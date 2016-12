Source : Biolog-id Friday, December 23, 2016 10:50AM IST (5:20AM GMT) कनेक्ट+ अवार्ड्स: बायोलॉग-आईडी (Biolog-id) ने “बेस्ट सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीयल स्मार्ट ऑबजेक्ट्स” अवार्ड प्राप्त किया Bernay, France बायोलॉग-आईडी (Biolog-id) ने अपने संपूर्ण ब्लड बैग ट्रेसेबिलिटी समाधान के लिए “बेस्ट सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्रीयल स्मार्ट ऑबजेक्ट्स” प्राप्त किया है। पेरिस में आयोजित स्मार्ट इंडस्ट्रीज शो के भाग कनेक्ट+ ईवेंट अवार्ड्स समारोह में गुरूवार, 8 दिसंबर 2016 को यह पुरस्कार दिया गया।

बायोलॉग-आईडी ने पूरी तरह एकीकृत सिस्टम का विकास किया है जो इस बात की गारंटी करती है कि खून दान करने वाले से लेकर खून प्राप्त करने वाले मरीज तक ब्लड बैग्स (खून की थैली) की कार्यकुशल ढंग से पहचान, ट्रैकिंग और प्रबंध किया जा सकता है और यह एक सिस्टम के तहत होगा जो हमेशा कनेक्टेड रहेगा। इसके लिए इसमें मेडिकल सॉफ्टवेयर का उपयोग ट्रांसफ्यूजन और / या उपचार केंद्र में किया जाएगा। ये स्मार्ट बैग गारंटी करते हैं कि ट्रांसफ्यूजन सुरक्षित हों और इसके लिए यह सुनिश्चित करते हैं कि हरेक ब्लड बैग की डिलीवरी सही मरीज को सुनिश्चित की जाए।

बैग्स की पहचान और उनका पता लगाने का काम आरएफआईडी टैग से किया जाता है। स्मार्ट कोल्ड स्टोरेज में खून रखे जाते हं और इसके लिए यहां सर्वश्रेष्ठ स्थितियां होती हैं। इससे खून के स्टॉक का पता लगाना और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वास्तविक समय में मालूम किया जा सकता है। पूरी व्यवस्था एक समर्पित आईटी समाधान से नियंत्रित की जाती है जो ज्यादातर मौजूदा ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल हो। बायोलॉग-आईडी के प्रेसिडेंट पियरे पैरन्ट कहते हैं, “यह पुरस्कार इस उत्पाद के लिए काम करने वाली टीम के लिए एक शानदार पुरस्कार है। वे देख रहे हैं कि उनके काम की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को वो मान्यता दे रहे हैं जो उद्योग क्षेत्र में हो रहे प्रमुख बदलाव से प्रभावित हो रहे हैं।” कनेक्ट+ ईवेंट एक शो है जो पेशेवर स्मार्ट चीजों पर केंद्रित होता है और ये “भविष्य के उद्योग के लिए कनवर्जेंस” आयोजन के यह एक स्टेकधारक भी है जो मिलकर मिडेस्ट पेश करता है। यह एक स्मार्ट इंडस्ट्रीज और कनवर्जेंस फोरम है। इस शो को फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोइस होलांडे ने प्रेरित और उद्घाटित किया था। और इसकी अंतरराष्ट्रीय पहुंच है। बायोलॉग–आईडी के बारे में बायोलॉग आई-डी एक फ्रेंच कंपनी है जो स्वास्थ्य उत्पादों खासकर खून के घटकों (रेड ब्लड सेल कनसनट्रेट, प्लेटलेट्स, और थेराप्यूटिक प्लाज्मा), प्लाज्मा फॉर फ्रैक्शनेसन के लिए ट्रेसेबिलिटी समाधानों की डिजाइन, विकास और विपणन का काम करता है। प्लाज्मा फॉर फ्रैक्शनेसन से ब्लड डिराइव्ड ड्रग्स और इंजेक्ट करने योग्य कीमोथेरापी उत्पादों का निर्माण किया जाता है।

एलएफबी ग्रुप, बायोलॉग-आईडी और इटैबलिशमेंट फ्रैनकैस डु सैंग ने 2015 में आरएफआईडी ट्रेसेबिलिटी सिस्टम पेश करने का एलान किया। इसका विकास बायोलॉग-आईडी ने प्लाज्मा के सभी बैग्स के लिए किया था। आरएफआईडी ट्रेसेबिलिटी के बारे में कंपनी की विस्तृत जानकारी ने कंपनी को इस स्थिति में पहुंचाया है कि यह संवेदनशील हेल्थ प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया भर में अग्रणी है। http://www.biolog-id.com

बायोलॉग-आईडी को जेरिस जेशन का समर्थन है जो एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंपनी है और प्राइवेट इक्विटी में सुविज्ञ फ्रेंच फाइनेंशियल मार्केट्स अथॉरिटी (एएमएफ) से मान्यताप्राप्त है। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20161220005838/en/ संपर्क :

बायोलॉग–आईडी :

ब्रिगेट पोस्टेल, फोन : +33 (0)6 10 71 25 10.

