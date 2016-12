Source : Ducon Technologies Inc. Saturday, December 24, 2016 2:45PM IST (9:15AM GMT) अरुण गोविल का चुनाव इकनोमिक टाइम्स ने “प्रॉमिसिंग आंत्रप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया” के रूप में किया Mumbai, Maharashtra, India (एनएसई:डुकॉन.एनएस) (बीएसई: 534674) – दि इकनोमिक टाइम्स द्वारा हाल में प्रकाशित एक नई पुस्तक में डुकॉन इंफ्राटेक्नालॉजिज लिमिटेड, मुंबई, भारत के चेयरमैन अरुण गोविल को “प्रॉमिसिंग आंत्रप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया” (कुछ कर दिखाने वाले भारत के उद्यमी) के रूप में चुना गया है। यह स्मार्ट समाचार विज्ञप्ति मल्टी मीडिया में है। पूरी विज्ञप्ति यहां देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20161221005746/en/

डुकॉन इंफ्राटेक्नालॉजिज लिमिटेड के चेयरमैन अरुण गोविल। (फोटो : बिजनेस वायर) पुस्तक के मुख्य संपादक ने कहा है कि उद्यमिता (आंत्रप्रेन्योरशिप) एक मैराथन की तरह है जहां हजारों कंपनियां अपनी रणनीति, तैयारियों और टिके रहने की अपनी ज्यादातर योग्यता की थका देने वाली लंबी जांच के लिए निकलती हैं तथा ये सब एक साथ शुरू करती हैं पर जल्दी ही कुछ भीड़ से अलग होकर आगे निकल जाती हैं। संपादक की कोशिश थी कि ऐसे कारोबारियों पर रोशनी डाली जाए जो अपनी उपलब्धियों से हमें प्रेरित करते हों। श्री गोविल की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए किताब में यह बताया गया है कि वे 1938 से अमेरिका में स्थापित डुकॉन ब्रांड को 2004 में भारत ले आए और इसे एक प्रभावी शक्ति में बदलने में कामयाब रहे हैं और ढेरों टर्नकी परियोजनाएं पूर्ण कीं जो प्रतिष्ठावाले ग्राहक के हैं। इनमें रिलायंस, स्टरलाइट, आईओसीआई, नाल्को, हिन्डाल्को, वेदांता, भेल और अन्य शामिल हैं। पुस्तक में इस बात पर रोशनी डाली गई है कि भारत एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है जिसे और भी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नवीनता और रचनात्मकता को बढ़ावा मिले तथा विशाल आबादी के लिए मौके तैयार हों। पुस्तक के लिए अपने उद्यमियों का चुनाव करते हुए संपादक ने आगे कहा है कि उद्यमिता का चुनाव कर सफलता हासिल करने वाले लोगों के किस्म की कोई सीमा नहीं है। यह कॉफी टेबल बुक ऐसे हीरो को सामने लाने की कोशिश है जो बहुत मामूली शुरुआत करके इतिहास बनाने में कामयाब रहे। डुकॉन समूह की कंपनी डुकान इंफ्राटेक्नालॉजिज लिमिटेड के चेयरमैन अरुण गोविल ने कहा, “मैं इकनोमिक टाइम्स द्वारा उसकी प्रतिष्ठा वाली पुस्तक “Promising Entrepreneurs of India” के लिए चुने जाने से बहुत सम्मानित हुआ हूं और इस प्रकाशन के संपादकों के प्रति अपना आभार जताना चाहता हूं।” जोखिम बयान इस प्रेस विज्ञप्ति में भविष्य उन्मुख बयान हैं। इसमें उल्लिखित बयान इस प्रेस विज्ञप्ति की तारीख के लिए हैं और बाद की तारीख में इसपर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ये बयान एक खास स्थिति के लिए हैं और कई ज्ञात व अज्ञात जोखिमों, अनिश्चितताओं तथा अन्य घटकों से लैस हैं जिनकी वजह से वास्तविक परिणाम, प्रदर्शन और घटनाएं इन बयानों से जो चित्रित है उससे काफी अलग हो सकती हैं। स्रोत रूपांतर businesswire.com पर देखें : http://www.businesswire.com/news/home/20161221005746/en/ मल्टीमीडिया उपलब्ध है : www.businesswire.com/news/home/20161221005746/en/

संपर्क :

डुकॉन इंफ्राटेक्नालॉजी लिमिटेड

रॉन कुमार, +1-601-298-4060

