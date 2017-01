Source : PubMatic, Inc. Saturday, January 28, 2017 1:08PM IST (7:38AM GMT) पबमैटिक ने रिकॉर्ड वित्तीय परिणामों की घोषणा की राजस्व, मुनाफा, और मुक्त नकद प्रवाह जिसका विकास हेडर बिडिंग, मोबाइल मोनेटाइजेशन और वीडियो स्पेंड से संचालित होता है Redwood City, Calif., United States ओपन डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए ऑटोमेशन सोल्यूशंस कंपनी पबमैटिक ने आज एलान किया कि 30% से ऊपर के समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन के साथ 2016 के वित्तीय परिणामों से 10 साल के इतिहास में सर्वोच्च स्तर के राजस्व, मुनाफे और मुक्त नकद प्रवाह प्रदर्शन का पता चलता है। गए साल, पबमैटिक ने लगातार चौथे साल परिचालन लाभदेयता (समायोजित ईबीआईटीडीए पर) हासिल की थी और कंपनी का परिचालन लाभ प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी (एफटीई) अब “ऐड टेक” स्पेस में सर्वोच्च स्तर का है। कंपनी के मजबूत वित्तीय परिणामों के प्रमुख कारणों में हेडर बिडिंग को ज्यादा अपनाया जाना, मोबाइल और वीडियो मोनेटाइजेशन में वृद्धि तथा ग्राहक संतुष्टि के प्रति पबमैटिक की नवीनीकृत प्रतिबद्धता – शामिल हैं। पबमैटिक ने अपनी हेडर बिडिंग टेक्नालॉजी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2012 में पेश की थी और अब पबमैटिक के उपलब्ध इंप्रेशंस में से 75% से ज्यादा का प्रतिनिधित्व करता है। पबमैटिक की हेडर बिडिंग टेक्नालॉजी का उपयोग करने वाले प्रकाशकों ने अक्सर महसूस किया है कि सीपीएम में वृद्धि 50% से बढ़ जाती है। उन्नत मोबाइल मोनेटाइजेशन रणनीति जैसे निजी बाजार और हेडर बिडिंग, जैसा हाल में जारी (released) 2016 के तिमाही मोबाइल इंडेक्स (क्यूएमआई), का नतीजा यह रहा कि औसत पबमैटिक मोबाइल ईसीपीएम (eCPMs) मोबाइल वेब के लिए 30 प्रतिशत से ज्यादा और मोबाइल ऐप्प के लिए 16% साल के मुकाबले साल के हिसाब से बढ़ गया। नतीजनतन पबमैटिक के इंप्रेशन का 75% मोबाइल उपकरणों से तैयार हुआ जबकि कंपनी ने बाजार में पैसे खर्च करने वालों से 25 प्रतिशत 2016 में चौथी तिमाही में वीडियो के लिए रख दिए गए थे। पबमैटिक के सह-संस्थापक और सीईओ राजीव गोयल ने कहा, “सेल साइड डिजिटल मीडिया एक्जीक्यूशन पर हमारा फोकस प्रकाशकों और ऐप्प मीडिया डेवलपर्स को इस योग्य बनाता है कि वे विज्ञापनों के संबंध में अपने निर्णय का नियंत्रण करें। हेडर बिडिंग और उससे जुड़ी रैपर टेक्नालॉजी खरीदारों और प्रतिस्पर्धी सीपीएम तक पहुंच बढ़ने से मांग के मूल्य को अधिकत्तम कर देती है।” उन्होंने आगे कहा, “परिसंपत्तियों पर वापस नियंत्रण की प्रकाशकों की रणनीति को आगे भी समर्थन मिलता है क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी यूनिफायड ऐड सर्वर टेक्नालॉजी को लागू किए जाने में प्रोग्रामैटिक और डायरेक्ट सेल्स चैनल्स वास्तविक समय में दर्शकों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अपनी परिसंपत्तियों का नियंत्रण वापस ले लिए जाने की प्रकाशकों की रणनीति को आगे और समर्थन है जब हम देखते हैं कि हमारी यूनिफायड ऐड सर्वर टेक्नालॉजी को लागू किया जा रहा है और प्रोग्रामैटिक तथा डायरेक्ट सेल्स चैनल्स को वास्तविक समय में दर्शकों तक पहुंच के लिए प्रतिस्पर्धा करने दी जा रही है।” 2015 के बाद के महीनों में पबमैटिक ने प्रीमियम प्रकाशकों अपनी रणनीति बदल दी और ग्राहक संतुष्टि के प्रति एक नवीकृत प्रतिबद्धता में एक तिमाही नेट प्रोमोटर स्कोर (एनपीएस) सर्वे लागू करना शामिल है। यह एक मैनेजमेंट टूल है और इसका उपयोग कंपनी के ग्राहक संबंध की निष्ठा जानने के लिए किया जाता है। Inavero के मुताबिक, 2016 के दौरान पबमैटिक के नतीजे अचानक बेहतर हुए हैं तथा चौथी तिमाही का इसका पबलिशर रीजल्ट एनपीएस स्कोर दिखाता है जो सभी बीटूबी सेवा प्रदाता श्रेणी श्रेणी से ज्यादा हो जाता है। 2016 की दूसरी छमाही के दौरान पबमैटिक ने अपके व्यापक राजस्व प्रबंध मंच, सेवन का अनावरण किया जो प्रकाशकों को अपनी डिजिटल परिसंपत्तियों का पूरा नियंत्रण देता है और मीडिया खरीदारों को यह योग्यता देता है कि वे भिन्न स्क्रीन, चैनल और फॉर्मैट में वेरीफायड दर्शक और प्रीमियम इनवेंट्री ऐट स्केल खरीद सकें। सेवन पेश किए जाने के भाग के रूप में पबमैट्रिक ने अपना एकीकृत ऐड सर्वर के साथ-साथ ओपन रैप पेश किया। इसके तहत इसने रैपर टैग, जो कंपनी के एंटरप्राइज ग्रेड रैपर सोल्यूशन ओपन सोर्स को शक्ति देते हैं को पबमैटिक की प्रतिबद्धता के अनुसार चलने योग्य बनाया है जिससे डिजिटल एडवर्टाइजिंग इको सिस्टम में पारदर्शिता और फेयरनेस को बढ़ावा मिलता है। पबमैटिक ओपनरैप और यूनिफायड ऐड सर्वर हेडर बाइंडिंग की द्रुत पहुंच के बाद प्रकाशक के विज्ञापन के संबंध में निर्णय में अगले कदम का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरे वर्ष के दौरान पबमैटिक ने दुनिया भर में कई नई साझेदारियां स्थापित की हैं। इनमें नए और विस्तारित संबंध शामिल हैं जो ग्रुनर+Jahr e|MS, (Gruner+Jahr e|MS), टेनसेन्ट ऑनलाइन मीडिया ग्रुप, हेमनेट, वेब फाइनेंशियल ग्रुप, प्रोक्सामा और मेडीकोमपैनिएट एडैप्ट आदि के साथ हैं। पबमैटिक ने पबलिशर मोनेटाइजेशन रिसर्च ग्रुप के साथ मिलकर जापान पबलिशर अलायंस ऑन डिजिटल (जे-पीएडी) भी पेश किया है। यह जापानी और अंतरराष्ट्रीय प्रकाशकों का एक गठजोड़ है जो ब्रांड्स को पबमैटिक के सेवन के जरिए एक्सक्लूसिव प्राइवेट मार्केटप्लेस इनवेंट्री ऐक्सेस करने देता है। In 2016, में पबमैटिक का नाम 2012 से लगातार राज्स्व में वृद्धि के लिए लगातार पांचवीं बार डेलोआयट के टेक्नालॉजी फास्ट 500 (Deloitte’s Technology Fast 500™) में था और यह 236 प्रतिशत की वृद्धि के लिए था। पबमैटिक के राजस्व प्रबंध मंच सेवन, इसके यूनिफायड ऐड सर्वर या किसी अन्य कंपनी के अन्य समाधान के बारे में ज्यादा जानने के लिए www.pubmatic.com पर आइए। पबमैटिक के बारे में पबमैटिक ओपन डिजिटल मीडिया उद्योग के लिए एक ऑटोमेशन सोल्यूशंस कंपनी है। प्रकाशकों के लिए इसमें अग्रणी ओमनी चैनल रेवन्यू ऑटोमेशन प्लैटफॉर्म और मीडिया खरीदारों के लिए एंटरप्राइज ग्रेड प्रोग्रामैटिक टूल्स। प्रकाशक पहले के पबमैटिक के रुख से विज्ञापनदाताओं के लिए प्रीमियम इनवेंट्री ऐट स्केल को ऐक्सस करना संभव होता है। हर महीने करीब एक ट्रिलियन ऐड इंप्रेशन को प्रोसेस करने के लिए पबमैटिक ने एक अंतरराष्ट्रीय संरचना तैयार की है ताकि उपभोक्ता, कंटेंट और ब्रांड के बीच अर्थपूर्ण कसनेक्शन सक्रिय किया जा सके। पबमैटिक का फोकस 2006 से डाटा और टेक्नालॉजी नवीनता पर है और इसने प्रोग्रामैटिक उद्योग के विकास को गति दी है। इसका मुख्यालय रेडवुड सिटी, कैलिफोर्निया में है और यह दुनिया भर में 11 कार्यालय तथा यह छह डाटा सेंटर चलाता चलाता है।

पबमैटिक, पबमैटिक इंक का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। अन्य ट्रेडमार्क अपने संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति भविष्य के परिणाम के संबंध में इनमें भविष्य उन्मुख बयान हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ है। भविष्य के जोखिमों और अनिश्चितताओं के कारण वास्तविक परिणाम पबमैटिक की व्यक्त अपेक्षाओं से अलग हो सकते हैं। पबमैटिक इस प्रेस विज्ञप्ति या क्यूएमआई में शामिल किसी सूचना के गलत होने या भविष्य में गलत पाए जाने पर उसे अद्यतन करने का कोई इरादा नहीं रखता है। और क्यूएमआई में अशुद्धता हो सकती है और क्यूएमआई ऑपरेशनल डाटा पर आधारित है जिसे किसी तीसरे पक्ष ने ना तो ऑडिट किया है और ना इसकी समीक्षा की है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170125005174/en/ संपर्क :

ग्लोबल कांटैक्ट :

पबमैटिक

जोहाना बॉमैन, 646-453-7245

सीनियर डायरेक्टर, मार्केटिंग कम्युनिकेशंस मैनेजर

