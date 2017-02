Source : TiE Global Thursday, February 16, 2017 10:00AM IST (4:30AM GMT) अमेरिकी महिला उद्यमी, सिखाएंगी भारतीय महिलाओं को व्यापार के गुर Sunnyvale, Calif., United States छोटे शहरों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें व्यापार के गुर सिखाने के लिए एक गैर सरकारी संस्था TiE Global आगे आई है। ये संस्था अपनी तरह के एकलौते प्रोग्राम ऑल इंडिया रोड शो ऑन वुमन इकोनोमिक एंपावरमेंट थ्रू आंत्रेप्रेन्योरशिप के जरिये ऐसी 125 भारतीय महिलाओं को हफ्तेभर की ट्रेनिंग देगी जो खुद का व्यापार शुरू करना चाहती हैं। ये ट्रेनिंग 21 फरवरी से 9 मार्च तक अलग अलग शहरों में होगी। सबसे पहले कोयमबटूर, वारंगल, जयपुर, नागपुर और दुर्गापुर की महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी।



ट्रेनिंग देने के लिए अमेरिका से 8 महिला उद्यमी भारत आएंगी। सीमा चतुर्वेदी, होली प्लेनेगन. कोमल गोयल, त्रिस्टा वॉकर, एन बेनेट, कंचना रमन, सांता क्लारा और गुरिंदर सिंह, अमेरिका में व्यापार जगत में बड़ा नाम है। यहीं मेंटोर बनकर भारतीय महिलाओं को अच्छा व्यापारी बनने के गुर सिखाएंगी। इन सभी महिलाओं ने अमेरिका में न सिर्फ अपना बिजनेस सफलतापूर्वक लांच किया है बल्कि अपने स्किल्स ने उसे नई ऊंचाईयों तक पहुंचाया है। हर मेंटोर व्यापार के अलग पहलू को समझाएगी।



ऑल इंडिया रोड शो ऑन वुमन इकोनोमिक एंपावरमेंट थ्रू आंत्रेप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में महिलाओं को सिखाया जाएगा कि कैसे वो अपना व्यापार शुरू कर सकती हैं। उन्हें क्या परेशानियां आ सकती हैं और वो कैसे उनसे पार पाएं। इस प्रोग्राम में नए आईडियाज शेयर किए जाएंगे और बताया जाएगा कि कैसे व्यापार को ऊंचाईयों पर ले जा सकते हैं।



भारत में इस प्रोग्राम को रीता अग्रवाल, अर्चना सुराना, जंखना कौर, सुईली मुखर्जी, हेमलता अन्नामलाई और श्रव्या रेड्डी जैसी बिजनेस लीडर्स सपोर्ट कर रही हैं। ऑल इंडिया रोड शो ऑन वुमन इकोनोमिक एंपावरमेंट थ्रू आंत्रेप्रेन्योरशिप की चेयरपर्सन सीमा चतुर्वेदी का कहना है कि अमेरिक बिजनेस लीडर्स ने इस प्रोग्राम के लिए जो सपोर्ट दिया है उससे वो बेहद खुश हैं। उनका अनुभव, देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में जरूर काम आएगा।



TiE Global के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर विजय मेनन के मुताबिक उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा महिला आंत्रेप्रेन्योर बनाना है। अमेरिका में फैला उनका नेटवर्क इसमें मदद करेगा और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस प्रोग्राम का लाभ ले सकेंगी।



