक्नालॉजिज पर केंद्रित है।” उन्होंने आगे कहा, “यह दुनिया भर में उद्योग के एक्जीक्यूटिव, एक्सपर्ट और सिनगैस के ग्राहकों से मिलने और नेटवर्क करने का सर्वश्रेष्ठ मौका है।”



कांफ्रेंस की खासियतों में दर्जनों प्रस्तुतियां हैं जो उद्योग के सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिभाशाली ने की है। सार 30 अप्रैल तक अपेक्षित हैं और इन्हें http://www.gasification-syngas.org/events/2017-conference/abstract-submissions-open. पर जमा कराया जा सकता है।



जीएसटीसी की दिलचस्पी खासतौर से निम्नलिखित प्रस्तुतियों में है :

ग्लोबल सिनगैस बाजार

सिनगैस से हाइड्रेजन

सिनगैस से मेथैनॉल, डीएमई और इथिलिन ग्लाईकोल

सिनगैस से लिक्विड्स

सिनगैस से पावर

बायोमास और कूड़ा से उर्जा उत्पाद

सिनगैस से अमोनिया, उर्वरक और रसायन

ग्लोबल सिनगैस प्रोजेक्ट अपडेट

सिनगैस एनालिसिस

सिनगैस टेक्नालॉजिज में प्रगति

प्रौद्योगिकी और उपकरण में प्रगति

कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस)

सवाल जीएसटीसी की एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एलिसन केरेस्टर के पास जमा कराए / भेजे जा सकते हैं। इसके लिए इन्हें akerester@gasification-syngas.org पर मेल करें या +1-703-276-0110 पर कॉल करें।



कांफ्रेंस के बारे में ज्यादा जानने के लिए या इससे जुड़ने के लिए www.gasification-syngas.org पर आइए।



गैसीफिकेशन एंड सिनगैस टेक्नालॉजिज कौंसिल (जीएसटीसी) के बारे में



ऊर्जा, बिजली, रसायन, रीफाइनिंग, ईंधन और अपशिष्ट प्रबंध उद्योग को बेहतर करने में जीएसटीसी गैसीफिकेशन एंड सिनगैस टेक्नालॉजिज कौंसिल की भूमिका को बढ़ावा देता है। जीएसटीसी भिन्न किस्म के स्टॉक जैसे कोयला, पेट्रोलियम कोक, प्राकृतिक गैस, रीफाइनरी लिक्विड, बायोमास और कूड़े से बिजली, ईंधन, रसायन, उर्वरक, वैकल्पिक प्राकृतिक गैस और हाईड्रोजन का उत्पादन करने के लिए आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी और पर्यावरण के लिहाज से जागरूक टेक्नालॉजी के उपयोग के बढ़ावा देता है। जीएसटीसी टेक्नालॉजी, उपकरण और सेवा प्रदाताओं तथा प्लांट मालिकों और ऑपरेटर्स के बीच संबंध को भी आसान बनाता है।

ज्यादा जानकारी के लिए www.gasification-syngas.org.



स्रोत रूपांतर बिजनेसवायर डॉट कॉम (businesswire.com) पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170207005216/en/ संपर्क :

जीएसटीसी

एलिसन केरेस्टर, +1-703-276-0110

