Source : TA Associates Thursday, January 5, 2017 5:20PM IST (11:50AM GMT) टीए एसोसिएट्स ने की वैश्विक कर्मचारियों के पदोन्‍नति की घोषणा Boston, United States अग्रणी वैश्विक वृद्ध‍ि निजी इक्विटी फर्म टीए एसोसिएट्स ने टीए के बोस्‍टन, लंदन और मुंबई कार्यालयों में चार निवेश अधिकारी सदस्‍यों की पदोन्‍नति की आज घोषणा की। इन कर्मचारियों की पदोन्‍नति 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी होगी।



टीए एसोसिएट्स के चेयरमैन एवं मैनेजिंग पार्टनर ब्रायन जे. कॉनवे ने कहा, “इन प्रतिभाशाली अधिकारियों ने अपने व्‍यावहारिक गुणवत्‍ता और अपनी भूमिका में निरंतर अच्‍छा करने, निवेश निर्णय का प्रदर्शन, रचनात्‍मकता और टीए के निवेशकों के लिए सकारात्‍मक निवेश प्रदर्शन सृजित करने में नैतिक काम करने के साथ ही साथ फर्म में अन्‍य सार्थक योगदान की बदौलत पदोन्‍नति अर्जित की है।” उन्‍होंने कहा, “हमें उनकी अब तक कि उपलब्धियों का सम्‍मान करते हुए खुशी हो रही है और टीए एसोसिएट्स में उनके निरंतर योगदान के लिए तत्‍पर हैं।”



बिरकर बी. बानसेन निदेशक से प्रबंध निदेशक पद पर पदोन्‍नति दी गई है। वह टीए एसोसिएट्स (यूके), एलएलपी के लंदन कार्यालय में कार्यरत हैं और वे यूरोपीयन स्‍वास्‍थ्‍य सेवा तथा नॉर्डिक कंपनियों के विभिन्‍न क्षेत्रों में निवेश पर ध्‍यान दे रहे हैं। श्री बानसेन, अमान गिर्रबैच इंटरनेशनल इंग्लिशका स्‍कोलेन (एनडीएक्यू: ईएनजी), एमआईएस इम्‍प्‍लांट्स टैक्‍नोलॉजिज़ और फिजियोल में टीए के निवेश का नेतृत्‍व कर रहे हैं और कैथ किड्सटॉनमें टीए के निवेश के साथ सक्रियता से जुड़े हैं। वह वर्तमान में अमान गिर्रबैच इंटरनेशनल इंग्लिशका स्‍कोलेन और फिजियोल के निदेशक मंडल में शामिल हैं और एमआईएस इम्‍प्‍लांट्स टैक्‍नोलॉजिज़ के बोर्ड के पूर्व सदस्‍य रह चुके हैं। वर्ष 2009 में टीए में नियुक्‍त होने से पहले श्री बानसेन एचजीकैपिटल में एसोसिएट निदेशक रह चुके हैं। वह गोल्‍डमैन सैक्‍स एंड कंपनी के एसोसिएट्स के तौर पर जीआईआर हेल्‍थकेयर टीम में भी काम कर चुके हैं। श्री बानसेन ने कैंब्रिज विश्‍वविद्यालय से बीए और विनिर्माण अभियांत्रिकी में एमई की डिग्री हासिल की है और ऑक्‍सफोर्ड विश्‍वविद्यालय से व्‍यावहार एवं संज्ञानात्‍मक विज्ञान में एमएससी की डिग्री प्राप्‍त की है।



एतान के. लिबरमैन को वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष से पदोन्‍नत कर प्रधान (प्रिंसिपल) बनाया गया है। वह टीए के बोस्‍टन कार्यालय में कार्यरत हैं और उत्‍तर अमेरिका में स्‍वास्‍थ्‍य सेवा निवेश पर ध्‍यानदे रहे हैं। श्री लिबरमैन मेडरिस्‍क में टीए के निवेश का नेतृत्‍व कर रहे हैं, वहीं सीसीआरएम और सॉफ्‍टराइटर्स में टीए के निवेश के सह-प्रायोजक हैं तथा इविकोर हेल्‍थकेयर (पूर्व नाम मेडसॉल्‍यूशंस) के साथ सक्रियता से जुड़े रहे हैं। वर्तमान में वह सीसीआरएम एवं मेडरिस्‍कके निदेशक मंडल में शामिल हैं और सॉफ्‍टराइटर्स के निदेशक मंडल के पूर्व सदस्‍य रह चुके हैं। वर्ष 2007 में टीए में नियुक्‍त होने से पहले श्री लिबरमैन बैंक ऑफ अमेरिका सिक्‍योरिटीज में वैश्विक स्‍वास्‍थ्‍य सेवा कॉरपोरेट एवं निवेश बैंकिंग समूह में भी अपनी सेवाएं दे चुकेहैं। श्री लिबरमैन ने पेनसिपेनसिल्‍वेनिया विश्‍वविद्यालय से अर्थशास्‍त्र और जीव विज्ञान में बीए की डिग्री हासिल की है और हॉर्वर्ड बिज़नेस स्‍कूल से एमबीए किया है।



आदित्‍य शर्मा को उपाध्‍यक्ष से पदोन्‍नत कर वरिष्‍ठ उपाध्‍यक्ष बनाया गया है। वह टीए एसोसिएट्स प्रा. लि. के मुंबई कार्यालय में कार्यरत हैं और भारतीय कंपनियों में निवेश का कामकाज देखते हैं। श्री शर्मा अर्टिया कन्‍वर्जेंस टैक्‍नोलॉजिज़, शिल्‍पा मेडिकेयर (एनएसई: शिल्पामेड) और टीसीएनएस क्‍लोदिंग कंपनी में टीए के निवेश में परामर्श दिया है। वर्ष 2008 में टीए में नियुक्ति से पहले वह लंदन में लीमन ब्रदर्स के दूरसंचार एवं मीडिया निवेश बैंकिंग डिविजन में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्री शर्मा ने अपनी बीएससी की डिग्री लंदन स्‍कूल ऑफ इकनॉमिक्‍स एंड पॉलिटिकल साइंस से प्रथम श्रेणी प्रतिष्‍ठा के साथ प्राप्‍त किया है और व्‍हार्टन स्‍कूल ऑफ बिज़नेस से एमबीए की डिग्री ली है।



विवेक मोहन को वरिष्‍ठ एसोसिएट्स से उपाध्‍यक्ष पद पर पदोन्‍नत किया गया है। वह टीएस एसोसिएट्स प्रा. लि. के मुंबई कार्यालय में कार्यरत हैं और भारत में प्रौद्योगिकी, वित्‍तीय सेवा एवं उपभोक्‍ता कंपनियों में निवेश पर ध्‍यान देते हैं। वर्ष 2012 में टीए में नियुक्‍त होने से पहले श्री मोहन मॉर्गन स्‍टैनलीके निवेश बैंकिंग डिविजन में एसोसिएट्स के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वह मैक्‍वायरी कैपिटल एडवाइजर्स और गोल्‍डमैन सैक्‍स के साथ भी काम कर चुके हैं। श्री मोहन ने बिरला इंस्‍टीट्यूट ऑफ टैक्‍नोलॉजी एंड साइंस, पिलानी से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स में प्रतिष्‍ठा के साथ बीई डिग्री हासिल की है और भारतीय प्रबंध संस्‍थान कलकत्‍ता से एमबीए की डिग्री ली है, जहां वह आदित्‍य बिरला के स्‍कॉलर थे।



टीए एसोसिएट्स के बारे में

टीए एसोसिएट्स सबसे बड़ी और सर्वाधिक अनुभवी वैश्विक विकासनिजी इक्विटी फर्मों में से एक है। इस फर्म ने दुनिया भर में 470 से ज्‍यादा कंपनियों में निवेश किया है और करीब 24 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है। इसका कार्यालय बोस्‍टन, मेनलो पार्क, लंदन, मुंबई और हॉन्‍ग कॉन्‍ग में है। टीए एसोसिएट्स उपभोक्‍ता, कारोबारी सेवाएं, वित्‍तीय सेवाएं, स्‍वास्‍थ्‍य देखभाल और प्रौद्योगिकी उद्योगों में मुनाफेदार विकास करनेवाली कंपनियों में पुनर्पूंजीकरण के जरिये अल्‍पांश हिस्‍सेदारी खरीदती है।



टीए एसोसिएट्स के बारे में ज्‍यादा जानकारी के लिए देखें – www.ta.com.



