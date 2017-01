Source : AG&P Monday, January 30, 2017 6:00AM IST (12:30AM GMT) ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూతన ఎల్ఎన్జీ ఇంపోర్ట్ టర్మినల్పై హిందుస్థాన్ ఎల్ఎన్జీతో ఏజీ & పి అవగాహన ఒప్పందం భారతదేశ తూర్పుతీరంలో విద్యుత్ ప్లాంట్స్ మరియు ఇతర వినియోగదారుకు తక్కువ వ్యయానికే టోల్డ్ గ్యాస్ అందించేందుకు మీ కల్పించే చరితాత్మక ఒప్పందం New Delhi, Delhi, India ఎల్‌ఎన్‌జీ టర్మినల్స్‌ మరియు సప్లై చెయిన్స్‌తో సహా ఎల్‌ఎన్‌జీ మౌలిక వసతు క్పనలో అగ్రగామి, ప్రముఖ గ్లోబల్‌ ఇంటిగ్రేటర్‌ అయిన ఏజీ & పి (అట్లాంటిక్‌, గల్ఫ్‌ అండ్‌ పసిఫిక్‌ కంపెనీ) మరియు హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఎల్‌ఎన్‌జీ ఇంపోర్ట్‌ టర్మినల్‌ డెవప్‌మెంట్‌ కంపెనీ అయిన హిందుస్థాన్‌ ఎల్‌ ఎన్‌జీ (హెచ్‌ఎల్‌ఎన్‌జీ) భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని తూర్పు గోదావరి ప్రాంతంలో టోల్డ్‌ గ్యాస్‌ను విద్యుత్‌ కేంద్రాకు టోల్డ్‌ గ్యాస్‌ను సరఫరా చేసేందుకుగాను అవగాహన ఒప్పందాన్ని కుదుర్చు కున్నాయి. ఈ ఒప్పందం కింద ఏజీ & పి, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో డిజైన్‌ చేసి నిర్మించే ఒక నూతన ఎల్‌ఎన్‌జీ ఇంపోర్ట్‌ టర్మినల్‌ ద్వారా రిగ్యాసిఫైడ్‌ ఎల్‌ఎన్‌జీని అందించేందుకు ఒక సమగ్ర పరిష్కారాన్ని అందించనుంది.

కాన్ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సు 2017లో ఈ ఎంఒయుపై సంతకాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమం లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు పాల్గొన్నారు. నూతన టర్మినల్‌ డిజైన్‌, నిర్మాణం, ఫైనాన్సింగ్‌, కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణతో సహా భారతదేశంలో టోల్డ్‌ గ్యాస్‌ అందించేందుకు ఒక సమగ్ర ఇంటిగ్రేటెడ్‌ స్యొూషన్‌ను ఆవిష్కరించేందుకు ఈ ఎంఒయూ మీ కల్పిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోని విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిదారులు, ఎరువు ప్లాంట్లు, శీత గిడ్డంగు, ఇతర పరిశ్రమకు మరియు తూర్పు తీరంలోని ఇతర మార్కెట్లకు విశ్వసనీయ, తక్కువ వ్యయంతో కూడిన సరఫరాకు ఇది మీ కల్పిస్తుంది.

కాన్ఫెడరేషన్‌ ఆఫ్‌ ఇండియన్‌ ఇండస్ట్రీ (సీఐఐ) నిర్వహించిన భాగస్వామ్య సదస్సు 2017లో ఈ ఎంఒయుపై సంతకాలు జరిగాయి. ఈ కార్యక్రమం లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు పాల్గొన్నారు. నూతన టర్మినల్‌ డిజైన్‌, నిర్మాణం, ఫైనాన్సింగ్‌, కార్యకలాపాలు మరియు నిర్వహణతో సహా భారతదేశంలో టోల్డ్‌ గ్యాస్‌ అందించేందుకు ఒక సమగ్ర ఇంటిగ్రేటెడ్‌ స్యొూషన్‌ను ఆవిష్కరించేందుకు ఈ ఎంఒయూ మీ కల్పిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోని విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిదారులు, ఎరువు ప్లాంట్లు, శీత గిడ్డంగు, ఇతర పరిశ్రమకు మరియు తూర్పు తీరంలోని ఇతర మార్కెట్లకు విశ్వసనీయ, తక్కువ వ్యయంతో కూడిన సరఫరాకు ఇది మీ కల్పిస్తుంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 2017 జనవరి 28న ఒప్పందంపై సంతకాల సందర్భంగా జరిగిన కార్యక్రమంలో, హెచ్‌ఎల్‌ఎన్‌జీ చైర్మన్‌ డాక్టర్‌ సి.ఆర్‌ ప్రసాద్‌ మాట్లాడుతూ, ‘‘ప్రస్తుత గ్యాస్‌ ఆధారిత పవర్‌ ప్రాజెక్టు తక్షణం విశ్వసనీయ ఎల్‌ఎన్‌జీ సరఫరా ఆవశ్యకతలో ఉన్న తరుణంలో, భారతదేశ తూర్పు తీరం యొక్క పెరిగిపోతున్న శక్తి అవసరాలు తీర్చేందుకు ఎల్‌ఎన్‌జి ఇంపోర్ట్‌ ఫెసిలిటీని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అనువైన ప్రాంతం. ఈ ప్రాంతం తన వృద్ధి పథాన్ని కొనసాగించేందుకు ఫాస్ట్‌ ట్రాక్‌ మరియు తక్కువ వ్యయంతో కూడిన ఎల్‌ఎన్‌జీ ఇంపోర్ట్‌ పరిష్కారాన్ని అభివృద్ధి చేసేందుకు ఏజీ & పీ తో భాగస్వామ్యం ఒక పటిష్ఠ వేదికను కల్పిస్తుంది’ అని అన్నారు.

ఫ్లోటింగ్‌ స్టోరేజ్‌ మరియు మూరింగ్‌ సిస్టమ్‌, రిగ్యాసిఫికేషన్‌ టర్మినల్‌, సంబంధిత యుటిలిటీస్‌తో సహా ఇంపోర్ట్‌ టర్మినల్‌ కోసం అవసరమైన అన్ని సదుపాయాలను డిజైన్‌ చేసేందుకు, నిర్మించేందుకు మరియు టోల్డ్‌ గ్యాస్‌ను పవర్‌ ప్లాంట్‌కు మరియు ఇతర సంస్థకు సరఫరా చేసేందుకు ఏజీ &పి బాధ్యత వహించనుంది. ఏవిధమైన కన్వర్షన్‌ పనున్నా మరియు కమిషనింగ్‌ తరువాత కార్యకలాపాలు మరియు మెయింటెనెన్స్‌ కార్యకలాపాలు లాంటి వాటిని ఏజీ &పీ చేపట్టనుంది. ఈ సందర్భంగా ఏజీ &పీ చైర్మన్‌ డాక్టర్‌ జోస్‌ పి.లెవిసైట్‌ జూనియర్‌ మాట్లాడుతూ, ‘‘పరిశుద్ధ, తక్కువ వ్యయంతో కూడిన, సరళమైన మరియు విశ్వసనీయమైన శక్తిని అందించాన్న భారతదేశ ఆశ యాన్ని అముచేయడంలో తోడ్పడగలగడం ఏజీ&పీకి ఎంతో గర్వకారణం. తయారీ మరియు వ్యాపారంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. ఈ రాష్ట్రం మరియు ప్రజు శక్తిసామర్థ్యాలతో పురోగమిస్తున్నారు. పర్యావరణపరంగా పరిశుభ్రమైన టోల్డ్‌ గ్యాస్‌ను ఆంధ్రప్రదేశ్‌ భవిష్యత్‌కు ఎంతో ముఖ్యమైన విద్యుత్‌ ప్లాంట్లకు, ఫ్యాక్టరీకు, ఇళ్ళకు మరియు చివరకు రవాణా రంగ అవసరాలకు కూడా సరఫరా చేసే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ఉద్వేగభరితమైన ఈ దశలో భాగం కావడం మాకెంతో గౌరవనీయం’ అని అన్నారు. ఏజీ & పీ యొక్క ఎల్‌ఎన్‌జీ శక్తిసామర్థ్యాల గురించి మరింత సమాచారం కోసం http://www.agp.ph/ ను సందర్శించగలరు. http://hindustanlng.com/ ను సందర్శించగలరు. ఏజీ & పీ గురించి మనీలా (ఏజీ &పీ)కు చెందిన అట్లాంటిక్‌, గల్ఫ్‌ & పసిఫిక్‌ కంపెనీ అనేది ఇంధనం, సహజవనరులు మరియు ఇతర పారిశ్రామిక కంపెనీకు వెసెల్స్‌, ప్రాజెక్ట్స్‌, ప్లాంట్స్‌కు అత్యాధునిక, మాడ్యురైజ్డ్‌ ఉత్పాదనలు మరియు మద్దతు సేవను అందించడంలో అంతర్జాతీయ అగ్రగామిగా ఉంది. బ్లూ చిప్‌ కంపెనీకు ఇ`హౌజెస్‌ మాడ్యుర్‌ తయారీ, ఎల్‌ఎన్‌జీ లిక్యుఫ్యాక్షన్‌ మరియు ఇతర ప్రాసెస్‌ మాడ్యూల్స్‌, రిఫైనరీు, పెట్రోకెమికల్‌ ప్లాంట్స్‌ మరియు మైనింగ్‌ కార్యకలాపాలలో సేవలు అందించడంలో అంతర్జాతీయంగా పేరొందింది. ఏజీ&పీ ఇప్పుడు చిన్న తరహా ఎల్‌ఎన్‌జీ మౌలికవసతులను అభివృద్ధి చేయడంలో అగ్రగామిగా ఉంది. ఏజీ &పీ అనేది ఎల్‌ఎన్‌జీ టర్మినల్స్‌ మరియు సప్లయ్‌ చెయిన్‌ను డిజైన్‌ చేస్తుంది, తయారు చేస్తుంది, ఆర్థిక సహకారం అందిస్తుంది, అద్దెకు / లీజుకు ఇస్తుంది మరియు నిర్వహిస్తుంది, మెయింటెయిన్‌ చేస్తుంది. స్వల్ప వ్యవధిలో, తక్కువ మూధన పెట్టుబడితో, ఎల్‌ఎన్‌జీ వాల్యుచెయిన్‌లో సరళ పరిష్కారాలను అందించేందుకు గాను అగ్రగామి ఎల్‌ఎన్‌జీ నిపుణులతో ఏజీ & పీ తన భాగస్వామ్యాన్ని కలిగి ఉంది. హిందుస్థాన్‌ ఎల్‌ఎన్‌జీ గురించి హిందుస్థాన్‌ ఎల్‌ఎన్‌జీ అనేది భారతదేశంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ తూర్పు తీరంలో అవసరమైన మౌలిక వసతులతో కూడిన ఒక లిక్విఫైడ్‌ నేచురల్‌ గ్యాస్‌ సప్లై కంపెనీ. సహజవాయు వాల్యు చెయిన్‌లో నిదొక్కుకున్న ఈ కంపెనీ భారతదేశంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోని కస్టమర్ల కోసం ఎల్‌ఎన్‌జీ ఇంపోర్ట్స్‌, రిగ్యాసిఫికేషన్‌ మరియు గ్యాస్‌ ఎవాక్యూయేషన్‌ లోకి ప్రవేశించింది. వినియోగదారులకు విశ్వసనీయ రీతిలో ఎల్‌ఎన్‌జీ సరఫరా చేసేందుకు మీగా, తద్వారా భారతదేశ ఇంధన భద్రతకు తోడ్పడేలా, ఎల్‌ఎన్‌జీ దిగుమతికి అవసరమైన మౌలిక వసతులను కల్పించడం ద్వారా భారతదేశంలో ఎల్‌ఎన్‌జీ సప్లయ్‌ చెయిన్ లో ప్రధాన పాత్ర పోషించాలన్నది మా ఆశయం. మా భాగస్వాములకు, కొనుగోలుదారులకు, సిబ్బందికి మరియు సమాజానికి చేసిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడం ద్వారా విలువను సృష్టించాలన్నది మా ఆశయం. మీడియా సమాచారం కోసం: ఎడెల్‌మన్‌ అర్చికా శ్రీవాస్తవ

ఎడెల్‌మన్‌ ఇండియా

+91-8800674456

[email protected] To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+