Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Thursday, January 12, 2017 4:07PM IST (10:37AM GMT) तोशिबा ने 100 वी एन-चैनल पावर मोसफेट्स पेश किए जो क्विक चार्जर्स के लिए 4.5वी लॉजिक लेवल ड्राइव को सपोर्ट करते हैं TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन Toshiba Corporation’s (टोक्यो:6502) की स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्यूशंस कंपनी ने आज कम वोल्टेज वाले एन-चैनल पावर मोसफेट्स (N-channel power MOSFETs) की अपनी श्रृंखला का विस्तार किया और इसमें 100 वी एन-चैनल पावर मोसफेट शामिल है जो क्विक (द्रुत) चार्जर्स के लिए 4.5वी लॉजिक लेवल ड्राइव को सपोर्ट करता है। “U-MOS VIII-H Series” (सीरिज) यानी श्रृंखला के दो नए मोसफोट्स, “TPH4R10ANL” और “TPH6R30ANL” की शिपमेंट आज शुरू हो गई।



द्रुत चार्जर्स के उदय और विस्तार के साथ-साथ पावर मोसफेट्स से उच्च प्रदर्शन की मांग की जाती है। इसका उपयोग सेकेंड्री साइड के रेक्टीफायर्स में किया जाता है। नए मोसफेट्स तोशिबा की कम वोल्टेज वाली ट्रेन्च संरचना प्रक्रिया का उपयोग करते हैं ताकि उद्योग की अग्रणी श्रेणी[1] की लो ऑन रेसिसटेंस (प्रतिरोध में कम) और उच्च गति का प्रदर्शन हासिल हो। “R DS(ON) * Qsw” [2] के लिए संरचना प्रदर्शन सूचकांक कम कर देती है। इससे स्विचिंग एपलीकेशन बेहतर होता है। आउटपुट का नुकसान आउटपुट चार्ज में कमी से बेहतर होता है और यह उच्च सेट कार्यकुशलता में योगदान कर सकता है। यही नहीं, 4.5वी लॉजिक लेवल ड्राइव्ज के लिए समर्थन कंट्रोलर आईसी से बफर के बिना भी ड्राइव संभव है। इससे सिस्टम की बिजली की खपत कम करने में योगदान मिला है। इसके अलावा, नया उत्पाद उच्च आउटपुट और वोल्टेज पावर सप्लाई पर प्रतिक्रिया कर सकता है जिसकी आवश्यकता यूएसबी 3.0 से संबद्ध एपलीकेशन में हो सकती है। नए मोसफेट्स भिन्न एपलीकेशन के लिए उपयुक्त हैं। इनमें क्विक चार्जर्स, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई और सर्वर के लिए डीसी-डीसी कनवर्टर तथा संचार उपकरण शामिल हैं।

नए मोसफेट्स के मुख्य विनिर्देशन : (अगर कुछ और विनिर्दिष्ट न हो तो, Ta=25 ℃) पार्ट नंबर पोलैरिटी ऐबसोल्यूट मैक्सिमम

रेटिंग्स ड्रेन-सोर्स

ऑन रेसिसटेंस

R DS(ON) अधिकत्तम

(mΩ) कुल गेट चार्ज

Q g किस्म

(nC) आउटपुट चार्ज Q oss किस्म

(nC) गेट स्विच चार्ज

Q sw

किस्म

(nC) इनपुट कैपेसिटैन्स

C iss किस्म

(pF) पैकेज ड्रेन –

सोर्स

वोल्टेज

V DSS (V) ड्रेन करंट

(डीसी

I D (A)

@T c =

25℃ @V GS =

10 V @V GS =

4.5 V TPH6R30ANL N-ch 100 45 6.3 10.3 55 46 14 3300 SOP

Advance TPH4R10ANL 70 4.1 6.6 75 74 21 4850

मुख्य खासियतें

・4.5वोल्ट लॉजिक लेवल ड्राइव को सपोर्ट करता है।

・उद्योग के अग्रणी श्रेणी [1] के उत्पाद जो निम्न ऑन रेसिसटेंस और उच्च गति के प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं।

नोट्स [1] समान रेटिंग के उत्पादों की श्रेणी में जैसा 11 जनवरी 2017 की स्थिति के अनुसार था। तोशिबा सर्वेक्षण। [2] आरडीएस (ऑन) [R DS(ON)]: ड्रेन सोर्स ऑन रेसिसटेंस Q sw : गेट स्विच चार्ज नए उत्पादों और तोशिबा के निम्न वोल्टेज पावर मोसफेट श्रृंखला के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे के लिंक को देखें https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/mosfet/lv-mosfet.html



ग्राहक पूछताछ:

पावर डिवाइस सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट

फोन : +81-3-3457-3933

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html



इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है।



तोशिबा के बारे में

तोशिबा कॉरपोरेशन फॉरच्यून ग्लोबल 500 सूची की एक कंपनी है जो विश्व स्तर की क्षमताओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में चैनल करती है और तीन खास कारोबारी क्षेत्रों में सिस्टम में लाती है। ये हैं – ऊर्जा, जो दैनिक जीवन को कायम रखता है, साफ और सुरक्षित है। दूसरी संरचना है जो जीवन की गुणवत्ता को कायम रखती है और तीसरा भंडारण है जो उन्नत सूचना समाज को कायम रखता है। तोशिबा समूह की बुनियादी प्रतिबद्धता, “कमिटेड टू पीपल, कमिटेड टू दि फ्यूचर” से निर्देशित तोशिबा अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देता है और एक ऐसा विश्व बनाने में योगदान कर रहा है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकेंगी।



तोशिबा की स्थापना 1875 में टोक्यो में हुई थी और आज तोशिबा एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के केंद्र में है जिसकी 550 समेकित कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनमें 188,000 लोग काम करते हैं और वार्षिक बिक्री 5.6 खरब येन ($50 अरब अमेरिकी डॉलर)। (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) है।

तोशिबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.toshiba.co.jp/index.htm पर आइए।



संपर्क :

मीडिया के लिए पूछताछ:

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी

डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट

कोजी तकाहाता, +81-3-3457-4963

