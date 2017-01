Source : TiVo Corporation Thursday, January 5, 2017 8:04PM IST (2:34PM GMT) टीवो के क्‍यूबीटीवी को आरजेएमपीएल ने भारत में उपभोक्‍ताओं को उन्‍नत मनोरंजन अनुभव प्रदान करने के लिए चुना Las Vegas, United States मनोरंजन प्रौद्योगिकी एवं दर्शक अंतर्दष्टि इन्साइट उपलब्ध कराने वाली अग्रणी वैश्विक कंपनी टीवो कॉरपोरेशन (नैस्डैक: टीवो) ने आज जानकारी दी कि रिलायंस जियो मीडिया प्रा. लि. (आरजेएमपीएल) ने अपने उपभोक्‍ताओं के लिए बेहतरीन मनोरंजन अनुभव प्रदान करने के उद्देश्य से टीवो के क्‍यूबीटीवी (CubiTV) का चयन किया है।



क्‍यूबीटीवी, आरजेएमपीएल के उन्‍नत एचडी और 4के सेट-टॉप बॉक्‍स (एसटीबी) प्‍लेटफॉर्म्‍स को ताकत प्रदान करेगी। इस उत्‍पाद की मुख्‍य विशेषताओं में रैखिक टीवी को पीवीआर, वीडियो ऑन डिमांड, कैच-अप टीवी तथा नेटवर्क पीवीआर के साथ सामग्री के अलावा ओवर-द-टॉप (ओटीटी) सेवाओं का एकीकृत अभिगम मुहैया कराना शामिल है।



टीवो के वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष एवं यूज़र एक्‍सपीरियंस के महाप्रबंधक माइकल हावकी ने कहा, “आरजेएमपीएल के साथ टीवो का यह गठजोड़ भारत जैसे बाज़ारों, जहां तेजी से डिजिटलीकरण हो रहा है, वहां हाइब्रिड टेलीविज़न और समग्री खोज समाधान पेशकश करने के लिए हमारे उत्‍पाद के नवोन्‍मेष को प्रदर्शित करता है।” उन्‍होंने आगे कहा, “टीवो,आरजेएमपीएल जैसी कंपनियोंको फीचर्स और कार्यक्षमता के नए सेट की आपूर्ति करने में मदद करेगी, जिससे ग्राहकों को एकदम नए अनुभव का अहसास होगा।”



क्‍यूबीटीवी का हाइब्रिड टेलीविज़न समाधान व्‍यापक तौर पर उपलब्‍ध है और इसका उपयोग अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका और अब भारत के ऑपरेटरों द्वारा किया जा रहा है। यह समाधान किफायती लागत वाला और सुगम है तथा आज के समय में उपलब्‍ध टेलीविज़न के अत्‍याधुनिक तकनीकों की आकांक्षा रखने वाले उपभोक्‍ताओं को यह बेहतरीन यूज़र अनुभव प्रदान करता है।



टीवो के बारे में टीवो कॉरपोरेशन (नैस्डैक: टीवो) मनोरंजन प्रौद्योगिकी और दर्शक जानकारी के क्षेत्र की अग्रणी वैश्विक कंपनी है। संवादपरक कार्यक्रम गाइड से लेकर डीवीआर तक, टीवो नवोन्‍मेषी उत्‍पादों और लाइसेंसशुदा प्रौद्योगिकियां मुहैया कराती है, जो बदलते मीडिया परिदृश्‍य में लोगों के सामग्री खोजने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। टीवो दुनिया के अग्रणी मीडिया एवं मनोरंजन सेवा प्रदाताओं को बेहतरीन मनोरंजन अनुभव की आपूर्ति करने में सक्षम बनाता है। नई पीढ़ी के मनोरंजन को tivo.com पर देखें, tivo.com को फारवर्ड करें या टि्वटर पर हमें फॉलो करें @tivo या @tivoforbusiness



दूरदर्शी बयान यहां दिए गए सभी बयान ऐतिहासिक तथ्‍यों के बयान नहीं हैं। ऐसे बयान जिनमें “होगा” या “ऐसा होने की उम्‍मीद है” वाले शब्‍द या इससे मिलते-जुलते शब्‍दों का इस्‍तेमाल, जो टीवो कॉरपोरेशन या उसके प्रबंधन की भावी योजनाओं, लक्ष्‍यों या उद्देश्‍यों की व्‍याख्‍या करते हैं, वे “दूरंदेशी बयान” हैं और ये बयान निजी प्रतिभूति मुकदमेबाजी सुधार अधिनियम, 1995 के सेफ-हार्बर प्रावधानों के मुताबिक दिए गए हैं। ऐसे दूरंदेशी बयानों में ज्ञात और अज्ञात जोखिम, अनिश्चितताएं और अन्‍य कारक शामिल हैं, जिससे टीवो कॉरपोरेशन के वास्‍तविक परिणाम, ऐतिहासिक नतीजों से और/या ऐसे दूरंदेशी बयानों गर्भित या व्‍यक्‍त भावी नतीजे या परिणामों से अलग हो सकते हैं। ऐसे कारकों को टीवो के ताजा रिपोर्ट फॉर्म 10-क्‍यू में संबोधित किया गया है और प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग के पास दाखिल टीवो कॉरपोरेशन, रोवी कॉरपोरेशन एवं टीवो सॉल्‍यूशंस इंक (पूर्व नाम टीवो इंक) के अन्‍य दस्‍तावेजों में इसका उल्‍लेख किया गया है (यह दस्‍तावजे www.sec.gov पर उपलब्‍ध हैं)। टीवो कॉरपोरेशन का मानना है कि इस विज्ञप्ति को जारी करने के बाद किसी भी घटना या परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने, कानून द्वारा अपेक्षित को छोड़कर, दूरंदेशी बयानों को अद्यतन करने की बाध्‍यता नहीं हैं।



businesswire.com पर स्रोत संस्‍करण देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170104005669/en/ संपर्क:

फिन पार्टनर्स

रिका सिलवेरियो, +1-949-439-7869

