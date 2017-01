Source : TEXTRON Tuesday, January 10, 2017 10:40AM IST (5:10AM GMT) अरिजित घोष टेक्सट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए Bangalore, Karnataka, India टेक्सट्रॉन इंक (एनवाईएसई:टीएक्सटी) ने आज एलान किया कि अरिजित घोष को टेक्सट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक बनाया गया है और यह नियुक्ति तत्काल प्रभावी हो गई है। इस स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति में मल्टी मीडिया है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170109005298/en/



अरिजित घोष को टेक्सट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक घोषित किया गया है। (फोटो : बिजनेसवायर) घोष भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और व्यैक्तिक सैन्य सेवाओं के साथ टेक्सट्रॉन की संपूर्ण जिम्मेदारियों का समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे टेक्सट्रॉन के एयरोस्पेस और आद्योगिक कारोबारों के साथ मिलकर काम करेंगे और भारत के लिए विकास रणनीतियों को पारिभाषित और लागू करेंगे। वे एक ऐसे संस्थान का भी नेतृत्व करेंगे जो टेकसट्रॉन के कारोबारों को इंजीनियरिंग डिजाइन और सपोर्ट तथा सूचना तकनालाजी सपोर्ट सेवाएं मुहैया कराता है। श्री घोष अभी हाल तक हनीवेल एयरोस्पेस इंडिया में प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे थे और 2014 से वहां परिचालन और पहल के लिए भारत तथा पड़ोसी देशों में रणनीतिक दिशानिर्देश मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार थे। पूर्व में वे दक्षिण एशिया क्षेत्र में हनीवेल के डिफेंस एंड स्पेस बिजनेस के कंट्री हेड थे। जहां इन्होंने कारोबार के सभी पहलुओं का नेतृत्व किया। हनीवेल से वे 2008 में एयरोस्पेस कारोबार के लिए विलय और अधिग्रहण समेत रणनीति और कारोबार विकास निदेशक के रूप में जुड़े थे। हनीवेल से जुड़ने से पहले घोष मैकिन्जी एंड कंपनी में कंसलटैंट थे जहां वे कारोबार से कारोबर बिक्री और विपणन में सुविज्ञ थे। वे भारतीय विदेश सेवा में भी आठ साल रहे। इस दौरान वे जापान और चीन में भिन्न पदों पर रहे। इनमें शंघाई, चीन स्थित भारत के वाणिज्य दूतावास में दूत के रूप में रहना शामिल है। घोष ने कोलकाता के जाधवपुर विश्वविद्यालय से मेकैनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी और हावर्ड बिजनेस स्कूल, बॉस्टन, मैसाच्यूसेट्स से बिजनेस एडमिसट्रेशन में स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी। श्री घोष जापानी भाषा अच्छे से जानते हैं जबकि चीनी भाषा की भी उन्हें अच्छी जानकारी है। आपने शंघाई-इंडिया बिजनेस एसोसिएशन और जापान इंडिया फ्रेंडशिप एसोसिएशन का भी नेतृत्व किया है। टेक्सट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बारे में टेक्सट्रॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (“टीआईपीएल”) टेक्सट्रॉन इंक (एनवाईएसई:टीएक्सटी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायिका है। इसका पंजीकृत कार्यालय बैंगलोर में है। टीआईपीएल इंजीनियरिंग डिजाइन और सपोर्ट के साथ-साथ टेक्सट्रॉन के कारोबारों को सूचना तकनालाजी तथा मार्केटिंग सपोर्ट सेवाएं भी मुहैया कराती। अतिरिक्त जानकारी के लिए: www.textron.in पर आइए। टेक्सट्रॉन के बारे में टेक्सट्रॉन इंक कई उद्योगों वाली एक कंपनी है जो अपने एयरक्राफ्ट, डिफेंस, इंडस्ट्रीयल और फाइनेंस कारोबारों से ग्राहकों को अभिनव समाधान और सेवाएं मुहैया कराती है। टेक्सट्रॉन को दुनिया भर में इसके शक्तिशाली ब्रांड के लिए जाना जाता है। इनमें बेल हेलीकॉप्टर, सेसना, बीचक्राफ्ट, हॉकर, जैकबसेन, कॉटेक्स, लीकमिंग, ई-जेड-गो, ग्रीनली, बैड बॉय ऑफ रोड, टेक्सट्रॉन सिस्टम्स और टीआरयू सिमुलेशन+ ट्रेनिंग शामिल हैं। अतिरिक्त जानकारी www.textron.com पर उपलब्ध है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें: http://www.businesswire.com/news/home/20170109005298/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध : www.businesswire.com/news/home/20170109005298/en/

संपर्क :

टेक्सट्रॉन के लिए

विजय पिले, +91 80 7140 9006

[email protected]

