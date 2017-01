Source : Milacron Tuesday, January 17, 2017 8:05PM IST (2:35PM GMT) भारत में बढ़ना जारी रखते हुए मिलाक्रॉन प्लास्टीविजन 2017 में उद्योग में अग्रणी इंजेक्शन, एक्सट्रूजन और हॉट रनर टेक्नालॉजिज प्रदर्शित करेगी, इनमें न्यू क्वांटम 150 की पेशकश शामिल है Cincinnati, United States प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योग की सेवा करने वाली एक अग्रणी औद्योगिक टेक्नालॉजी कंपनी, मिलाक्रॉन होल्डिंग्स क्रॉप (एनवाईएसई: एमसीआरएन), प्लास्टविजन 2017 के दौरान हॉल एच1 बूथ ई1 में उद्योग की सबसे व्यापक उत्पाद पेशकशें प्रदर्शित करेगी। प्लास्टविजन 2017 का आयोजन बांबे एक्जीबिशन सेंटर में 19 से 23 जनवरी तक मुंबई, भारत में किया जाएगा।



भारतीय इंजेक्शन मार्केट अनुमानों से बेहतर काम करना जारी रखे हुए है और मिलाक्रॉन के बांड के लिए एक प्रमुख भौगोलिक फोकस क्षेत्र बना हुआ है। भारत में मिलक्रॉन का अच्छा-खासा विकास होता रहा है और हाल में इसने अहमदाबाद के साथ-साथ कोयंबतूर स्थित अपनी हॉट रनर निर्माण इकाई में अपने इंजेक्शन, ब्लो और एक्सट्रूजन मोल्डिंग मशीन निर्माण सुविधा के विस्तार का दूसरा दौर पूरा किया है।



मिलाक्रॉन इंडिया (फेरोमैटिक ब्रांड) के प्रबंध निदेशक श्रीश दिवगी ने कहा, “मिलाक्रॉन को प्लास्टीविजन 2017 में भाग लेते हुए गर्व की अनुभूति हो रही है। भारतीय बाजार के लिए यह शो जोरदार मौका है जब यह मिलाक्रॉन की संपूर्ण उत्पाद श्रृंखला की क्षमताओं को खुद देख और महसूस कर सकेगा। भारत में हमारे कई ग्राहक हैं जो मिलाक्रॉन प्रोग्राम की किस्तों का पूरा लाभ उठा रहे हैं। इस शो से हम आगे भी इस फायदे का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम बढ़ते भारतीय बाजार पर अपना फोकस बनाए रखने और उद्योग की अग्रणी तकनालॉजी तैयार करने की उम्मीद करते हैं जो ना सिर्फ भारत के लिए होगी बल्कि सारी दुनिया के लिए होगी।”



बूथ में फीचर किए जाने वाले इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स और एक्सट्रूजन सिस्टम्स :



नया – मिलाक्रॉन क्वांटम 150 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन



मिलाक्रॉन इंडिया प्लास्टीविजन में नया क्वांटम टॉगल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पेश करेगी। क्वांटम श्रृंखला को इस तरह डिजाइन किया गया है कि उच्च उत्पादकता, स्वामित्व की घटी हुई लागत, बेहतर प्रदर्शन और उन्नत तकनीकी विनिर्देशन मुहैया कराएगा। क्वांटम में मिलाक्रॉन का एंडुरा टच कंट्रोल इंटरफेस लगा होता है। क्वांटम सीरिज 110 से 650 टन तक की रेंज में उपलब्ध है। क्वांटम में नई पीढ़ी की टॉगल मशीन लगी हुई है जो बिजली की कम खपत, पूरे चक्र के कम समय और इसके साथ सूक्ष्मता व विश्वसनीयता का अतिरिक्त लाभ मुहैया कराएगी।



सेल विवरण : क्वांटम 150 मोल्डिंग क्लोजर्स के लिए एचडीपीई, 32 कैविटी, 86.4 ग्राम पार्ट वेट (वजन) और 5 सेकेंड के समय चक्र का उपयोग करेगा। सेल में मोल्ड मास्टर्स, स्प्रिंट हॉट रनर और एक टेम्पमास्टर टेम्प्रेचर कंट्रोलर से युक्त रहेगा।



माइक्रॉन हाइड्रॉन सर्वो 300 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन



मिलाक्रॉन हाइड्रॉन एक सर्वो हाइड्रॉलिक है जो ऊर्जा की मामूली खपत में उच्च प्रदर्शन वाले मोल्डिंग की पेशकश करता है। हाइड्रॉन की उन्नत क्लैम्प डिजाइन, उदार मोल्ड स्थान, दो सिलेंडर वाली इंजेक्शन इकाई और सर्वो मोटर उच्च उत्पादकता, सूक्ष्मता, निरंतरता और ऊर्जाकुशलता मुहैया कराता है (अनुमानित बचत 50%)। मिलाक्रॉन हाइड्रॉन की पेशकश टन की रेंज में करता है और यह 100-450 टन है।



सेल विवरण : हाइड्रॉन 300 10 एल पेन्ट पेल्स मेल्ड करेगा और इसमें पीसीसीपी, 1 कैविटी , 438 जी पार्ट वेट और 15 सेकेंड के चक्र समय का उपयोग किया जाएगा।



मिलाक्रॉन टीसी 55 एक्सट्रूजन मशीन



दि मिलाक्रॉन टीसी कोनिकल ट्विन स्क्रू एक्सट्रूजन सिस्टम में एपलीकेशन की प्रत्येक आवश्यकता के लिए विकल्पों की विस्तृत रेंज है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए टीसी की खासतौर से तैयार की गई स्क्रू डिजाइन का मेल ग्राहक की प्रक्रिया आवश्यकताओं से विशेष तौर पर कराया जाता है। टीसी उत्तम निर्माण सामग्री का उपयोग करता है। इसमें टंग्सटन की परत वाला स्क्रू और टंगस्टन चढ़ा बैरल शामिल है ताकि क्षरण से अधिकत्तम रक्षा हो सके तथा जीवनचक्र की लागत कम से कम हो। मिलाक्रॉन घर के लिए पूर्ण एक्सट्रूजन सिस्टम डिजाइन करता है और इनका निर्माण करता है। मिलाक्रॉन की एक्सट्रूजन पेशकश का विस्तार पूरी तरह समाहित करने वाला है और यह एक्सट्रूडर से लेकर नए और रीबिल्ट एक्सट्रूजन बैरल तथा स्क्रू, से लेकर पाइप हेड, डाई और डाउनस्ट्रीम उपकरण शामिल हैं जो शक्तिशाली, विश्वसनीय समाधान मुहैया कराते हैं ताकि ग्राहकों की अनूठी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मिलाक्रॉन के एक्सट्रूजन समाधान पूरी तरह अनुकूल बनाने योग्य हैं और इससे उत्पादकता बढ़ती है जबकि लागत कम होती है।



मोल्ड मास्टर्स हॉट रनर टेक्नालॉजिज:



मोल्ड मास्टर्स स्प्रिंट कैप एंड क्लोजर हॉट रनर :



मिलाक्रॉन के मोल्ड मास्टर्स हॉट रनर उत्पाद ब्रांड ने एलान किया कि उद्योग में उनका अग्रणी क्लोजर हॉट रनर, स्प्रिंट ने नए कलर चेंज टिप्स पेश किए हैं। नए टिप्स इस तरह इंजीनियर किया गया है कि ऐसे प्रतिस्पर्धी सिस्टम के प्रदर्शन से काफी आगे निकल सके। नया स्प्रिंट कलर चेंज टिप रंग बदलने को 47% तक (किसी स्टैंडर्ड गेट टिप के मुकाबले) बेहतर करता है। ये नए गेटिंग टिप्स सभी स्प्रिंट सिस्टम के लिए मानक पैकेज के रूप में तत्काल उपलब्ध हैं और रीप्लेसमेंट के रूप में मौजूदा टिप के अनुकूल हैं। मोल्ड मास्टर्स स्प्रिंट क्लोजर, हॉट रनर्स , स्पीड के लिए इंजीनियर किए गए हैं। स्प्रिंट हॉट और वॉल्व गेट सोल्यूशन में उपलब्ध है और इसे बिजली की सी तेज चक्र (साइकिल), रंग परिवर्तन, ऑप्टिमल पार्ट क्वालिटी और ज्यादा चलने और अधिकतम अपटाइम के लिए इंजीनियर किया गया है जबकि ओवरहेड में नाटकीय कमी आती है।



मोल्ड–मास्टर्स टेम्प मास्टर कंट्रोलर्स



मोल्ड मास्टर्स टेम्पमास्टर कंट्रोल सिस्टम ऐसी खासियतें पेश करती हैं जो उद्योग में अग्रणी एडैप्टिव प्रोसेस (एपीएस) सॉफ्टवेयर और एल्गोरिथ्म है। यह एक ऐसा एपीएस है जो हरेक और प्रत्येक टेम्पमास्टर कंट्रोलर के कोर में है। मांग करने वाले आज के मोल्डिंग एपलीकेशन में एक हॉट रनर कंट्रोलर की आवश्यकता होती है जिसपर आप सूक्ष्म नियंत्रण, उपयोग में आसानी और आए दिन की विश्वसनीयता के लिए निर्भर कर सकते हैं। शॉप फ्लोर (कारखाने) के उपयोग को अधिकतम करने की कोशिश में उपकरण का आकार भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस बात का ख्याल रखते हुए, मोल्ड मास्टर्स ने एम-सीरिज के कंट्रोलर की रेंज डिजाइन की है। इसमें पूरी तरह एकीकृत आईएम2, पावरहाउस एम2 और इकनोमिकल एमटी सीरिज शामिल है। टेम्पमास्टर कंट्रोलर 2 से 560 जोन तक के कंफीगुरेशन में उपलब्घध हैं। सभी कंट्रोलर्स उपयोगकर्ता अनुकूल प्लग एंड प्ले यूनिट हैं और द्रुत स्टार्ट की इजाजत देते हैं।



मोल्ड मास्टर्स मास्टर सीरिज हॉट रनर्स



मास्टर सीरिज ने एक बेजोड़ प्रदर्शन में बार बढ़ा दिया है, विश्वसनीयता और मूल्य तेजी से पीछा करने वाले हैं। हॉट रनर टेक्नालॉजी के क्षेत्र में अग्रणी द्वारा डिजाइन में नवीनता के 40 साल पूरे होने से हमारी मास्टर श्रृंखला गारंटीशुदा प्रदर्शन, सिस्टम और टिप की विश्वसनीयता, एक सी हीट प्रोफाइल और क्विक स्टार्ट अप डिलीवर करती है। 15 से ज्यादा गेटिंग स्टाइल्स के साथ और सीमाहीन कई तरह के कंफीगुरेशन के साथ मास्टर सीरिज एक प्री वायर्ड, असेम्बल्ड और जांचे परखे कनेक्शन बोर्ड का उपयोग करता है और यह उद्योग का सबसे व्यापक और विविधतापूर्ण हॉट रनर सोल्यूशन है।



मिलाक्रॉन 4.0:



मिलाक्रॉन ई स्टोर



मिलाक्रॉन नए मिलाक्रॉन ई स्टोर का प्रदर्शन करेगा। मिलाक्रॉन से अपने ईस्टोर की शुरुआत जुलाई में की थी और तबसे इसे लेकर बहुत ही सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। इस दौरान इसने उत्तरी अमेरिका और यूरोप के हजारों ग्राहकों के ऑर्डर प्रोसेस किए हैं। मिलाक्रॉन ई स्टोर 15 भाषाओं में पेश किया जाता है। मोबाइल अनुकूल ई कामर्स साइट सीवनहीन ढंग से नए सिरे से डिजाइन किए गए मिलक्रॉन डॉट कॉम से एकीकृत है। इस तरह यह मिलाक्रॉन के सभी उत्पादों के लिए एक नए वन स्टॉप शॉप की पेशकश कर रहा है। इसमें अलग पुर्जे और असेम्बली शामिल है। ग्राहकों को डीएमई के विशाल कैटलऑग को ऐक्सेस करना होगा उन्हें मोल्ड कंपोनेंट के बेजोड़ सेलेक्शन तथा एमआरओ सप्लाईज से 24/7/365 कनेक्ट होना होगा। ग्राहकों को इस सरल, किफायती ऑर्डरिंग डिलीवरी से 24 घंटे के अंदर लाभ होगा।



मिलाक्रॉन ई स्टोर का लिंक – estore.milacron.com



मिलाक्रॉन रिमोट मोनिटरिंग



मिलाक्रॉन की रिमोट मोनिटरिंग उत्पादों की मिलाक्रॉन की 4.0 श्रृखला के उत्पादों की ढेरों पेशकशों में एक हैं। रिमोट मोनिटरिंग सेवाएं मशीन को देखने और उत्पादकता बढ़ाने के नए तरीका खोलता है। वेब ब्राउजर और स्मार्ट फोन एपलीकेशन की यह श्रृंखला वास्तविक समय की मशीन डाटा को देखने के नए तरीके खोलता है जिससे उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। वेब ब्राउजर और स्मार्ट फोन एपलीकेशन की यह श्रृंखला वास्तविक समय की मशीन डाटा और उन्नत एनालिटिक्स मुहैया कराती है जिससे आपके मिलाक्रॉन मशीन आउटपुट को अधिकत्तम किया जा सकता है। इसके लिए एपलीकेशन अलग से उपलब्ध हैं और अधिकतम मूल्य के लिए इसे एक साथ बंडल किया जा सकता है। इस तरह मशीन पर इंटरनेट के जरिए निगाह रखना आसान हो सकता है।



ऑन डिसप्ले : रिमोट मोनिटरिंग, डाउनटाइम ट्रैकिंग, उन्नत एनालिटिक्स और संपूर्ण उपकण के प्रभावी होने (ओईई) की ट्रैकिंग।



अन्य बूथ पर मिलाक्रॉन टेक्नालॉजिज :



मिलाक्रॉन सीपीवीसी सर्वो 200 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन – ओम ग्लैक्सी बूथ पर – हॉल 1 बूथ सी2

मिलाक्रॉन पीईटी PET 1540/570 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन करमासर बूथ पर – हॉल 1 बूथ ई



मिलाक्रॉन का आकर्षक विकास और भारत के बाजार के प्रति कटिबद्धता से यह सुनिश्चित होता है कि भारत, क्षेत्र और विश्व में इसके ग्राहकों के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध हैं।



मिलाक्रॉन प्लास्टिक्स में संभावनाओं की सीमा को बढ़ाना जारी रखे हुए है और इसके लिए अग्रणी ब्रांड के खास उत्पाद पेश करता है। इनमें मिलाक्रॉन, मोल्ड मास्टर, डीएमई, फेरोमैटिक, यूनिलॉय और सिमकूल शामिल हैं।



उच्च रिजोल्यूशन वाले फोटो का लिंक:https://www.dropbox.com/sh/r8eti3t4a8hxrfv/AADNjZTgS7BBm26JZE12lYMVa?dl=0



मिलाक्रॉन के बारे में



मिलाक्रॉन प्लास्टिक टेक्नालॉजी और प्रोसेसिंग उद्योग में बेहद इंजीनियर्ड और खासतौर से तैयार की गई सिस्टम के निर्माण, वितरण और सेवा के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी है। मिलाक्रॉन अकेली अंतरराष्ट्रीय कंपनी है जिसकी उत्पाद श्रृंखला की पूरी लाइन है और इसमें हॉट रनर सिस्टम, इंजेक्शन मोल्डिंग, ब्लो मोल्डिंग और एक्सट्रूजन उपकरण शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी उन्नत फ्लुइड टेक्नालॉजिज की विस्तृत बाजार रेंज का भी निर्माण करती है। www.milacron.com पर मिलाक्रॉन के पास आइए।



स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20170116005511/en/ संपर्क :

मिलाक्रॉन

मीडिया संपर्क :

माइकल एलिस, 905-877-0185 विस्तार 354

[email protected]

या

निवेशक संबंध:

मैक जोन्स, 513-487-5057

निदेशक निवेशक संबंध

[email protected] To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+