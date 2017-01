Source : Tupperware Brands Corporation Thursday, January 26, 2017 9:30AM IST (4:00AM GMT) टपरवेयर ब्रांड्स ने तीसरे ग्लोबल लिंक्स स्कॉलर डॉ. रुमपा चक्रबर्ती के आगमन की घोषणा की अमेरिकी सेक्रेट्री ऑफ इस्टेट के ऑफिस ऑफ ग्लोबल वीमेन्स इश्युज और रॉलिन्स कॉलेज के सहसंस्थापक, के साथ मिलकर टपरवेयर ब्रांडस ने इनके तीसरे सफल प्रोग्राम वर्ष की शुरुआत की Orlando, Fla., United States टपरवेयर ब्रांड्स कॉरपोरेशन (Tupperware Brands Corporation) (एनवाईएसई:टीयूपी) ने डॉ. रुमपा चक्रबर्ती के ओरलैंडों आगमन की घोषणा की है। आप ग्लोबल लिंक्स (Global Links) के क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाली तीसरी विद्वान हैं। अमेरिकी सेक्रेट्री ऑफ स्टेट के ऑफिस ऑफ ग्लोबल वीमेन्स इश्यूज के साथ मिलकर सह संस्थापक रॉलिन्स कॉलेज और टपरवेयर ब्रांड्स, ग्लोबल लिंक्स के साथ विकसित यह प्रोग्राम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि विकासशील और टकराव के बाद के देशों में महिलाओं की उद्यमिता का विस्तार करे। डॉ. रुमपा चक्रबर्ती फाइनेंस और अकाउंटिंग की प्रोफेसर हैं और कोलकाता में श्री शिक्षायतन कॉलेज से जुड़ी हुई हैं। आप भारत से दूसरी ग्लोबल लिंक्स स्कॉलर।



ग्लोबल लिंक्स महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का समर्थन करता है जो टपरवेयर ब्रांड्स के पास हैं। जनवरी से लेकर मई तक डॉ. चक्रवर्ती (Dr. Chakraborty) पांच महीने अमेरिका में गुजारेंगी। उन्हें इस समय चल रहा ऐकेडमिक और सामाजिक उद्यमिता प्रशिक्षण मिलता रहेगा और वे रॉलिन्स कॉलेज सोशल आंत्रप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस डिपार्टमेंट तथा क्रमर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में क्लास करेंगी। यह सब टपरवेयर ब्रांड के ओरलैन्डो स्थिति मुख्यालय में बिजनेस फंडामेंटल्स पर केंद्रित एक्सटर्नशिप के अलावा होगा। इस अनुभव के बाद डॉक्टर चक्रवर्ती कोलकाता लौट जाएंगी और अपने छात्रों का परिचय सामाजिक उद्यमिता की अवधारणाओं से कराएंगी। छात्रों के लिए वे एक सामुदायिक सेवा परियोजना का भी विकास करेंगी। इसमें स्थानीय महिलाओं को भिन्न कारोबारी कौशलों से युक्त करना शामिल है। ये ऐसे कारोबारी कौशल होंगे जो सफल उपक्रम बनाए रखने के लिए आवश्यक होंगे।



डॉ. चक्रवर्ती 1999 से श्री शिक्षायतन कॉलेज में पढ़ाती रही हैं। यह एक आर्ट्स कॉलेज है। वे कॉलेज के आंत्रप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की फैकल्टी संयोजक है और उन छात्रों को मेनटॉर करती हैं जो उद्यमिता को कैरियर बनाने के इच्छुक होते हैं। इसके अलावा, डॉ. चक्रवर्ती फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और अकाउंटिंग पढ़ाती हैं तथा कैरियर डेवलपमेंट वर्क शॉप और सेमिनार की पेशकश करती हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय में पूरी की है और इनमें अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट तथा डॉक्टोरल अध्ययन शामिल है।



डॉ. चक्रवर्ती ने कहा, “मुझे खुशी है कि मेरा चुनाव ग्लोबल लिंक्स में भागीदारी के लिए हुआ।” उन्होंने आगे कहा, “मैं उद्यमिता और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के अपने ज्ञान को समृद्ध करने का मौका दिए जाने के लिए आभारी हूं। ग्लोबल लिंक्स के जरिए मैं ज्यादातर अपने छात्रों को भारत में वास्तविक जीवन के उद्यमियों के साथ काम करने में सहायता करने की उम्मीद करती हूं। खासकर उन्हें जो पिछड़े समुदाय के हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं।”



कलकत्ता विश्वविद्यालय में बिजनेस मैनेजमेंट में प्रोफेसर डॉ. शर्मिष्ठा बनर्जी का चुनाव 2015 में भारत से पहले ग्लोबल लिंक्स स्कॉलर के रूप में हुआ था। कोलकाता लौटन के बाद से डॉ बनर्जी नौ कार्यशालाओं का आयोजन कर चुकी हैं जिसमें 400 से ज्यादा छात्र और 50 फैकल्टी मेम्बर सामाजिक उद्यमिता सेमिनार में शामिल किए जा चुके हैं। ग्लोबल लिंक्स ना सिर्फ इन शिक्षकों को बिजनेस फंडामेन्टल सीखाता है बल्कि उन्हें उन कारोबारी परियोजनाओं में काम करने के लिए प्रेरित करता है जो समाज को कुछ वापस दे। तीसरे ग्लोबल लिंक्स स्कॉलर के रूप में डॉ. चक्रवर्ती की नियुक्ति “लर्न एंड रीटर्न” मॉडल के जरिए हुई है। इससे भारत में महिलाओं के लिए उद्यमिता के मौके बढ़ाने में सहायता मिलेगी।



इराक में 2012 के एक सफल पायलट के बाद कार्यक्रम का भारत में विस्तार हुआ जो रोजगार बाजार में सिर्फ 35% महिलाओं की भागीदारी वाला देश है भले ही जीडीपी के लिहाज से यह 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम बाजार में प्रवेश के लिहाज से भारत में महिलाएं अभी भी कई सांस्कृतिक, सामाजिक और शाक्षिक बाधाओं का सामना करती हैं।



टपरवेयर ब्रांड्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन और सीईओ रिक गोइंग्स ने कहा, “टपरवेयर ब्रांड्स ने लंबे महिलाओं के सशक्तिकरण के कारोबारी मूल्य में विश्वास किया है।” उन्होंने आगे कहा, “70 साल से ज्यादा समय तक हमलोगों ने महिलाओं को उद्यमी और कारोबारी के रूप में बढ़ने का मौका मुहैया कराया है। ग्लोबल लिंक्स इस कोशिश को एक कदम और आगे ले जाता है। भिन्न संस्कृति के विद्वानों को कनेक्ट करता है ताकि विकासशील देशों के समुदायों को उद्यमिता के सर्वश्रेष्ठ व्यवहार बता सकें।”



रॉलिन्स कॉलेज के प्रेसिडेन्ट ग्रैन्ट कॉर्नवेल कहते हैं, “हर साल ग्लोबल लिंक्स स्कॉलर हमारी कक्षा में एक अनूठा परिप्रेक्ष्य लाता है। दुनिया भर में उद्यमिता की हमारी समझ को को मजबूत करता है। हमारी फैकल्टी, स्टाफ और छात्र इस सेमेस्टर में डॉ. चक्रवर्ती के साथ साझेदारी का इंतजार कर रहे हैं और ग्लोबल लिंक्स प्रोग्राम में हम टपरवेयर ब्रांड्स के साथ साझेदारी के आभारी हैं क्योंकि यह उच्च शिक्षा और जीवन भर सीखने के प्रति हमारी कटिबद्धता को मजबूत करता है।”



टपरवेयर ब्रांड्स कॉरपोरेशन के बारे में



टपरवेयर ब्रांड्स कॉरपोरेशन अभिनव, प्रीमियम उत्पादों का एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय विपणनकर्ता है और यह कई सारे ब्रांड्स के लिए है जो बेचने की एक सामाजिक विधि का उपयोग करता है और इसके लिए इसके पास 3.1 मिलियन लोगों का एक स्वतंत्र सेल्स फोर्स है। इसके उत्पादों, ब्रांड्स और श्रेणियों में डिजाइन केंद्रित तैयारियां, रसोई और घर के लिए टपरवेयर ब्रांड के जरिए स्टोरेज और सर्विंग सोल्यूशन शामिल है। इसके अलावा, सौंदर्य और पर्सनल केयर उत्पाद भी हैं जो एवरॉय श्लेन, ब्यूटी कंट्रोल, फुलर कॉस्मेटिक्स, नेचर केयर न्यूट्रीमेटिक्स और नुवो ब्रांड्स के जरिए है।



रॉलिन्स कॉलेज के बारे में



ओरलैन्डो स्थित रॉलिन्स कॉलेज (Rollins College) फ्लोरिडा का सबसे पुराना मान्यताप्राप्त कॉलेज है जो विन्टरपार्क, ओरलैन्डो में स्थित है। अमेरिकी न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट द्वारा 20 साल से ज्यादा समय से रॉलिन्स को नियमित रूप से दक्षिण में नंबर वन रीजनल यूनिवर्सिटी का रैंक मिलता है। छात्रों को अंतरराष्ट्रीय नागरिकता के लिए शिक्षित करने के अपने मिशन के भाग के रूप में रॉलिन्स पूर्णकालिक अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडरग्रेजुएट और ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की पेशकश अपने संध्या कार्यक्रम के जरिए हैमिल्टन होल्ट स्कूल और ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम क्रमर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के जरिए करते हैं। फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग बिजनेस वीक ने इसे शिखर का एमबीए प्रोग्राम रैंक किया है। रॉलिन्स हर साल डिग्री चाहने वाले करीब 3,300 छात्रों की सेवा करता है। अतिरिक्त जानकारी के लिए www.rollins.edu पर आइए। फेसबुक पर Rollins को “लाइक” कीजिए और ट्वीटर पर फॉलो कीजिए @RollinsCollege.



