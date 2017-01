Source : Time Inc. Monday, January 30, 2017 9:30AM IST (4:00AM GMT) NYSE:TIME(NYSE:TIME) टाइम इंक ने 2017 के टाइम इंडिया अवार्ड्स की घोषणा की भारतीय निर्माण में अग्रणी स्थिति को मान्यता देने वाले पुरस्कार आंध्र प्रदेश में आयोजित कंफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप समिट में दिए गए Andhra Pradesh, India टाइम इंक (एनवाईएसई:टाइम) ने दूसरे वार्षिक टाइम इंडिया अवार्ड्स के विजेताओं की घोषणा की। इसके तहत भारत में निर्माण उत्कृष्टता के क्षेत्र में अग्रणी को सम्मानित किया गया है। कनफेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री (सीआईआई) के पार्टनरशिप सम्मेलन में यह सम्मान दिया गया जो आंध्र प्रदेश, भारत में आयोजित किया गया था। मैकिन्ज़ी एंड कंपनी इन पुरस्कारों के लिए नॉलेज पार्टनर है और ये पुरस्कार आठ श्रेणियों में दिए गए। विजेताओं की घोषणा पार्टनरशिप समिट में की गई। इसमें भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली, उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे और पुरस्कार बांटे। इससे पहले टाइम इंक के वाइस चेयरमैन नॉर्मन पर्लस्टाइन और मैकिन्ज़ी एंड कंपनी के सीनियर पार्टनर रजत धवन ने परिचय दिया। मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटर ऑफ दि ईयर और ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ दि ईयर के साथ 2017 के टाइम इंडिया अवार्ड्स के तहत देश के सबसे आकर्षक स्टार्टअप और छोटे व मध्यम आकार के कारोबारों को मान्यता दी गई। 2017 टाइम इंडिया अवार्ड्स के विजेता इस प्रकार हैं:

इनोवेटर ऑफ दि ईयर: महिन्द्रा एंड महिन्द्रा

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ दि ईयर: भारत फोर्ज

भारत फोर्ज एमएसएमई इनोवेटर ऑफ दि ईयर: फीनिक्स मेडिकल सिस्टम्स

फीनिक्स मेडिकल सिस्टम्स एमएसएमई मैम्युफैक्चरर ऑफ दि ईयर: केएचएस मशीनरी

केएचएस मशीनरी स्टार्टअप इनोवेटर ऑफ दि ईयर: बैरिक्स एग्रो साइंसेंस

बैरिक्स एग्रो साइंसेंस स्टार्टअप ससटेनेबिलिटी पायोनियर ऑफ दि ईयर: ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा

ग्रीनवे ग्रामीण इंफ्रा निर्णायकों का विशेष उल्लेख-एमएसएमई: पीटीसी इंडस्ट्रीज

पीटीसी इंडस्ट्रीज निर्णायकों का विशेष उल्लेख-स्टार्टअप: वर्सा ड्राइव्ज पर्लस्टाइन ने कहा, “टाइम इंक को विश्व स्तर की आठ निर्माण कंपनियों को मान्यता देते हुए खुशी हो रही है जिन्हें उनकी नवीनता और उत्कृष्ट वित्तीय परिणामों के लिए 2017 का टाइम इंडिया अवार्ड मिला है।” उन्होंने आगे कहा, “गए साल की सफलता को आगे बढ़ाते हुए इन पुरस्कारों का अच्छा-खासा विस्तार किया गया है ताकि भिन्न आकार के कारोबारों को शामिल किया जा सके और अब ये पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो गए हैं क्योंकि इस बार हमें पहले के मुकाबले पांच गुना प्रविष्टियां मिलीं।” अशोक कुमार, सीनियर एक्सपर्ट मैकिन्ज़ी एंड कंपनी ने कहा, “निर्माण में भारत के विकास को शक्ति देने और जीवन बदलने की संभावना है। हम देख रहे हैं कि शांतिपूर्वक बदलाव चल रहा है। उद्यमिता के लिहाज से भिन्न वर्गों की कंपनियां नया कर रही हैं और इनमें स्टार्ट अप से लेकर बड़े उपक्रम सब शामिल हैं। हम टाइम के साथ साझेदारी करके खुश हैं ताकि उन हीरो की पहचान कर सकें जो उत्कृष्टता की इस तलाश में अग्रणी हैं।” विजेताओं का चुनाव 18 फाइनलिस्ट में से किया गया था। इनका चुनाव सघन गुणात्मक और मात्रात्मक प्राचलों पर करीब 15000 निर्माण कंपनियों में से किया गया था। फाइनलिस्ट्स की घोषणा वर्ल्ड इकनोमिक फोरम, दावोस, स्विटजरलैंड में 17 जनवरी को की गई थी। अग्रणी कारोबारी हस्तियों के निर्णायक मंडल ने विजेताओं का चुनाव किया। इनका नेतृत्व पर्लस्टाइन ने किया। प्रत्येक श्रेणी के टाइम इंडिया अवार्ड के विजेताओं का चुनाव करने वालों में शामिल हैं : जनरल इलेक्ट्रीक के वाइस चेयरमैन जॉन राइस; इंफोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति; आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोछर, टाइम इंक के एक्जीक्यूटिव एडिटर, इंटरनेशनल, क्ले शैंडलर और मैकिन्ज़ी एंड कंपनी के चेयरमैन, (एशिया) केविन स्नीडर पर्लस्टाइन निर्णायकमंडल के अध्यक्ष होंगे। टाइम इंक के बारे में टाइम इंक (एनवाईएसई:टाइम) दुनिया की एक अग्रणी कंटेंट कंपनी है जो हर महीने 150 मिलियन उपभोक्ताओं को भिन्न प्लैटफॉर्म पर प्रीमियम ब्रांड की अपनी श्रृंखला से जोड़ती है। अपनी विशिष्ट सामग्री का मेल स्वामित्व वाले डाटा और जनता आधारित टारगेटिंग से करवाकर हम मल्टीमीडिया क्षेत्र में मार्केटर्स को बेहद अलग तरह का एंड टू एंड समाधान पेश करते हैं। हमारे प्रभावशाली ब्रांड में पीपुल, टाइम, फॉरच्यून, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, इनस्टाइल, रीयल, सिम्पल और सदर्न लिविंग के साथ-साथ यूनाइटेड किंगडम में 50 से ज्यादा विविधतापूर्ण टाइटल्स हैं। टाइम इंक भिन्न अधिग्रहण और निवेस के जरिए हमारे ब्रांड्स की शक्ति का विस्तार करता रहा है। इनमें एक एडवर्टाइजिंग टेक्नालॉजी फर्म वियांत, जिसका एक सुविज्ञ जनता आधारित विपणन प्लैटफॉर्म है; टाइम इंक की रचनात्मक प्रयोगशाला और कंटेंट स्टूडियो दि फाउंड्री; तथा दि पीपुल एंटरटेनमेंट वीकली नेटवर्क (पीईएन) शामिल है। कंपनी कई जाने-माने ईवेंट के लिए भी जानी जाती है। इनमें टाइम 100, फॉरच्यून मोस्ट पावरफुल वीमेन, पीपुल्स सेक्सीएस्ट मैन अलाइव, स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ दि ईयर, दि एसेंस फेस्टिवल और फूड एंड क्लासिक ऐसपेन उल्लेखनीय है। मैकिन्ज़ी एंड कंपनी के बारे में मैकिन्ज़ी एंड कंपनी एक मैनेजमेंट कंसलटिंग फर्म है जो अग्रणी कॉरपोरेशन को अपने प्रदर्शन में खास, स्थायी और अच्छे-खासे सुधार करने में सहायता करता है। गुजरे आठ दशक से फर्म का मुख्य उद्देश्य एक ही रहा है और वह है वरिष्ठ प्रबंधन के लिए मौजूद महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर किसी संस्थान के सबसे विश्वसनीय वाह्य सलाहकार के रूप में काम करना। 61 देशों में 109 भौगोलिक कार्यालयों से तैनात कंसलटैंट्स के जरिए मैकिन्ज़ी कंपनियों को रणनीतिक, परिचालन के संबंध में, सांगठनिक और प्रौद्योगिकीय मुद्दों पर सलाह देती है। फर्म का सभी प्रमुख उद्योग क्षेत्रों तथा प्राथमिक कामकाजी क्षेत्रों के साथ-साथ उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आज के बिजनेस लीडर्स के लिए सघन अनुभव है। स्रोत रूपांतर बिजनेसवायर डॉट कॉम (businesswire.com) पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170127005178/en/ संपर्क :

टाइम इंक

केर्री चायका, 212-522-3651

वीपी, ब्रांड कम्युनिकेशंस

[email protected]

या

मैकिन्ज़ी एंड कंपनी

नताशा विग, +91 22 66302131

प्रबंधक, कॉरपोरेट कम्यनिकेशंस

[email protected]

