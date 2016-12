Source : Taro Pharmaceutical Industries Ltd. Monday, December 26, 2016 10:00AM IST (4:30AM GMT) टैरो ने केवेसिस (Keveyis®) के अमेरिकी अधिकार स्ट्रांगब्रिज बायोफार्मा पीएलसी को बेचने की घोषणा की Hawthrone, N.Y., United States टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एनवाईएसई : टैरो) (“टैरो” या “कंपनी”) ने एलान किया है कि केवेइस (Keveyis®) के अमेरिकी अधिकारों (डाईक्लोरोफेनामाइड) की बिक्री स्ट्रांगब्रिज बायाफार्मा पीएलसी (स्ट्रांगब्रिज) को कर दी गई है। यह एक अंतरराष्ट्रीय कमर्शियल स्थिति की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है जो दुर्लभ बीमारियों की थेरापी के विकास और व्यावसायीकरण पर केंद्रित है और अच्छी-खासी संख्या में ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति नहीं हुई है। केवेइस को अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिस्ट्रेशन (एफडीए) ने अगस्त 2015 में मंजूरी दी थी। यह प्राइमरी हाइपरकैलेमिक और हाइपोकैलेमिक पेरियॉडिक एनालिसिस के लिए है जो दुर्लभ वंशानुगत गड़बड़ियों का एक समूह है और इसके कांरण मांसपेशियों में कमजोरी या पैरालिसिस जैसी बीमारी होती है। केवेइस को अगस्त 2022 तक ऑर्फन डेजिगनेशन स्टेटस है। क्रय करार की शर्तों के अनुसार स्ट्रांगब्रिज टैरो को दो किस्तो में $8.5 मिलियन के अपफ्रंट औरे डेफर्ड भुगतान मुहैया कराएगा। टैरो भविष्य में बिक्री यूनिट की कुछ उपलब्धियां हासिल करने पर अतिरिक्त भुगतान पाने के भी योग्य है। स्टोनब्रिज को उम्मीद है कि वह अप्रैल 2017 में केवेइस को अमेरिका में व्यावसायिक तौर पर पेश कर पाएगा। टैरो ने स्ट्रांगब्रिज के लिए केवेइस का निर्माण जारी रखने की सहमति दी है। और यह एक खास आपूर्ति करार के तहत होगा कम से कम उस अवधि के लिए जब केवेइस की ऑर्फन विशिष्टता होगी और यह कतिपय व्यावसायिक शर्तो के तहत होगा। इसमें न्यूनतम आपूर्ति खरीद शामिल है। टैरो को मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल सुंदरम ने कहा, “हमें गर्व है कि हम केवेइस को प्राइमरी पेरियॉडिक पैरालिसिस के शिकार लोगों के लिए पहला एफडीए स्वीकृत उपचार विकल्प बना पाए।” उन्होंने आगे कहा, “मरीजों के प्रति अपनी कटिबद्धता बनाए रखने के लिए हमलोगों ने इस बिक्री में एक साझेदार का चुनाव किया है जिसके पास मरीजों और चिकित्सकों तक पहुंचने में सुविज्ञता है ताकि मरीजों के मामले में बेहतर नतीजा हासिल हो तथा बीमारी की समझ बेहतर हो।” मई 2016 में व्यावसायीकरण खत्म होने के बाद से टैरो मरीजों को एक आपूर्ति कार्यक्रम के जरिए केवेइस की आपूर्ति करता रहा है। स्ट्रांगब्रिज इस कार्यक्रम को अप्रैल 2017 में अपेक्षित पेशकश के मौके पर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि उपचार की निरंतरता बनी रहे। केवेइस के मरीज अतिरिक्त सूचना के लिए 1-844-KEVEYIS डायल कर सकते हैं। संकेत केवेइस से प्राइमरी हाइपरकैलेमिक पेरियॉडिक पैरेलिसिस प्राइमरी हाइपोकैलेमिक पेरियॉडिक पैरेलिसिस, तथा संबद्ध रूपांतर प्राइमरी का इलाज होता है। महत्त्वपूर्ण सुरक्षा सूचना चिकित्सीय अध्ययन में केवेइस का सबसे आम साइड इफेक्ट जलन या चुभने का अहसास होना है। इसके अलावा, सोचने या ध्यान देने में मुश्किल, स्वाद बदल जाना और भ्रम शामिल है। ये सब संभावित साइड इफेक्ट नहीं है जो आप केवेइस से अनुभव कर सकते हैं। अगर आपमें ऐसे लक्षण हैं जो परेशान करते हैं या नहीं जा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें।



केवेइस हर किसी के लिए नहीं है। अगर निम्नलिखित में से कोई भी आप पर लागू होता है तो केवेइस न लें:

एसपिरिन की अच्छी खुराक ले रहे हैं

सल्फा आधारित दवाइयों के प्रति एलर्जिक हैं।

लीवर, किडनी या लंग की कतिपय स्थिति है।

गर्भवती है, गर्भवती होने की योजना है या दूध पिला रही है।

आपकी आयु 18 साल से कम है। केवेइस लेने से पोटाशियम (एक इलेक्ट्रोलाइट) की मात्रा में कमी आ सकती है। इससे हृदय की समस्या हो सकती है। अपने डॉक्टर से पूछिए कि केवेइस लेने के दौरान आपको ज्यादा पोटैशियम वाले फल खाने की आवश्यकता तो नहीं है। केवेइस लेने के दौरान मुमकिन है कि आपका शरीर बहुत ज्यादा एसिड बनाए या शरीर के तरल पदार्थों में से पर्याप्त एसिड न हटा सके। आपके डॉक्टर नियमित आधार पर जांच करेंगे और इस बात के संकेत देखेंगे कि शरीर में एसिड जमा तो नहीं हो रहा है। आवश्यकतानुसार वे दवा की खुराक कम कर सकते हैं या पिर केवेइस से आपका उपचार रोक सकते हैं। केवेइस से गिरने, खासकर बुजुर्ग मरीजों में और केवेसिस की ज्यादा खुराक लेने वाले मरीजों में, का जोखिम हो सकता है। केवेइस लेने के दौरान गाड़ी चलाते हुए, मशीन पर काम करते हुए या कोई अन्य खतरनाक गतिविधियों के दौरान सावधानी बरतें क्योंकि इस दवा से नीन्द लगती है। अगर आपको लगता है कि पेरियॉडिक पैरालिसिस के आपके लक्षण बढ़ रहे हैं या और खराब हो रहे हैं तो अपने डॉक्टर को बताइए। सुरक्षा से संबंधित अतिरिक्त सूचना के लिए कृपया पूरी प्रेसक्राइबिंग सूचना यहां देखें www.keveyis.com. टैरो के बारे में टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय, विज्ञान आधारित फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्पित है। इसके लिए यह सर्वोच्च गुणवत्ता वाले हेल्थकेयर उत्पादों की खोज, विकास, निर्माण और विपणन के काम करती है। टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अतिरिक्त जानकारी के लिए कृपया कंपनी के वेबसाइट www.taro.com पर आइए। सेफ हार्बर बयान इस विज्ञप्ति में कतिपय बयान 1995 के प्राइवेट सिक्यूरिटीज लिटिगेशन रिफॉर्म्स ऐक्ट के मायने में भविष्य उन्मुख बयान माने जा सकते हैं। वैसे तो कंपनी का मानना है कि ऐसे भविष्य उन्मुख बयान में जिन अपेक्षाओं का पता चलता है वे वाजिब मान्यताओं पर आधारित हैं पर वह ऐसा कोई भरोसा नहीं दे सकता है कि उसकी मान्यताएं पूरी होंगी ही। इसमें बगैर किसी सीमा के इस प्रेस विज्ञप्ति के बयान शामिल हैं जो केवेइस के कमर्शियलाइजेशन और बाजार में स्वीकार्यता, केवेइस की अप्रैल 2017 में अपेक्षित लांच डेट, केवेइस की कतिपय बिक्री इकाइयों की उपलब्धियों, स्ट्रांगब्रिज की प्रतिबद्धताओं और योजनाओं तथा फार्मास्यूटिकल उत्पादों के संबंध में सरकार के नियमन के कारण देरी और रोकथाम के संबंध में है। वास्तविक परिणाम जिन कारणों से अलग हो सकते हैं उनमें सामान्य देसी और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक स्थितियां, उद्योग और बाजार की स्थितियां कंपनी की आर्थिक स्थितियों में अंतर, इजराइल, अमेरिका या जिस देश में टैरो काम करता है वहां किसी भी पक्ष द्वारा की गई मुकदमेबाजी, नियामक और विधायी कार्रवाई और अन्य जोखिम जिसका विवरण समय–समय पर कंपनी की एसईसी रिपोर्ट में दिया जाएगा। इसमें फॉर्म 20 एफ में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है। भविष्य उन्मुख बयान जारी किए जाने की तारीख को ही लागू हैं। कंपनी किसी भी भविष्य उन्मुख बयान को संशोधित करने, अपडेट अथवा बदलने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। भले ही ऐसा नई सूचना, अतिरिक्त या बाद में हुई प्रगति या किसी अन्य कारण से आवश्यक हो।

स्रोत रूपांतर businesswire.com पर उपलब्ध है: http://www.businesswire.com/news/home/20161223005197/en/ संपर्क :

टैरो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

मैरिआनो बलैगुएर, (914) 345-9001

वाइस प्रेसिडेंट, मुख्य वित्तीय अधिकारी

[email protected]

या

विलियम जे कूटे,(914) 345-9001

[email protected] To ensure that you continue to receive email from Business Wire India in your inbox, please add businesswireindia.com to your Address Book or Safe List. To submit a press release, click here.

To unsubscribe or modify your Business Wire India settings, please visit your profile page on Business Wire India. Connect with us on: Facebook | Twitter | Google+