Source : Toshiba Corporation Storage & Electronic Devices Solutions Company Wednesday, December 21, 2016 8:20PM IST (2:50PM GMT) तोशिबा ने ऑटोमोटिव एपलीकेशन के लिए एम्बेडेड नंद फ्लैश मेमरी उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार किया – एईसी-क्यू100 ग्रेड टू आवश्यकताओं का समर्थन करता है – TOKYO, Japan तोशिबा कॉरपोरेशन (Toshiba Corporation) (टोक्यो:6502) की स्टोरेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सोल्यूशंस कंपनी ने आज जेईडीईसी ई.एएमसी रूपांतर 5.1 (e∙MMCTM Version 5.1[1] ) अनुकूल एम्बेडेड नंद फ्लैश मेमरी उत्पाद पेश करने की घोषणा की जो एईसी-क्यू 100 ग्रेड2 (AEC-Q100 Grade2 [2]) की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। नए उत्पादों की यह श्रृंखला 8जीबी, 16 जीबी, 32 जीबी और 64 जीबी के घनत्व की पेशकश करती है। नमूने भेजने का काम शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर उत्पादन 2017 री दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून) में शुरू होगा। यह स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति मल्टी मीडिया में है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20161220005388/en/



तोशिबा : ऑटोमोटिव एपलीकेशन के लिए ई-एमएमसी एम्बेडेड नंद फ्लैश मेमरी उत्पाद जो एईसी-क्यू100 ग्रेड 2 आवश्यकताओं को सपोर्ट करता है। (फोटो: बिजनेस वायर)



नए उत्पाद नंद चिप्स को एकीकृत करते हैं जो एक कंट्रोलर के साथ 15 एनएम प्रोसेस टेक्नालॉजी से एकीकृत हों ताकि सिंगल पैकेज में नंद एपलीकेशन के लिए बुनियादी कंट्रोल फंक्शन का प्रबंध किया जा सके। तोशिबा के पिछले उत्पाद समूह e∙MMC जो -40 to +85° सेल्सियस के परिचालन तापमान रेंज की पेशकश करता है, जिसकी आवश्यकता कार इंफोटेनमेंट एपलीकेशन के लिए होती है, के एक पूरक के रूप में नया उत्पाद ऐसे इस्तेमाल जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए उपयुक्त है जहां ऐसे e∙MMC स्टोरेज सोल्यूशन की आवश्यकता होती है जो +105°सेल्सियस तक के तापमान पर काम करते हैं। ऑटोमोटिव मार्केट में नंद फ्लैश मेमरी की मांग लगातार बढ़ रही है और यह कार इंफोटेनेंट, एडीएएस (ADAS [3]) में होने वाली प्रगति के साथ-साथ बढ़ रही है जो एक स्वायत्त ड्राइविंग सिस्टम है। तोशिबा इस मांग की पूर्ति उच्च प्रदर्शन और उच्च घनत्व वाले मेमरी उत्पादों की श्रृंखला को मजबूत करके कर रही है और बाजार में अग्रणी स्थिति बनाए रखना जारी रखेगी। तोशिबा एईसी-क्यू 100 (AEC-Q100) ऑटोमोटिव यूएफएस उत्पादों का भी विकास कर रही है।

नए उत्पादों की श्रृंखला पार्ट नंबर क्षमता तापमान रेंज पैकेज THGBMHG6C1LBAB6 8जीबी -40℃ to +105℃ 11.5x13x0.8मिमी THGBMHG7C2LBAB7 16जीबी -40℃ to +105℃ 11.5x13x1.0मिमी THGBMHG8C4LBAB7 32जीबी -40℃ to +105℃ 11.5x13x1.0मिमी THGBMHG9C8LBAB8 64जीबी -40℃ to +105℃ 11.5x13x1.2मिमी मुख्य खासियतें 1. इंटीग्रेटेड नंद फ्लैश मेमरी मैनेजमेंट

जेईडीईसी e∙MMC रूपांतर 5.1 अनुकूल इंटरफेस आवश्यक फंक्शन हैंडल करता है। इसमें ब्लॉक मैनेजमेंट राइटिंग, दोष सुधार और ड्राइवर सॉफ्टवेयर शामिल है। यह सिस्टम के विकास को सरलीकृत कर देता है, नए और अपग्रेडेड उत्पादों के निर्माताओं के लिए विकास की लागत कम करने और बाजार पहुंचने की गति तेज करना संभव करता है। इसके अलावा, नई खासियतें [5] जेईडीईसी e∙MMC रूपांतर 5.1 में मानकीकृत हैं जैसे बीकेओपीएस कंट्रोल, कैच बैरियर, कैच फ्लशिंग रिपोर्ट, लार्ज आरपीएमबी राइट और कमांड क्यूइंग को नए उत्पादों में लागू किया जाता है ताकि उपयोगिता बढ़ाई जा सके।

2. विस्तारित तापमान रेंज

-40°C से +105°C तक की परिचालन तापमान रेंज को सपोर्ट करता है। तोशिबा ने अतिरिक्त विश्वसनीयता टेस्ट का भी आयोजन किया ताकि एईसी-क्यू100 ग्रेड विनिर्देशन का परीक्षण हो सके।

मुख्य विनिर्देशन इं टरफेस JEDEC e∙MMC V5.1 मानक

एचएस-एमएमसी इंटरफेस क्षमता 8जीबी, 16जीबी, 32जीबी, 64जीबी पावर सप्लाई वोल्टेज 2.7-3.6 वोल्ट (मेमरी कोर)

1.7वोल्ट -1.95वोल्ट, 2.7वोल्ट -3.6 वोल्ट (इंटरफेस) बस विड्थ x1, x4, x8 तापमान रेंज -40oसी से +105oसी पैकेज 153बॉल एफबीजीए

11.5मिमी x 13.0मिमी नोट्स [1] e•MMC™ एक उत्पाद श्रेणी है जो एमबेडेड उत्पादों के वर्ग के लिए है जिसका निर्माण जेईडीईसी ई एमएमसी (JEDEC e•MMC) मानक विनिर्देशन के लिए किया गया है तथा यह जेईडीईसी सॉलिड स्टेट टेक्नालॉजी एसोसिएशन का ट्रेडमार्क है [2] इलेक्ट्रीकल कंपोनेंट क्वालीफिकेशन आवश्यकताएं एईसी (ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स कौंसिल) द्वारा पारिभाषित। [3] उन्नत ड्राइविंग असिस्टमेंट सिस्टम [4] यूनिवर्सिल फ्लैश स्टोरेज : एम्बेडेड मेमरी उत्पादों के एक वर्ग के लिए उत्पाद श्रेणी है जिसका निर्माण जेईडीईसी मानक विनिर्देशन के अनुसार किया गया हो। [5] “बीकेओपीएस कंट्रोल” एक फंक्शन है जहां होस्ट उपकरण को पृष्ठभूमि में काम करने देता है जब उपकरण खाली होता है। “कैच बैरियर” एक फंक्शन है जो मेमरी चिप पर कैच डाटा लिखने के दौरान नियंत्रण के काम करता है। “कैच फ्लशिंग रिपोर्ट” एक ऐसा काम है जो होस्ट को बताता है कि डिवाइस की फ्लशिंग नीति एफआईएफओ (फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यानी पहले आया पहले गया) है कि नहीं।

“लार्ज आरपीएमबी राइट” एक ऐसा फंक्शन है जो 8केबी के आरपीएमबी एरिया में लिखे जा सकने वाले डाटा साइज की वृद्धि करता है। **उत्पादों पर लेबल उनकी मेमरी चिप के आधार पर लगाए जाते हैं और यह अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा डाटा स्टोरेज के लिए उपलब्ध मेमरी की क्षमता के आधार पर नहीं होता है। इस क्षमता का भाग डिवाइस मैनेजमेंट के लिए आरक्षित होता है। कृपया डाटा शीट या अपने स्थानीय तोशिबा सैल्स प्रतिनिधि का संदर्भ लें। (इस संदर्भ में मेमरी क्षमता की माप करने के उद्देश्य से 1 जीबी = 1,073,741,824 bytes.) ग्राहक पूछताछ :

मेमरी मार्केटिंग डिविजन

फोन : +81-3-3457-3451

http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html * इस दस्तावेज में उत्पाद की कीमत, विनिर्देशन समेत सूचना, सेवाओं की सामग्री और संपर्क सूचना इस घोषणा की तारीख को करंट यानी चालू है पर बगैर किसी भी पूर्व सूचना के बदल सकती है। तोशिबा के बारे में तोशिबा कॉरपोरेशन फॉरच्यून ग्लोबल 500 सूची की एक कंपनी है जो विश्व स्तर की क्षमताओं को उन्नत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रीकल उत्पादों में चैनल करती है और तीन खास कारोबारी क्षेत्रों में सिस्टम में लाती है। ये हैं – ऊर्जा, जो दैनिक जीवन को कायम रखता है, साफ और सुरक्षित है। दूसरी संरचना है जो जीवन की गुणवत्ता को कायम रखती है और तीसरा भंडारण है जो उन्नत सूचना समाज को कायम रखता है। तोशिबा समूह की बुनियादी प्रतिबद्धता, “कमिटेड टू पीपल, कमिटेड टू दि फ्यूचर” से निर्देशित तोशिबा अंतरराष्ट्रीय परिचालन को बढ़ावा देता है और एक ऐसा विश्व बनाने में योगदान कर रहा है जहां आने वाली पीढ़ियां बेहतर जीवन जी सकेंगी। तोशिबा की स्थापना 1875 में टोक्यो में हुई थी और आज तोशिबा एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के केंद्र में है जिसकी 550 समेकित कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई हैं और इनमें 188,000 लोग काम करते हैं और वार्षिक बिक्री 5.6 खरब येन ($50 अरब अमेरिकी डॉलर)। (31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार) है। तोशिबा के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए www.toshiba.co.jp/index.htm पर आइए। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20161220005388/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध है : www.businesswire.com/news/home/20161220005388/en/

संपर्क :

मीडिया के लिए पूछताछ:

तोशिबा कॉरपोरेशन

स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सोल्यूशंस कंपनी

डिजिटल मार्केटिंग डिपार्टमेंट

कोजी तकाहाता 7-4963

