Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Thursday, January 12, 2017 7:00PM IST (1:30PM GMT) मोबाइल उपकरणों में उच्च गति के इंटरफेस के लिए उपयोग किए जाने वाले तोशिबा के नए निम्न धारिता वाले टीवीएस डायोड्स उद्योग में अग्रणी – क्लास प्रोटेक्शन प्रदर्शन मुहैया कराते हैं TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन (Toshiba Corporation) (टोक्यो:6502) की स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्यूशंस कंपनी ने आज निम्न धारिता वाले टीवीएस डायोड्स (TVS diodes) [1] की नई श्रृंखला पेश करने की घोषणा की। मोबाइल उपकरणो में उच्च गति के इंटरफेस के लिए इनका उपयोग किया जाता है। इनमें स्मार्टफोन, टैबलेट पीसी और वीयरेबल (पहनने योग्य) उपकरण शामिल हैं। नए डायोड्स उद्योग में अग्रणी श्रेणी [2] के सरक्षा प्रदर्शन देते हैं। यह श्रृंखला 10 उत्पादों को कवर करती है ताकि उच्च गति के इंटरफेस की रक्षा की जा सके। इनमें यूएसबी 3.0/3.1 और एचडीएमआई शामिल है जो इलेक्ट्रॉनिक डिसचार्ज से (ईएसडी) और शोर तक है इसकी शिपमेंट की शुरुआत आज होने वाली है।



नई श्रृंखला में पांच उत्पाद हैं जो 3.3 वोल्ट लाइन्स के लिए हैं और पांच 5.0वोल्ट लाइन्स के लिए। इससे उपयोगकर्ता ऐसे उत्पाद का चुनाव कर सकते हैं जो उनके सिस्टम के आवश्यक इंटरफेस वोल्टेज से मेल खाता है। टीवीएस डायोड्स नई विकसित ईएपी- IV प्रक्रिया (EAP-IV process[3]) से फैब्रिकेट किए जाते हैं और इसमें तोशिबा की स्वामित्व वाली स्नैपबैक टेक्नालॉजी का उपयोग किया जाता है। इससे डायनैमिक रेसिसटेंस बेहतर होता है, ईएसडी और शोर तोशिबा के मौजूदा उत्पादों[4] की तुलना में करीब 50% तक जज्ब होता है और निम्न क्लैम्पिंग वोल्टेज हासिल होता है। इसके अलावा, तोशिबा के मौजूदा उत्पादों[4] की तुलना में स्टैटिक इलेक्ट्रीसिटी टॉलरेंस करीब 75% बेहतर होता है जो सिस्टम की विश्वसनीयता में सुधार करने में योगदान कर सकता है।



इसके अलावा, सेट्स में माउंटिंग की जगह के आधार पर उपयोगकर्ता के पास तीन पैकेज के विकल्प हैं। “एसओडी-962 (एसएल2)” (0.62 x 0.32मिमी) और “एसओडी-882(सीएसटी2)” (1.0 x 0.6मिमी) छोटे आकार के पैकेज हैं जो कई पोर्ट्स के लिए उपयुक्त हैं। इनमें तेजी से अपनाए जाने वाले यूएसबी टाइप सी (USB Type-C™) शामिल हैं। फ्लो-थ्रू “डीएफएन10” पैकेज (2.5 x 1.0मिमी) वायरिंग के कारण होने वाले इंडक्टेंस को कम करता है।

लाइन-अप और मुख्य विनिर्देशन (@T a =25 ℃) पार्ट नंबर कंफीगुरेशन ऐबसोल्यूट मैक्सिम

रेटिंग्स V RWM

अधि.

(V) R DYN typ.

@8 to

16A

(Ω) V C typ. (V) C t typ.

@0V,

1 MHz

(pF) पैकेज V ESD

(kV) @16 A @30 A DF2B5M4SL बाई-डायरेक्शनल ±20 3.6 0.5 17 24 0.2 SOD-962 DF2B5M4CT SOD-882 DF2S5M4SL यूनि- डायरेक्शनल 0.3 14 18.5 0.35 SOD-962 DF2S5M4CT SOD-882 DF10G5M4N बाई- डायरेक्शनल 0.5 17 24 0.2 DFN10 DF2B6M4SL 5.5 0.5 18 25 0.2 SOD-962 DF2B6M4CT SOD-882 DF2S6M4SL यूनि- डायरेक्शनल 0.3 14 18 0.35 SOD-962 DF2S6M4CT SOD-882 DF10G6M4N बाई- डायरेक्शनल 0.5 18 25 0.2 DFN10 नोट्स

[1] ट्रांजियंट वोल्टेज सप्रेसर डायोड्स (ईएसडी प्रोटेक्शन डायोड्स)

[2] 28 दिसंबर 2016 को समान रेटिंग वाले उत्पादों के लिए। तोशिबा सर्वेक्षण।

[3] तोशिबा का मूल ईएसडी ऐरे प्रोसेस IV

[4] DF2B7M2SL (ईएपी-II प्रोसेस उत्पाद)



*यूएसबी टाइप-सी, यूएसबी इंप्लीमेंटर्स फोरम का ट्रेडमार्क है।



नए उत्पादों और तोशिबा टीवीएस डायोड्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे के लिंक देखें https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/diode/esd-protection-diode.html



ग्राहक पूछताछ :

स्मॉल सिगनल डिवाइस सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट

फोन : +81-3-3457-3411

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html



इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है।



तोशिबा के बारे में

तोशिबा कॉरपोरेशन फॉरच्यून ग्लोबल 500 सूची की एक कंपनी है जो विश्व स्तर की क्षमताओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में चैनल करती है और तीन खास कारोबारी क्षेत्रों में सिस्टम में लाती है। ये हैं – ऊर्जा, जो दैनिक जीवन को कायम रखता है, साफ और सुरक्षित है। दूसरी संरचना है जो जीवन की गुणवत्ता को कायम रखती है और तीसरा भंडारण है जो उन्नत सूचना समाज को कायम रखता है। तोशिबा समूह की बुनियादी प्रतिबद्धता, “कमिटेड टू पीपल, कमिटेड टू दि फ्यूचर” से निर्देशित तोशिबा अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देता है और एक ऐसा विश्व बनाने में योगदान कर रहा है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकेंगी।



तोशिबा की स्थापना 1875 में टोक्यो में हुई थी और आज तोशिबा एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के केंद्र में है जिसकी 550 समेकित कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनमें 188,000 लोग काम करते हैं और वार्षिक बिक्री 5.6 खरब येन ($50 अरब अमेरिकी डॉलर)। (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) है।

तोशिबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.toshiba.co.jp/index.htm पर आइए।

मीडिया के लिए पूछताछ:

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी

डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट

कोजी तकाहाता, +81-3-3457-4963

