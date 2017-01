Source : Visit Guangdong Friday, January 20, 2017 5:30AM IST (12:00AM GMT) गुआंगडोंग में कामना कीजिए और प्यार फैलाइए —-गुआंगडोंग में स्वागत है शानदार चीनी नए साल का मजा लीजिए! Guangzhou, China चीनी नए साल को आमतौर पर लोगों के अपने और परिवार के लिए कामना करने (या मन्नत मांगने) के लिए सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। खासकर दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में जहां भिन्न धर्मों के लोग सद्भाव में एक साथ रहते हैं। इनमें बौद्ध, टाओ, इस्लाम, कैथलिक और ईसायत को मानने वाले शामिल हैं।



इस समाचार विज्ञपति में मल्टीमीडिया भी है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51494789&lang=en



रूस्टर का साल : गुआंगडोंग में चीनी नया साल मनाना (ग्राफिक : बिजनेस वायर) हुईनेंग, जेन बुद्दिज्म और मात्सु के छठे शिखर पुरुष, समुन्द्र की चीनी देवी दोनों मूर्तियां हैं जो गुआंगडोंग के लोगों को अच्छाइयों के साथ चलने और शांत रहने के लिए प्रेरित करते हैं भविष्य अनुकूल या प्रतिकूल – दोनों होने की स्थितियों में। गुआंगडोंग में कई जाने माने मंदिर हैं जहां पर्यटक खूब आते-जाते हैं। चीनी नए साल के दौरान मंदिर जैसे शावगुआन शहर में ननहुआ मंदिर, गुआंगझोऊ शहर में गुआंगजियाओ मंदिर, झाओगिंग शहर में क्विनग्यून मंदिर, छझोऊ शहर में कईयुआन मंदिर, रुयुआनशहर में यनमेन मंदिर और जिनजंग शहर के गुओएन मंदिर में विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा जहां पर्यटक आने वाले साल में अपने और परिवार के खुश, सफल और स्वस्थ रहने के लिए प्रार्थना करते हुए अनूठे धर्म को महसूस कर सकेंगे।



हर तरह की धार्मिक, लोक और एम्युजमेंट गतिविधियों के अलावा चीनी नए साल के दौरान पूरे गुआंगडोंग प्रांत में ही नहीं, दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी कृपा और प्यार का प्रसार देखा जाएगा। गए साल के चीनी नए साल के दौरान बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री टीम चीन आई थी और दुनिया के इस सबसे बड़े आयोजन को शूट किया था। टीम ने चीनी नववर्ष पर देश भर में आने-जाने वालों की भीड़ देखी, हर्बिन में आई लैनटर्न का आनंद लिया, हेबेई प्रांत में पिधले हुए लोहे को बिखरने की लोक कला का आनंद लिया तथा यूनान प्रांत में गोल्डन मंकी (सुनहरे बंदर) देखे। सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि टीम ने झाओगिंग के निवासियों से बात-चीत की। इन लोगों ने यहां से गुजरने वाले दसियों हजार प्रवासी मजदूरों की सहायता करने की स्वैच्छिक पेशकश की। ये लोग परिवार से मिलने के लिए मोटरसाइकिलों से घर जा रहे हैं। झाओगिंग के लोगों ने रुकने की हरेक जगह पर इनके लिए गर्म पानी और जिजंर पॉरिज की व्यवस्था की थी। यही नहीं, मोटर साइकिलों की निशुल्क मरम्मत की भी व्यवस्था की गई थी। बीबीसी के दो कर्मचारियों ने झाओगिंग के लोगों से जिंजर पॉरिज बनाना भी सीखा। इस बीच गुआंगडोंग के एक अन्य शहर, झोंगशान ने भी ऐसी ही लोकोपकारी गतिविधियों की व्यवस्था की। यहां यह सब हर साल चीनी नए साल के सातवें दिन किया जाता है जब हजारों लोग काम पर वापस जाना शुरू करते हैं।



गुआंगडोंग में चीनी नया साल सही अर्थों में उत्साहपूर्ण होता है और ऐसा यहां की जलवायु तथा कृपापूर्ण सेवाओं – दोनों के कारण होता है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51494789&lang=en मल्टीमीडिया उपलब्ध है: www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51494789&lang=en

संपर्क :

सोसी-लिंक कल्चर कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड

नैन जिन, 86-010-57803080

[email protected] To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+